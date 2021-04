Asesinos secretos y amores prohibidos: recomendados para ver durante el fin de semana largo

.

La muerte de Stalin

Como avisa el título de esta película, el eje de la historia está en la muerte del líder soviético, ocurrida en 1953, y en la disputa por su sucesión y la elección de un nuevo mandatario para una de las potencias de la Guerra Fría. Pero no se piense que esto es un drama histórico sobre maniobras políticas. Detrás de esta película está el escocés Armando Ianucci, responsable de la serie Veep, y por lo tanto esto es una comedia, una sátira cínica y oscura, pero comedia al fin, con los altos mandos soviéticos —y el hijo de Stalin— buscando el poder de cualquier manera, pero revelándose como relativamente incompetentes y aterrorizados por su antiguo jefe y su legado. Está disponible en Netflix.

In the mood for love

Considerada como una de las mejores historias románticas del cine, y una de las mejores películas de la historia en general, In the mood for love es el relato del vínculo entre Chow y Su, una pareja de vecinos que en la década de 1960 en Hong Kong descubren que sus respectivas parejas han estado manteniendo un romance a sus espaldas. Sacudidos por la revelación, comienzan a acercarse y a conocerse, y terminarán generando una relación romántica entre ellos. Su responsable es el cineasta hongkonés Wong Kar-Wai, uno de los más laureados cineastas asiáticos, y autor también de películas como Happy Together (la historia de un romance entre dos hombres que llegan como turistas a la ciudad de Buenos Aires) y Chungking Express, dos historias de amor cruzadas que tienen como puntos en común que sus protagonistas son policías. Su filmografía está siendo restaurada y reestrenada, y esta, una de sus obras cumbre, ya está disponible en Mubi.

La serpiente

En la década de 1970, el sudeste asiático comenzó a transformarse en uno de los destinos predilectos de los occidentales apegados al movimiento hippie. Allí tenía su coto de caza el ladrón, estafador y asesino francés Charles Sobhraj, que se dedicaba a seducir y luego matar a algunos de los visitantes que se cruzaban en su camino. Esta miniserie británica sigue a un investigador que llega a Tailandia para investigar los crímenes de Sobhraj, así como a una joven británica que cae en las manos del criminal, uno de los asesinos seriales menos conocidos pero más escalofriantes de la historia. Está compuesta por ocho capítulos y está disponible en Netflix.

Secretos de estado

Katharine Gun, una empleada de los servicios de inteligencia británicos, recibe un documento llamativo. Un texto que revela que su gobierno y el de Estados Unidos han establecido un sistema de vigilancia sobre los diplomáticos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para obligarlos a dar el brazo a torcer y aprobar la invasión a Irak, que filtrará a la prensa y provocará un escándalo internacional. Basada en un episodio real ocurrido en 2003, este thriller de políticos, espías, abogados y periodistas está disponible en Amazon Prime video, HBO Go y en las plataformas de streaming de los cables locales, para quienes tengan contratado el pack HBO.