Así fue hace 15 años el debut de Luis Suárez en Primera división

Luis Suárez empezó el año 2005 integrando el plantel principal de Nacional. El 9 de febrero, ya con 18 años recién cumplidos, disputó un amistoso frente a Plaza Colonia en el estadio Suppici. Fue el único, porque después continuó en Tercera. En esa época, sus goles los disfrutaban lo espectadores de la Reserva, que dirigía Daniel Enríquez.

En el plantel de Primera, conducido por Martín Lasarte, jugaban Sebastián Abreu, Alexander Medina, Luis Romero y Gabriel Alvez. Delanteros de recorrido y también muchos goles. En la temporada anterior el Cacique Medina había metido 28, el Loco Abreu nueve en un semestre y Romero seis. Alvez, que regresó esa temporada desde Morelia, lo hizo con el antecedente de rachas anteriores.

Luis Suárez y Carlos Valdez

Pero domingo 2 de mayo de 2005, después de jugar el viernes en Tercera y el sábado en Cuarta (convirtiendo en ambas categorías), a Suárez le avisaron que tenía que viajar a Colombia con el equipo de Primera para enfrentar a Junior de Barranquilla por la última fecha del grupo de la Copa Libertadores. Romero había sido expulsado en el partido anterior contra River argentino y tampoco viajaban Alvez y Abreu. De manera que el Salta se colocó en la delegación.

"Me acuerdo que me tocó ir por la lesión de uno de ellos que a último momento se bajó", recordó Suárez a Referí. Aunque apenas había cosechado tres puntos (victoria 3-2 contra Olmedo, en Riobamba), el tricolor llegó a ese encuentro con una mínima posibilidad de clasificarse a octavos de final. Tenía que ganar y que el Olmedo perdiera frente a River argentino en el Monumental. A su vez, debía descontar una diferencia de cuatro goles.

El partido entre Junior y Nacional se disputó en el estadio Metropolitano de Barranquilla el martes 3 de mayo de 2005. Hace 15 años. Lasarte eligió para empezar el cotejo que presenciaron algo más de 8 mil personas, a los siguientes jugadores: Sebastián Viera; Federico Rariz, Carlos Valdez, Mauricio Victorino, Daniel Leites; Fabián Coelho, Oscar Morales, Sebastián Vázquez; Martín Ligüera; Alexander Medina y Gonzalo Castro.

Luis Suárez y Sebastián Vázquez en un clásico

El "Chory" Castro abrió la cuenta a los 13 minutos. Igualó Martín Arzuaga a los 17. A los 67 minutos entró Juan Albín por Leites y a los 78 lo hizo Luis Suárez por Vázquez. Con un pase de Suárez, Albín (ambos jugaban asiduamente juntos en Tercera), logró el segundo tanto de Nacional que se puso a ganar 2-1 a los 83 minutos. Pero Hayder Palacio de penal a los 85 y otra vez Arzuaga, a los 91, cerraron el marcador a favor de los locales.

El diario Últimas Noticias destacó al día siguiente el debut del joven delantero: "En 14 minutos que jugó demostró que Lasarte debe pensar seriamente en darle más posibilidades. Un par de excelentes maniobras lo demostraron. Entre ellas, la asistencia para el tanto de Albín", fue el comentario del periodista.

También El Observador subrayó el estreno absoluto del juvenil.

Juan Albín y Martín Lasarte

Lo que recordó Albín de aquel partido era "el calor tremendo" que hacía en Barranquilla. En esa época había comenzado a relacionarse fluidamente con Luis porque solían jugar juntos en juveniles. Además, contó a Referí, que "Luis vivía cerca del Parque y un par de noches me quedé a dormir en su casa. Todavía me acuerdo cuando tomamos un Raincoop cerca del estadio para ir a un baile en Punta Gorda (Vantix), donde conoció a Sofía, su actual esposa".

El actual jugador de Defensor Sporting señaló que Suárez "siempre tuvo dotes de goleador y era fuerte de cabeza, como sigue siendo ahora, por eso es que llegó hasta donde llegó. En ese tiempo en Quinta estaban el Tuna (Fornaroli) y Cauteruccio, que también hacían goles como locos".

Comenzó así la historia de Suárez en el fútbol profesional, que continuó un año más en Nacional, luego en Groningen, Ajax, Liverpool y Barcelona, hasta convertirse en el goleador histórico de la selección nacional con 59 goles.

Martín Lasarte recordó que Suárez entró aquel día a jugar como extremo derecho porque "necesitábamos reforzar el ataque". A la izquierda estaba Castro y en el centro el "Cacique" Medina. El juvenil "entró con muchas ganas y lo hizo bien, pese a que terminamos perdiendo", dijo el técnico.

El equipo principal de Nacional continuó después compitiendo en el Campeonato Uruguayo Especial 2005, en el que terminó coronándose campeón. En ese torneo que terminó en julio, Suárez solo apareció en el banco de suplentes frente a Liverpool en la fecha 12.

Antes del inicio de la temporada 2005/2006 se fueron Abreu a Dorados de México y Medina al Cádiz español, por lo que se abrió la puerta para la continuidad de Suárez en Primera. A fines de julio Nacional disputó dos partidos en China, el primero ante Espanyol. Suárez resultó expulsado en el final del juego, por lo que no estuvo en el segundo contra Feyenoord.

En agosto el equipo continuó la gira por España y ahí sí, el juvenil actuó en seis de los siete partidos jugados. Incluido el clásico por la Copa Teresa Herrera, que los tricolores ganaron 3-1. Marcó un gol frente a Sevilla.

El primero oficial que anotó ocurrió contra Paysandú FC, en la tercera fecha del Apertura 2005. Nacional ganó 5-0 y el Salta entró nueve minutos, pero le alcanzó para convertir.

El grito de Suárez, junto a Palillo Vanzini, Pallas, Alberto Silva y Romero

Fue titular por primera vez el 22 de octubre frente a River Plate en el Parque Central. El partido terminó 0-0. "Esa temporada me acostumbre a jugar en la primera de Nacional, pero todavía no había alcanzado la forma explosiva que realmente me hizo destacar. Al principio desperdiciaba una cantidad de oportunidades para anotar. Muchas, muchas. Me llamaban patadura. Otros me decían burro", relató Suárez en su autobiografía.

"El entrenador, Martín Lasarte, me defendía diciendo que mi trabajo en el campo era brillante aunque no marcara. Le decía a los hinchas que tuvieran paciencia y a mí que no me desesperara. Una vez jugamos un partido contra River Plate y creamos trece oportunidades de gol, yo desperdicié nueve de ellas", añadió.

Suárez terminó la temporada con 34 partidos y 12 goles, ocho menos que "Chory" Castro que fue el goleador del equipo. Nacional fue campeón Uruguayo y tras jugar la segunda fecha de la Liguilla pre Libertadores y Sudamericana, el juvenil se fue al Groningen holandés.