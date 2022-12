Así se despidió Felipe Carballo de Nacional, que firmó contrato por cuatro años con Gremio

El campeón del Uruguayo 2022, Nacional, se comenzó a desarmar y finalmente este martes perdió a su figura, el volante Felipe Carballo.

El jugador, que se formó en el club, emigró a España y en 2019 regresó a los tricolores.

En estas cuatro temporadas se transformó en el referente para los jugadores jóvenes, tras haber sido producto de su cantera.

Fue elegido como Mejor Jugador del Campeonato Uruguayo en la temporada 2022 en la encuesta Fútbolx100 que organizar El Observador.

El futbolista firmó contrato por cuatro temporadas con Gremio.

En su despedida dejó un emotivo mensaje para los hinchas en redes:

"Hoy con lágrimas en los ojos pero con sueños en el corazón me toca despedirme nuevamente del club de mis amores ❤️. Con muchos sentimientos encontrados y sensaciones difíciles de explicar porque las despedidas nunca son fáciles y mucho menos de algo que te llena de felicidad. Me voy tranquilo, sabiendo que con errores y con aciertos siempre hice todo lo que estaba a mi alcance e incluso más por este club, y ojalá algún día le pueda devolver todo lo que me dio 🔴⚪️🔵 @nacional. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de mis compañeros durante estos años, para cada funcionario con el que me crucé y que tanto le aportan al club, para los cuerpos técnicos que pasaron y para cada uno de los hinchas que siempre estuvieron. GRACIAS!! 🤩 No tengo ningún tipo de dudas que es un hasta pronto, nos vamos a volver a encontrar bolso querido. ⏳

Por último quiero agradecerle a quienes son el sostén en mi vida, todos aquellos que me hacen ser quien soy, tener los valores y principios que tengo y encarar la vida siempre de la mejor manera. Gracias gigantes a mi familia y a mis amigos, les debo todo y más".

Así lo publicó en su Instagram: