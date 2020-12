Atraso en levante de contenedores se redujo a la mitad, según la IMM

Para la madrugada de este 31 de diciembre el nivel de atraso de contenedores con cuatro o más días sin levante era del 18%, según informó la Intendencia de Montevideo (IMM), lo que implica menos de la mitad de lo que era al día siguiente de la Navidad (50%). En los últimos días la comuna repartió unos mil bolsones para materiales reciclables entre edificios y cooperativas de vivienda, e instaló 81 volquetas para descomprimir la situación.

La intendenta Carolina Cosse había señalado en conferencia de prensa que el sistema es "frágil" y poco predecible. El director e Limpieza, Ignacio Lorenzo, apuntó entonces que a causas de las fiestas se había registrado un desborde histórico en término de volumen, con un 30% más de los niveles normales para el resto del año.

Cosse apeló a un "cambio cultural", llamando a "trabajar entre todas y todos para ser parte de la solución". La jefa comunal evitó estimar cuándo podría solucionarse la situación: "El mensaje que estamos dando acá no es cuándo se va a solucionar la situación, sino que estamos planteando medidas nuevas para que entre todos solucionemos la situación. No importa si es el 2 de enero, el 10 de enero. Ojalá fuera mañana", dijo. Más tarde acotó: "No vamos a predecir plazos ya que el sistema al ser frágil es poco predecible".

Una de las medidas de emergencia adoptadas consistió en convocar a empleados de otras reparticiones de la IMM para reforzar el sistema mediante horas extras. El llamado fue realizado el sábado pasado, y la intención de los jerarcas es poner a disposición unos 20 camiones que pertenecen a Vialidad y que al día de hoy están inactivos.

Para la recolección de los bolsones en edificios y cooperativas la comuna lanzó un número de WhatsApp (092 250 255), mientras que las volquetas rotan de lugar cada día de acuerdo a los circuitos de recolección con mayor atraso. Este miércoles el jerarca de Limpieza Lorenzo había indicado que los puntos más críticos radican en los municipios D, E y F.

La IMM destacó que este jueves se trabaja en dos turnos con acciones focalizadas en zona limpia para limpiar alrededor de los contenedores. A los funcionarios municipales se les adelantan los turnos para que salgan más temprano de cara a la reducción del transporte por la proximidad de la celebración, mientras que el 1° no trabajan por ser feriado no laborable. No obstante, los jerarcas de la comuna indicaron que a causa de los atrasos se reforzará el personal en modalidad de horas extra.