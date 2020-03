AUF planteó a Conmebol asistencia financiera para paliar la crisis

El viernes fue una jornada movida para los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ya que por la mañana y hasta el mediodía, se reunió el Ejecutivo de forma virtual y por computadora, en tanto que por la tarde, de la misma manera, el presidente de la misma, Ignacio Alonso, tomó contacto con todos los clubes de Primera División.

El neutral Jorge Casales, comentó a Referí que en la conversación de la mañana “tratamos temas administrativos, el tema del personal y toda la casuística que hay en general. Ponernos al día de cómo venimos con determinados planteamientos que hicimos a través de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Nacho (Alonso) comentó que hubo reunión del Ejecutivo de la Conmebol el jueves por este sistema y nos puso al día”.

Según explicó el integrante del Ejecutivo, “lo fundamental es que pedimos a la Conmebol que la fecha de las Eliminatorias se postergara para setiembre y que no se jugara en julio; tuvimos bastante apoyo ya que la mayoría de las asociaciones estuvieron de acuerdo”.

A su vez, “se determinó que los campeonatos que se iban a jugar en Uruguay, el Sudamericano sub 17 femenino y la Libertadores masculina de Fustal (ambos en abril) que se pasaran para más adelante y quedó definido de esa forma.

Uno de los puntos neurálgicos para el momento que se vive fue el planteamiento económico.

“Planteamos a Conmebol la posibilidad de tener algún tipo de asistencia financiera y que la Conmebol iba a estudiar la posibilidad de asistir a todas las asociaciones. No estamos prometiendo nada, pero es a los efectos de poder administrar estos momentos de falta de ingresos”, explicó Casales.

En tanto, también aclaró que “había clubes a los que les faltaba cobrar por sus participaciones por copas internacionales, por lo que hicimos la gestión de cobro y también a los que pidieron algún adelanto, por lo que estamos trabajando día a día”.

El personal de la AUF

Con relación al personal de la AUF y tal como informó Referí, “por ahora se decidió solamente licencias hasta fin de mes. Los que tenían licencia atrasada ya se la comenzaron a tomar. Más del 50% del personal de la AUF ya se tomó licencia hasta el 31 de marzo. A partir de ahí y de acuerdo a como venga la curva de casos por coronavirus y un poco las medidas que haya tomado el gobierno y las autoridades de Salud Pública, veremos qué otras medidas podemos llegar a tomar, o tal vez no. Pero hasta ese momento no vamos a tomar ninguna otra decisión”.

Los árbitros y el personal de recaudación “tienen otra casuística que resolveremos el 31 de marzo. Al no haber partidos, los jueces no tienen actividad. No tienen entrenamientos colectivos. La AUF no supervisa esa parte que nos corresponde. Ellos entrenan por su cuenta en algunos grupos. El régimen de los jueces como el del personal de recaudación es de jornalero, por decirlo de alguna manera. Si bien tienen un convenio que les asegura un mínimo que se le va a pagar, por ahora van a seguir así hasta el 31 de marzo. Allí se tomarán decisiones si vemos que esto va a seguir por largo tiempo”, dijo el neutral.

Y agregó: “Estamos reunidos en forma virtual de manera permanente y atentos día a día de las cosas que pasan desde el punto de vista de Salud Pública para, en cierta manera, asistir a los clubes a que este momento, lo pasen de la forma menos traumática posible. Todos sabemos que este es un momento traumático para toda la sociedad, no solamente para el fútbol. Entonces, tratemos de que sea lo menos traumático posible. En ese sentido, el jueves se consiguió el acuerdo con la Mutual para estos 15 días de licencia, adelantar las licencias de todos aquellos que lo quieran hacer. O sea, estamos permanentemente intercambiando ideas y tratando de buscarle la forma para que todo el fútbol en sí, no sea más traumático desde el punto de vista financiero y económico de lo que normalmente es”.

Asimismo, explicó que saben “que como elemento en la sociedad, la importancia que tiene la Asociación, también ser un formador de opinión y de políticas. Entonces para nosotros, cualquier decisión que tomemos es importante para la sociedad. Y nosotros lo sabemos, por lo que tratamos de ser muy responsables y muy cuidadosos en cada decisión que tomamos”.

Alonso con los clubes y "la economía de guerra"

El titular de la AUF, Ignacio Alonso, tuvo una tarde movida al contactarse con los presidentes de los clubes para conocer la realidad de los mismos y que estos tuvieran de primera mano en lo que trabajan los neutrales.

Durante más de una hora y media, Alonso dialogó con ellos y les comunicó las novedades que se trataron en la reunión del Ejecutivo en la mañana del viernes y también con la Conmebol.

“Se llegó casi a un consenso de varios clubes de comenzar las licencias el lunes”, explicó uno de los presidentes a Referí.

Camilo dos Santos

A su vez, y por el mismo camino de lo que decía líneas más arriba el neutral Jorge Casales, este directivo agregó que “si no se revierte esta situación a fin de mes, se comenzará a enviar a los futbolistas a seguro de paro”, no solo a futbolistas, sino también a los funcionarios de la AUF.

“La AUF informó que está en economía de guerra”, sostuvo el dirigente.

Más allá de este presidente que habló con Referí, el titular de otra institución dijo que "no quedó muy claro lo del consenso de enviar a los futbolistas a la licencia desde el lunes. Hay algunos clubes que quedaron en estudiarlo en estos días. El pedido de Alonso fue una exhortación y no todos estamos por los mismos carriles".

Hay clubes que ya enviaron sus futbolistas al seguro de paro como Plaza Colonia y Defensor Sporting. Este viernes se sumó Atenas de San Carlos, equipo de la Segunda División Profesional.

En tanto, según pudo saber Referí, Liverpool fue el único club que no pudo participar de la reunión por distintos motivos personales de su presidente. Si bien en un principio la intención era de no enviar a sus futbolistas a seguro de paro o de licencia, una fuente de la institución sostuvo que ahora piensan "seriamente en el seguro de paro".