Barrera pinchó el globo Tevez: “Sería casi imposible” que llegue a Peñarol

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, pinchó el globo por la posible incorporación del delantero argentino Carlos Tevez diciendo que no puede ilusionar a los hinchas con algo que “desde el punto de vista objetivo sería casi imposible”.

“Por supuesto que cualquiera quisiera tener a Carlos Tevez y Peñarol quisiera tener a Carlos Tevez pero sería una falta de respeto a Boca y a los hinchas de Peñarol a los que ilusionaría con algo que desde el punto de vista objetivo es casi imposible”, dijo Barrera en comunicación telefónica con Fox Sports.

Barrera argumentó los motivos por los cuales sería casi imposible incorporar a Tevez.

Camilo Dos Santos

“Tenemos un tema económico importante porque la realidad del punto de vista de monto, de lo que se paga salarialmente en un país y en otro, y en un equipo y otro, son realmente grandes. Yo no podría ilusionar al hincha de Peñarol con que podemos tener la chance de contratar a Carlos Tevez”.

El presidente aurinegro agregó: “Queremos contar con un clase A pero debemos ser realistas y no queremos generarle a los hinchas de Peñarol, que con solo el trascendido (de la posible llegada de Tevez) hay una algarabía importante, y no es justo para con ellos porque todavía tiene contrato y no tengo ni idea de las condiciones actuales ni las futuras pero Peñarol a clases A como Tevez los recibe con los brazos abiertos”.

AFP

Barrera argumentó también que el jugador tiene contrato con Boca y que tiene una relación de amistad con su presidente Daniel Angelici.

“Yo le preguntaría a qué cuadro de América no le interesaría contar con una figura como Carlos Tevez, no hay un técnico ni un gerente deportivo que lo quiera tener en sus filas, pero de ahí a que pueda concretarse hay muchos factores. Tiene contrato con Boca que es una institución amiga y me une una amistad con su presidente Daniel Angelici. No le faltaríamos el respeto a una institución amiga”.