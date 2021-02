Barrio 19 de Abril: vecinos reclaman más servicios y patrullaje ante aumento de violencia

La fila en la puerta de la casa de Javier "Morrón" Acosta para recibir un plato de comida era bastante larga. De marzo a junio, se repartieron casi 300 almuerzos y una cantidad similar de cenas, o los fines de semana se elaboraron varios kilos de tortas fritas y algo para tomar en la merienda.

El barrio 19 de Abril, al igual que otras tantas zonas del país, se vio afectado por la pandemia de covid-19, donde viven alrededor de 3.000 familias, muchas de las cuales tienen como único sustento el ingreso que hacen con changas diarias. Por eso, una de las soluciones que encontraron los vecinos para ayudar a quienes más lo precisaban fue crear una olla popular.

El barrio está ubicado en la parte oeste de Montevideo, sobre Avenida Luis Batlle Berres entre la Ruta 5 y la cañada Jesús María. Sin embargo, los vecinos reconocen que dentro de la delimitación, hay en realidad otros asentamientos, como Huerta Artiguista, Las Cabañas y Carnavalito, una zona relativamente nueva donde la semana pasada fueron encontrados en una de las casas los cuerpos de dos mujeres enterrados en tarrinas de plástico.

19 de Abril es un barrio con una historia de más de 60 años, pero según Acosta, mientras otras zonas linderas empezaron a cambiar, con la inauguración de plazas en Tres Ombúes o espacios recreativos y deportivos para niños y jóvenes en La Teja, esa zona quedó estancada y las "pequeñas cosas" que se consiguieron, como el mantenimiento de una cancha con juegos recreativos donde van los niños, fueron logros de los vecinos.

Camilo dos Santos

Los adultos vigilan la seguridad de los niños que juegan en las calles

Es miércoles de tarde y varios niños aprovechan los espacios de la sombra que brindan los árboles para "cortar" las calles y jugar. Acosta va llegando a su casa y en el camino habla con un vecino joven, al que le cuenta que quiere "juntar" a la gente del barrio para que hablen sobre la falta de servicios en la zona y puedan lograr que las autoridades empiecen a intervenir.

El barrio tiene, desde octubre, una policlínica de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), muchos niños que juegan en las calles, el campo que funciona como cancha y donde hay juegos, solidaridad para afrontar las situaciones difíciles que trajo la pandemia y 15 homicidios en poco más de un año, algo que preocupa a las autoridades del Ministerio del Interior y sorprendió a los vecinos.

Camilo dos Santos

La policlínica del barrio se inauguró en octubre del año pasado

Claudia, una vecina de la zona, había visto a Stefhani Rodríguez en el barrio, una de las mujeres cuyo cuerpo estaba enterrado, que era consumidora de drogas y frecuentaba la casa en donde fue encontrada sin vida. Su tía hizo la denuncia por su desaparición en julio de 2020 tras un tiempo sin tener novedades de ella.

Hay otras familias que reclaman que se remueva el terreno en busca de más cuerpos, porque sus hijas desaparecidas también frecuentaban esa casa, cuyos propietarios fueron imputados por homicidio. Esa zona creció rápidamente, según explicó Claudia, y se formaron pequeñas viviendas construidas con chapas. Muchos vecinos que viven hace tiempo en el barrio no conocen a quienes viven en esa zona.

Según Acosta, el barrio 19 de Abril llega hasta la cancha, al lado de la policlínica ubicada en la calle Emaus. Esa calle es una de las pocas asfaltadas del barrio, que no tiene veredas, y donde hay que compartir el espacio con los vehículos y peatones. Por esta razón, algunas familias prefieren que sus hijos no vayan solos a jugar, porque puede ser peligroso.

Situaciones de violencia

No es la única razón por la que hay que estar "con los ojos abiertos". Nelly vive en uno de los pasajes de 19 de Abril y recuerda que hace algunos meses hubo momentos "sin descanso" en cuanto a los crímenes que se cometían, pero resalta que en general es un barrio "tranquilo".

Eso no quita que todos los mayores traten de "estar alertas", sobre todo cuidando a los niños que juegan en el campo o en las calles, porque a veces se enfrentan delincuentes a los tiros y se ponen en peligro sus vidas. La vecina, que vive hace 31 años en el barrio, dice que la mayoría de las familias de la zona se instalaron hace muchos años, aunque últimamente llegaron nuevos habitantes.

Otra vecina que atiende uno de los almacenes del barrio dijo que después de los hechos de violencia, la policía está más presente, pero no de la forma en la que esperan los habitantes de la zona, a quienes les gustaría ver más patrullaje "todos los días", no solo cuando ocurre un hecho de violencia. Los fines de semana la situación es más caótica, porque se escuchan disparos "a cualquier hora".

Camilo dos Santos

Los vecinos reclaman mayor presencia policial en 19 de Abril

Los 15 homicidios que se contabilizaron desde el 1° de enero de 2020 estaban vinculados fundamentalmente con problemas entre bandas de narcotraficantes o por el consumo de drogas. En un territorio tan chico, dos bandas se disputan el liderazgo y una busca expulsar a la otra. Todas las muertes fueron de jóvenes, incluido la del líder de una de las facciones, que fue asesinado de varios disparos los primeros días de febrero por sicarios de la banda de "Los Gordos".

Acosta detalla que en el barrio hay "mucho dolor" con las muertes violentas que se producen, por las familias que están detrás, y carga la culpa contra la "desidia" de los gobiernos. "Si hay desidia del gobierno, gana el narcotráfico porque los padres no les pueden comprar lo que quieren, no tienen actividades para hacer. A los hijos de mi generación, el narcotráfico los gana. Sufren mucho las familias, porque algunos terminan presos o muertos", explicó.

Es por eso que el referente barrial, que también es dirigente sindical de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, reclama que el gobierno "desembarque" en el barrio, al igual que la intendencia, con programas coordinados institucionalmente con el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior y la Secretaría de Deportes. "Donde interviene el Estado, el narcotráfico se va".

Camilo dos Santos

Javier Acosta, referente barrial

"Cuando se inauguró la policlínica del barrio, pregunté por qué teníamos que vivir en un cantegril sin servicios. A mis hijos los pude mandar al baby fútbol, pero a mi hija no porque no había nada. Ahora en Tres Ombúes hay cosas y en La Teja, pero no en el barrio. Se inauguraban plazas y nos daba tristeza que a nosotros no nos tenían en cuenta", señaló.

La intendencia hizo algunas calles pero Acosta cuenta que desde hace 20 años no se reparan. "Eso hace que la gente no se sienta parte".

Este miércoles, un patrullero y dos motos de la Guardia Republicana pasaron por la calle Emaus, y en la mañana los vecinos sintieron el helicóptero de la Policía Aérea. Para el referente barrial, con el despliegue policial o la represión "no se va a ganar nada, porque la mayoría son gente de trabajo".

Desde octubre del año pasado, la policía realizó más de una decena de allanamientos, que terminaron con varios detenidos, la incautación de armas y drogas. Sin embargo, algunos vecinos consultados dijeron que los "pesos pesados" de la droga siguen caminando por las calles, por lo que no visualizan que el panorama vaya a cambiar.

Plan de emergencia

Un lunes por mes, el alcalde del Municipio A, Jorge Meroni, se reúne con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, para analizar la situación de inseguridad en los barrios del oeste. El aumento de efectivos y el patrullaje en 19 de Abril es uno de los temas pendientes que la misma cartera de seguridad reconoce.

Meroni confirmó a El Observador que equipos técnicos de la comuna irán al barrio para hacer un relevamiento de los puntos importantes a mejorar. Uno de ellos, es el asentamiento de viviendas detrás de la policlínica, donde fueron encontradas las dos mujeres.

Camilo dos Santos

"Hay un plan de emergencia donde se va a actuar en 35 asentamientos de la ciudad, mejorando la caminería, el alumbrado, la refacción de viviendas y en el caso del Municipio A se incluye a 12 asentamientos, comenzando por el 19 de Abril", puntualizó el alcalde del Frente Amplio. Además, se busca mejorar la cancha, poner más juegos para que los vecinos se apropien del espacio público. "No merecen vivir así", remarcó Meroni.