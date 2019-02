Batista y su ciclo celeste: “Una nueva eliminatoria con 35 años se hace difícil”

Esteban Batista reveló a su regreso de Puerto Rico que no pensó todavía en el fin de su ciclo con la selección pero admitió que consideraba que este era su último tren porque “una nueva eliminatoria con 35 años se hace cada vez más difícil”.

El pívot habló con los medios en el aeropuerto y al ser consultado sobre “si había más Batista” en la selección, respondió: “Obviamente el tema del reloj le va pasando a todos, ahora para una nueva eliminatoria con 35 años se va haciendo cada vez más difícil. Estaba ilusionado porque era como el último tren, no me puse a pensar nada, seguramente lo iré pensando con el correr de los días. No me siento para irme todavía, pero fue un gran golpe porque era el último tren para ir a un Mundial”.

Batista elogió la tarea del técnico argentino Rubén Magnano y dijo que ese era el camino.

“Ahora viene el momento del balance, de meditar las cosas, ver que va a pasar. Van a pasar un par de añitos para el regreso de los torneos. Haber traído un técnico de la calidad de Magnano fue espectacular. Ojalá se pueda seguir en esa senda. Son los dirigentes lo que tienen que proyectar eso”.

El jugador expresó que Magnano “nos potenció, nos hizo elevar el nivel. Puerto Rico es una potencia y haber ganado allá era una hazaña, por eso el dolor era muy fuerte porque estuvimos cerca, no perdimos con Puerto Rico por 20 sino porque la última pelota no entró”.

A la hora de hablar de sensaciones, el jugador de Nacional manifestó: “Hicimos todo lo posible hasta el último segundo y ahora queda una sensación de tristeza, amargura, pero lo importante es que hicimos todo lo posible, dejamos todo y lamentablemente no pudimos. Con el dolor en el alma hay que aceptar y seguir”.