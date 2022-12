Bauzá: "La piscina olímpica y la pista a nuevo en 2023 nos proyectan a grandes desafíos"

"De alguna manera, este 2022 que se está cerrando, fue el verdadero primer año de gestión 100% de la Secretaría en las cuatro áreas (federados, comunitario, educación y deporte y en los programas especiales). Este año se fueron liberando las actividades (tras la pandemia de covid-19) y se pudo avanzar como queríamos”, resume el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá en una charla con Referí a la hora de realizar un balance de lo que dejo el año que termina, destacar el camino recorrido y proyectar en grande para 2023.

Cuando mira para atrás ensalza el salto de calidad de Uruguay en los Odesur de Asunción, que por primera vez los medallistas recibieron un premio en efectivo por las preseas de oro, plata y bronce, el éxito de los Juegos Estudiantiles que tuvieron a 120.000 jóvenes en competencia en actividad. El nuevo enfoque de Gol al Futuro. El éxito que empiezan a lograr con la Comprode. El desarrollo del deporte en todas las áreas. El suceso de los programas Vamos equipo y Ondi.

Uruguay tendrá el próximo año una piscina olímpica, por lo que podrá volver a realizar competencias internacionales. Invertirá US$ 1.000.000 para reconstruir la pista oficial de atletismo del Parque Batlle, que no permite recibir pruebas internacionales ni los campeonatos nacionales, para volver a ponerla en el máximo nivel.

"Para Uruguay, los Odesur marcaron un antes y un después en muchos aspectos"

“En el área federada fuimos a los Juegos Odesur en Asunción con la delegación más grande de la historia de esta competencia para Uruguay con 322 deportistas. Independiente de las 40 medallas que se consiguieron, me interesa marcar la cantidad de deportistas que fueron, en la cantidad de disciplinas en las que participamos y que, por primera vez, los deportistas y los entrenadores recibieron un premio económico. Nunca había ocurrido. Era algo que siempre se hablaba, se pedía, lo planteaban en cada salida de una delegación, que había que apoyar a las federaciones y a los deportistas. Te puedo asegurar que cuando volvimos de Asunción los llamados de deportistas que ya sabían que iban a recibir un premio fue increíble. Recibieron $ 60.000, $ 20.000 y $ 12.000 por las medallas de oro, plata y bronce en logros individuales, y un premio que no era por la misma cantidad para los deportes colectivos. Esto marca un antes y un después, y creo que es bien importante porque Uruguay era el único país en todo el continente que no tenía este reconocimiento con los deportistas que lograban medallas. Ahora sí. Además, para los Panamericanos de Chile 2023 vamos a concurrir con otra delegación histórica, porque esto va creciendo: más deportistas, mejores logros y más participantes en las siguientes competencias. Esto es crecimiento".

Inés Guimaraens

Sebastián Bauzá, secretario nacional del Deporte

Los Juegos Escolares: participaron 120.000 alumnos

"En el área de educación y deporte, que toca lo federado, después de dos años se recuperaron los Juegos Escolares. Las finales fueron en Paraguay este mes. Hubo decenas de adolescentes que por primera vez subieron a un avión. Volvimos con 16 medallas. Para llegar a ese final, durante todo el año participaron 120.000 alumnos de escuelas públicas y privadas en las clasificatorias de los 19 departamentos, lo que nos permitió tener al país en movimiento deportivo total. Ese fue un trabajo silencioso que hoy no se puede medir, pero que se transforma en un capital valioso. Porque por ejemplo, a María Pía Fernández la descubrieron en estas competencias. Entiendo que tuvo un gran valor recuperar esta actividad que se interrumpió por la pandemia, y porque trabajamos en conjunto con ANEP y en todo el proceso hubo 274 escuelas que tuvieron delegaciones que en competencia en los Juegos. En el área de la educación y el deporte hay aspectos que no tienen difusión, pero que forman parte muy importante de la vida de los deportistas. En el programa entreno y estudio hay más de 300 deportistas federados becados, en el que nuestra área de educación y deporte trabaja con UTU, ANEP y ahora dimos un salto más para llegar a Udelar. Teníamos convenios con universidades privadas, pero con las públicas aún no. Ahora dimos ese paso".

¿En qué consiste?

"Ayudar con los estudios a los deportistas. Si nosotros enviamos una solicitud, les pueden cambiar horarios a los jóvenes deportistas profesionales para que puedan entrenar, o les cambian mesas para que puedan rendir exámenes. Cuantos más federados estudian, podemos conseguir más becas. Esto tiene un valor superlativo porque es una herramienta para los deportistas que definitivamente abandonaron aquellas prácticas en las que les daban a elegir entre el deporte federado o estudiar. Ahora pueden realizar las dos. Un ejemplo en todo esto, y aquí lo voy a dar con nombre propio, fue a Maira Moreno, boxeadora que dejó de estudiar en primero de liceo, y la ayudamos con la Mutual de Futbolistas, con quien tenemos convenios. Volvió a estudiar, tuvo mentores que la acompañaron, dio los exámenes y termino ciclo básico. Es muy importante insistir en el concepto, cada vez más arraigado, de que deporte y educación van de la mano".

Inés Guimaraens

Sebastián Bauzá, secretario nacional del Deporte

La mudanza del Centro Médico Deportivo, el cambio de Gol al Futuro y Comprode

"Nos encontramos con la necesidad de cerrar el Centro Médico Deportivo de 8 de Octubre porque estaba en una situación crítica. Allí se realizaban las fichas médicas, era el centro de evaluación de deportistas federados y el laboratorio de control de dopaje. Esas tres áreas se dividieron. Ahora, el laboratorio está en el Latu, que es el lugar más tecnológico en Uruguay. Hicimos una gran inversión para seguir trabajando en el máximo nivel y poder seguir avanzando en el pasaporte biológico. El centro de evaluación y la ficha médica se llevó a la sede de los deportes de combate, en Batlle y Ordóñez y Avenida y Italia.

También las obras se realizan a todos los niveles. En las Plazas de Deportes seguimos cerrando piscinas y construyendo gimnasios. En la sede de la Secretaria, en la calle Soriano, se inició en junio una obra de remodelación. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que tenemos oficinas en Galería Coubarrere, en el Estadio Centenario (Gol al Futuro) y la sede principal. El objetivo es unificar y centralizar todo en la calle Soriano. Para ello debíamos actualizarla porque no podíamos recibir a una persona en silla de ruedas debido a que no existían las condiciones para que pudiera ingresar. El próximo año, con las obras que estamos terminando, van a poder acceder por una rampa y un ascensor apropiado".

¿Gol al Futuro sigue siendo una gran puesta?

"Con Alejandro Sagasti al frente de programas especiales se está haciendo un gran trabajo, pero cambió el contexto porque hoy hay muchas Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol. Las SAD pueden adquirir todo lo que es indumentaria, uno de los aportes que hacíamos a través de este programa, pero no podemos dejar que los jóvenes descuiden los estudios. Se deben seguir formando, y allí está puesto el foco. Además de todos los estudios de prevención que se realizan".

¿Cómo evoluciona Comprode?

"Por primera vez este año llegamos al 99% del crédito que nos dio el Ministerio de Economía. Pedimos una ampliación hace un mes para poder ingresar los últimos proyectos. Vamos a estar por encima de $ 86.000.000 en los que a través de un mecenazgo o espónsores, las empresas que ayudan a crear infraestructura, desde un club profesional hasta uno de baby fútbol, o apoyan a deportistas, y acceden a beneficios fiscales. Este proyecto de ley es de 2009, pero nunca se desarrolló como ahora".

Inés Guimaraens

Sebastián Bauzá, secretario nacional del Deporte

Las obras del Campus y la pista de atletismo

¿Cómo avanza la obra de la piscina olímpica del Campus de Maldonado?

"Fuera del presupuesto de la Secretaría había dos partidas especiales, una que ya se transfirió a la Intendencia de Maldonado para recuperar el alojamiento para 68 deportistas, y otra, para la que se hizo el llamado a licitación para la piscina adicional de 25 metros que estará al lado de la de 50 metros. Con estas dos piscinas Uruguay podrá volver a los circuitos internacionales. Hoy no tenemos infraestructura para ser sede de un evento internacional de natación. Esta obra se inaugurará en 2023 y podremos organizar eventos deportivos importantes. Esto se hace con apoyo del Comité Olímpico Uruguayo y de la Intendencia".

¿Cuál es el plan para recuperar la pista de atletismo del Parque Batlle?

"Se va a cerrar en enero y se realizará una obra millonaria, para tener una pista de nivel internacional. Como en natación, hoy nos ocurre que tenemos una necesidad urgente debido a que no disponemos de una pista en condiciones para organizar un campeonato internacional, ni para disputar torneos nacionales porque está muy deteriorada. Para ello se va a levantar el piso, se colocará una nueva pista y, además, nueva iluminación. También se colocará una corredera por el costado. Estamos hablando de una obra de US$ 1.000.000, que se hace con el aporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Queremos empezar a comienzos de año porque debemos terminarla previo al invierno, por las lluvias. La iluminación nos costará unos US$ 450.000. ¿El objetivo? Que los deportistas tengan un lugar con las mejores condiciones para entrenar. También, la iluminación de la pista será importante desde el punto de vista comunitario para el Parque Batlle, porque la iluminación en la zona es mala. Este proyecto va a llevar todo el primer semestre de 2023. Lo paga el estado. No hay ningún apoyo internacional de federaciones ni de privados.

¿Es un salto de calidad en infraestructura?

“Esto nos coloca definitivamente en otro lugar. Para 2023 Uruguay va a tener una pista de atletismo con exigencias internacionales y una piscina olímpica que nos proyectan a grandes desafíos y nos permitirán ser anfitriones de los Juegos de la Juventud, una aspiración que hoy no se puede cumplir por falta de infraestructura deportiva, pero que desde el próximo año podremos proyectar. Todo esto es un disparador para grandes desafíos y nos pondrá nuevamente en un lugar de impulso para el deporte en los jóvenes, como ya ocurrió con el hub deportivo que nos transformamos en 2020 y 2021 con la Libertadores y Sudamericana de fútbol, el canotaje, el panamericano de karate y las competencias internacionales de rugby. Cuando intentamos seguir avanzando en ese camino nos encontramos con un techo, porque nos falta infraestructura deportiva, y cuando ves lo que está haciendo Chile, lo que le tiene Paraguay tras los Odesur, te das cuenta lo lejos que estamos y que estamos en un gran debe”.

“Por otro lado, este año, por primera vez en el Parlamento se votó por unanimidad una partida muy importante que llega a la Fundación Deporte Uruguay, una creación de Jaime Trobo cuando estuvo en esta función, que nuclea a la Secretaría y al Comité Olímpico, para apoyar a los deportistas federados y en infraestructura deportiva para 2022, 2023 y 2024. Se trata de dinero para invertir en obras y para el deportista que muchas veces tiene problema para viajar. Esto lo considerará la Fundación Deporte Uruguay que decide a quiénes van los apoyos, de acuerdo a los proyectos que presenten”.

Inés Guimaraens

Sebastián Bauzá, secretario nacional del Deporte

¿Cómo avanzan los proyectos Vamos Equipo y Ondi?

“Con Vamos Equipos llegamos a 12 departamentos en 2022. En 2023 sumaremos cuatro más, y ya nos encontraremos en 16. Tenemos a 70.000 niños que juegan al fútbol infantil y nos encontramos con que el 1% llega, el resto no practica deporte o no aprende otro deporte en el que se podría destacar si lo aprendía en etapa escolar. Con este programa les estamos dando la oportunidad a los niños para que se familiaricen con básquetbol, vóleibol, hockey, rugby y handball. Con Javier Isis como coordinador, llevamos profesores para que conozcan el deporte y lo desarrollen. Este trabajo se realiza con ANEP y es clave el vínculo con las directoras de las escuelas. Hasta que llegó Vamos Equipos, las escuelas tenían canchas de básquetbol o infraestructura deportiva que no utilizaban, porque terminaban de estudiar y se iban. Ahora terminan la jornada de estudio y a los niños les enseñan los cinco deportes”.

“Con Ondi ocurre algo similar, en este caso utilizando las canchas de baby fútbol para llegar con los otros deportes. Además, en los 110 años de CNEF, en 2021, hicimos 3x3 de básquetbol en todo el país. Repetimos la experiencia este año con menores de 16. La Federación de Básquetbol se pegó a nosotros en este proyecto porque capta talentos y aumenta la base de la pirámide”