Bayardi: "Si hubiera estado en lugar de la ministra, probablemente no hubiera leído esas actas"

El exsubsecretario de Defensa Nacional entre 2005 y 2008 durante el primer gobierno del Frente Amplio, José Bayardi, señaló este lunes en una rueda de prensa que de haber estado en el lugar de la ministra Azucena Berrutti tampoco habría leído las actas del Tribunal de Honor que en 2006 juzgó al represor Gilberto Vázquez por fugarse del Hospital Militar mientras esperaba ser extraditado a Argentina por el caso Gelman.

Fue allí que Gilberto Vázquez reconoció violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico militar (1973-1985). Sus declaraciones no fueron dadas a conocer hasta el jueves pasado cuando El Observador informó sobre su contenido luego de un pedido de acceso a la información realizado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

"Si yo hubiera estado en el lugar de la ministra (Azucena Berrutti), que no estaba, muy probablemente me hubieran dado un informe jurídico que había que homologar, hubiera homologado y probablemente capaz que no hubiera leído esas actas", señaló Bayardi luego de dar sus explicaciones sobre este caso en el Parlamento.

Pese a que el informe jurídico no hacía referencia al contenido de las declaraciones de Vázquez, sí contenía información sobre la suspensión del proceso debido al artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor. Dicho artículo señala: “Cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del tribunal, hasta tanto el superior se pronuncie”.

En efecto, la actividad del tribunal se suspendió un día, hasta que un mando superior ordenó continuar con las actuaciones.

Consultado sobre la referencia a ese artículo y la posibilidad de que ello llamara la atención de las autoridades, Bayardi respondió que si bien se "enunciaba el artículo 77" no había "ninguna referencia al alcance".

"Lo que pasa es que cuando a uno le dicen el 'artículo 77 del reglamento'... Y un abogado que es el que maneja el reglamento no dice a qué se refiere el artículo 77...", afirmó Bayardi, sin completar la frase. En otro pasaje de la rueda de prensa Bayardi se excusó en que por ser médico no conocía el detalle de ese artículo.

Bayardi, que fue subsecretario de Defensa entre 2005 y 2008 (luego de ese año pasó a ser ministro hasta 2010), reconoció que pese a que las actuaciones del Tribunal de Honor eran reservadas en 2006, tanto el presidente Tabaré Vázquez como la ministra Berrutti podrían haber accedido a su contenido en caso de haberlo pedido.

Consultado sobre las responsabilidades que caben atribuir, Bayardi respondió que los funcionarios de Personal Militar, departamento del ministerio donde se reciben y almacenan las actas de los tribunales de honor, "no entendieron del caso" informar antes sobre el contenido del tribunal que juzgó a Gilberto Vázquez.

"Sabían que había un archivo ahí que podía contener actas que seguramente no entendieron del caso informarlo antes y sí entendieron hacerlo ahora", señaló.