Bengoechea aclaró en qué consiste su cargo en Peñarol: "no creen fantasmas donde no hay"

El director deportivo de Peñarol, Pablo Bengoechea, habló este jueves en la conferencia de prensa de la presentación de Leonardo Ramos, le agradeció a Mauricio Larriera, el entrenador saliente, su trabajo por el club, le deseó éxitos al flamante DT, le hizo un pedido especial a la hinchada y también dejó en claro en qué consiste la función que desempeña, ante una pregunta donde sintió oportuno pedir la palabra y hacer la aclaración.

"Empiezo por el agradecimiento a Mauricio y su cuerpo técnico por este tiempo que compartimos juntos. Después del partido con Fénix él nos comenta el momento que estaba viviendo, la decisión que tenía tomada y a partir de ahí empezamos a razonar lo que entendíamos más conveniente para el club. Rápidamente se nos vino el nombre de Leonardo a la mente, porque conoce al club, a muchos futbolistas que tiene el plantel, porque incluso le habíamos hecho alguna consulta sobre algún futbolista que él conocía, para acercarlo a la institución. Después de la comunicación de Mauricio a nosotros, estábamos convencidos de que Leonardo era la persona indicada para intentar cumplir el objetivo que tenemos que es volver a salir campeones uruguayos".

Diego Battiste Bengochea con Ramos, Ruglio y Zaindesztat

"Sabemos que es difícil, sabemos que la primera parte del año no fue buena a nivel de resultados pero estamos confiados en la institución, en la camiseta que los futbolistas se ponen y confiados en la capacidad de Leonardo para los meses que nos quedan. Por un lado la tristeza de Mauricio, por otro estamos muy felices con el proceso que comienza y la llegada de Leonardo que nos va a dar todo de sí para que este año a mediados de noviembre podamos estar festejando nuevamente. Estamos convencidos que estamos con muy buen plantel, que Leonardo tiene una gran capacidad y sabemos de la fuerza del hincha de Peñarol para los momentos difíciles", agregó.

"Las disculpas para el hincha de Peñarol por los resultados del primer semestre y un pedido de esfuerzo como lo hacen siempre, como lo hicieron el lunes contra Fénix donde acompañaron: apoyar al plantel y creer firmemente que Leonardo al frente de este grupo nos va a sacar campeones nuevamente. Es un pedido de esfuerzo más al hincha, que confíen en la capacidad de Leonardo, que confíen en la capacidad del plantel y que nosotros vamos a estar las 24 horas dispuestos a apoyar a que Leonardo se sienta lo más cómodo posible, esa es nuestra función, como lo fue anteriormente", concluyó Bengoechea.

Diego Battiste

Bengoechea, Ramos y Ruglio en la presentación del nuevo DT

Consultado Ramos sobre cómo será su vínculo con Bengoechea y Gabriel Cedrés, gerente deportivo, Bengoechea pidió “un segundo” la palabra y dijo que “a veces se crean monstruos”, tras lo cual se explayó: “Nuestra función en el club es que el entrenador se sienta de la mejor manera, todas las decisiones futbolísticas sobre el plantel las toma el entrenador y yo las apoyo. No piensen que en algún momento de mi vida yo voy a cruzar una línea y decirle al entrenador lo que tiene que hacer, no se equivoquen, no es mi función. Soy empleado del club para colaborar con los futbolistas las 24 horas y con el cuerpo técnico de turno, no creen fantasmas donde no hay, acá las decisiones y las responsabilidad de lo deportivo a partir de ayer son de Leonardo y lo vamos a ayudar desde donde podamos para los que nos alcance la capacidad; no hay que andar con vueltas".