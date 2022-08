Peñarol presentó a Leo Ramos y llegó con un mensaje claro: "Se vienen momentos muy lindos"

Peñarol presentó este jueves al mediodía en el Campeón del Siglo al entrenador Leonardo Ramos, quien el miércoles reemplazó a Mauricio Larriera y el flamante DT llegó con un mensaje claro: "Se vienen momentos muy lindos".

"Es un técnico que cuando se fue seguro que pensó que en algún momento iba a volver. Es un técnico campeón con Peñarol, que nos supo dar alegrías, campeonatos muy festejados y sobre todo que reúne la identidad del ser de Peñarol. Estábamos convencidos de que para el momento que atravesaba la institución Leo era el técnico ideal para llegar al club en este momento. Eso lo entendió todo el consejo directivo y toda el área deportiva encabezada por Pablo Bengoechea que de unos días a esta parte, cuando la situación de Mauricio comenzó a desgastarse y empezó toda esa confusión, el propio Pablo dijo que el indicado es Leo Ramos", dijo el presidente Ignacio Ruglio en el comienzo del acto de presentación.

"Una cosa importante, no estamos trayendo un técnico pensando solo en estas 14 finales. Es el indicado para estas 14 finales y ojalá sea alguna más y podamos ir por ese bicampeonato pero como se lo dije ayer a él y todos estos días que hablé, ojalá el final de este mandato, en diciembre de 2023, sea con él y el año que viene él pueda planificar un año entero de trabajo tranquilo, bien planificado, tal como pudo hacer Mauricio en este año y medio. Desde la cabeza del club estamos convencidos que son imposibles los procesos de cuerpos técnicos de tres o cuatro meses, que con eso no se construyen grandes cosas y todos los que me conocen saben que si hubiese sido por mí hubiese seguido el período de Mauricio un tiempo largo mas´, pero él no se encontraba con la fuerza. Y como le dije ayer a Leo, ojalá diciembre de 2023 nos encuentre juntos, trabajando, haciendo un buen proceso de aprendizaje en el año y medio este que viene por delante, y después vaya a saber el destino cuánto tiempo más", agregó.

"Leo bienvenido a una de tus dos casas, Peñarol. Sabemos cómo querés a tu Danubio querido, pero ya sabés que acá sos parte real del amor de los hinchas y que sea todo lo mejor para Peñarol", le dijo Ruglio a Ramos.

"Somos responsables de la felicidad de más de medio país y entender eso es nuestro trabajo diario, hacerlo con responsabilidad, con pasión, seriedad y tengo claro que así lo vas a hacer", concluyó Ruglio.

Ramos, por su parte, dijo: "Es un gusto volver a un lugar donde siempre fui bien recibido, un lugar donde gracias a Dios me tocó vivir cosas muy interesantes, un montón de vivencias que ojalá se puedan repetir. Prometo lo que prometo siempre: trabajo, dedicación, tratar de que el equipo juegue de una manera con la que el hincha se sienta identificado. Obviamente tenemos más que claro en el club en el que estamos que es donde queríamos estar. Y eso me deja muy tranquilo y consciente de que se vienen momentos muy lindos. Van a haber momentos duros y ojalá que sean los menos y hay que tratar de sobrellevarlos porque esto no admite más que el duelo de dos o tres segundos para después volver a trabajar para poder mejorar en el día a día. Gracias Nacho, Pablo y al vicepresidente", dijo Ramos en alusión a Ruglio, Bengoechea y Eduardo Zaindesztat.

Noticia en desarrollo