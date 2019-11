Bergara cometió error sobre documento de la coalición y pidió disculpas

"En 13 puntos largos y en cuarenta y pico de páginas no se menciona, no se le dice a la ciudadanía, absolutamente nada sobre este tema que es central para la vida de los trabajadores y de los pasivos", dijo este miércoles Mario Bergara respecto a la reforma de la seguridad social y el documento que firmaron este martes los partidos que integrarán un eventual gobierno de coalición. Minutos después, el flamante candidato a ministro de Economía si el Frente Amplio (FA) gana el balotaje debió pedir disculpas por esa apreciación errónea.

Bergara fue anunciado por Daniel Martínez como futuro ministro de Economía y en un momento de la conferencia fue consultado sobre el déficit fiscal. Mientras daba su respuesta, el expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU) criticó a la coalición opositora y dijo que era una "debilidad" que el documento "Compromiso por el país" no hiciera mención a la seguridad social.

Cometí el error de ignorar la mención al tema de la seguridad social en el documento de compromiso de la coalición de cúpulas de la oposición. Si bien no cambia los conceptos vertidos con respecto al tratamiento del tema, me disculpo por esa omisión. — Mario Bergara (@Mario_Bergara) November 6, 2019

El Observador le señaló en la conferencia que el texto sí alude a la previsión social, en su capítulo nueve, cuando propone medidas para la protección de los "más débiles" y le leyó el párrafo del documento.

"Iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político, con el fin de lograr un sistema previsional moderno, financieramente sostenible y menos dependiente de los tiempos políticos, que vele especialmente por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad", afirma el texto en su página 31.

Ante la consulta, Bergara respondió: "Eso no estaba mencionado en el borrador. Hice referencia a eso. Hice una formulación genérica, en realidad todo el documento está con tal grado de generalidad que formulado así uno podría estar de acuerdo en una enorme cantidad de puntos, solo que sabemos que en el fondo estamos diciendo cosas diferentes bajo una formulación genérica. Por lo tanto, tomo el punto. Me basé en el borrador del documento que no lo mencionaba".

El borrador, sin embargo, también incluía un apartado sobre la seguridad social, aunque con una redacción distinta. "No, no estuve bien... No. Me lo morfé totalmente", le dijo a Martínez cuando terminó la conferencia.