Bergessio despeja dudas para el clásico: “No voy a tener problemas para jugar”

Gonzalo Bergessio, delantero de Nacional, expresó que el domingo estará presente en la oncena titular y despejó dudas sobre su estado sanitario tras salir sentido el domingo ante Juventud de Las Piedras.

“Estoy bien, entrené a la par del grupo y me siento bien. Creo que si la semana corre con normalidad no voy a tener problemas para jugar”, dijo el argentino en conferencia de prensa en el Parque Central.

Diego Battiste

“Primero necesitamos mirar y pensar en nosotros mismos, ganar el clásico. Lo que pase en la otra cancha es otro tema, ojalá podamos llegar a la final del Intermedio, pero hay que terminar primeros o cerca en la Anual para en el Clausura estar expectantes y poder terminar primeros en la Anual”, expresó Bergessio sobre la definición del torneo Intermedio.

Cuando fue consultado sobre si le preocupa la estadística que indica que no marcó goles en clásicos oficiales, el goleador respondió: “No, no, no sé cuántos clásicos jugué, en el clásico en Miami hice un gol, en torneos me tocó hacer buenos partidos pero no me fijo en eso, me fijo en que Nacional gane y si hago un gol, mejor”.

Carlos Pazos

El argentino habló de Enzo Martínez, el defensa aurinegro que se perfila como titular. “Nos hemos enfrentado en el clásico en Estados Unidos, un jugador que hay que respetar como a todo Peñarol hay que respetarlo porque es un equipo grande”, dijo.

Y concluyó que no le cambia mucho jugar solo arriba o con un compañero. “El año pasado con Seba Fernández jugamos de esa manera, este año no me tocó jugar con otro compañero de delantero, pero no me cambia, estoy acostumbrado, no tengo preferencia”.