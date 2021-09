Bergessio, el artillero incuestionable: una historia de goles, que entró en mala racha y penales errados

Dos veces campeón uruguayo, ocho títulos oficiales, 94 goles en 166 partidos, mejor futbolista del pasado Campeonato Uruguayo en la encuesta Fútbolx100 de El Observador, capitán, goleador, referente y principal figura de Nacional desde que llegó al club en 2018… sus antecedentes destacan el pasaje de Gonzalo Bergessio en los tricolores.

Desde que cruzó el charco hace ya cuatro temporadas, el argentino ha sido el principal jugador de los albos. En base a goles, está a seis de los 100 tantos entre conquistas oficiales y no oficiales, el cordobés se ha metido en la historia reciente tricolor, superando a goleadores históricos del club.

En su periplo como jugador tricolor ha tenido períodos de ausencia en la red, con partidos sin goles, como le ocurre a todos los delanteros, pero siempre se sobrepuso y volvió a sus gritos de gol.

Ahora, en el comienzo del Torneo Clausura, Bergessio se encuentra en una de esas lagunas, a la que se le sumó un nuevo problema que repercute en el equipo: lleva tres penales consecutivos en los que no ha podido anotar.

@CampeonatoAUF

Formento le tapa el penal a Bergessio

El primero fue ante Villa Española el pasado 25 de julio. Ese día su tiro penal pegó en el palo cuando el partido estaba sin goles y luego abrió el marcador en la victoria que se cerró por 3-0, con tantos de Brian Ocampo y Andrés D’Alessandro. De todas formas, su mala ejecución no tuvo incidencia en el resultado.

En los dos siguientes penales que marró, Nacional lo sintió. En el cierre del Apertura fue ante River Plate, partido disputado en el Saroldi, donde Salvador Ichazo le tapó el remate cuando estaban 0-0. El darsenero ganó 2-0 y el argentino se fue expulsado.

Por esa sanción y el pedido de disminución de la pena, reapareció este domingo en la segunda fecha del Clausura ante Progreso tras el partido del debut ante Cerro Largo. Nuevamente tuvo un penal, lo pateó y esta vez fue Rodrigo Formento quien le tapó el remate, cuando los albos perdían 1-0 en su regreso en el Gran Parque Central, resultado con el que finalizó el partido.

Con la suspensión más el parate entre los dos torneos, el argentino lleva 50 días sin marcar goles. Su último tanto fue el 1° de agosto ante Deportivo Maldonado en la victoria 2-0 en el Parque.

En partidos jugados son solo tres los que lleva sin marcar en esta actual sequía goleadora.

Diego Battiste

Bergessio celebra su último gol ante Deportivo Maldonado

Se trata de una racha negativa corta con respecto a la peores que ha tenido sin poder anotar.

Entre el 12 de noviembre de 2020 y el 7 de febrero de 2021 estuvo 11 partidos sin marcar goles, un total de 87 días, contando el receso de fin de año. Pero volvió con goles en el Clausura y tuvo una actuación brillante en las finales para ganar el bicampeonato, con 25 conquistas en el Uruguayo y dos en la Copa Libertadores.

Su peor racha sin goles fue de 12 partidos entre el 25 de setiembre de 2018 y el 6 de marzo de 2019, nuevamente con una licencia de fin de año y la demora en aquella primera renovación, cuando José Decurnex había tomado la conducción del club.

En total, en ese lapso el goleador estuvo 163 días sin anotar, pero nuevamente se recuperó y terminó el año como campeón uruguayo 2019 en el equipo de Álvaro Gutiérrez con 20 goles por el torneo local y tres por la Libertadores.

Gonzalo Bergessio

La actual racha negativa de Bergessio es menor con respecto a las dos mencionadas, pero en la actualidad tricolor, con un equipo que la corre de atrás para ver si puede descontar puntos y meterse en la definición para lograr el tricampeonato, sus goles el equipo los extraña más.

De todas formas, su falta de gol y su penal fallado este domingo, no es la única preocupación que tiene Nacional en el comienzo del Clausura. Este domingo se mostró flojo en defensa, superado en el medio y bloqueado en el ataque, donde cuando no aparece su goleador parece que no hay otro que tome la posta de mandar la pelota al fondo de la red.