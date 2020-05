Bichos, comedias, bailes: opciones para ver el fin de semana en Netflix, HBO y más

Monos

Un grupo de niños guerrilleros se ocultan en una montaña. Con ellos reside una vaca lechera y una rehén estadounidense, a quien estos jóvenes tienen como misión custodiar. Pero una emboscada sacude al grupo, los obliga a refugiarse en la selva, y los vínculos de este grupo de soldados infantiles comienzan a romperse. Considerada como una de las mejores películas del 2019, y con claras influencias de El corazón de las tinieblas (la novela que inspiró Apocalypse now) y El señor de las moscas, esta historia fue la candidata colombiana a los premios Oscar de este año, aunque no estuvo entre las nominadas finales. Si bien su director es de esa nacionalidad, y la producción tuvo a ese país como base, fue realizada por productoras de varios países, incluido Uruguay, con el trabajo de Fernando Epstein y Mutante Cine. Está disponible en Netflix.

Planeta absurdo

El planeta Tierra está poblado por cientos de criaturas fantásticas, tan peculiares como sorprendentes. En ellas se enfoca parte de esta serie documental, que se destaca como una recomendable opción para ver en familia, gracias a su combinación de aprendizaje y descubrimiento combinado con diversión. A lo largo de 12 episodios, cada uno de apenas 20 minutos, se repasa la vida y los comportamientos más llamativos de animales de todo el mundo, desde aquellos que habitan bajo el mar hasta los que vuelan por los aires. Y todo con un toque de humor, como, por ejemplo, cuando convierte una cacería en una persecución policial. Estos pequeños “sketches” protagonizados por los animales acompañan la narración realizada por la “madre naturaleza”, la guía en este viaje que avanza a toda velocidad, que como es habitual en el género está acompañado por tomas hermosas de parajes naturales y de sus habitantes, y que, al no tomarse tan en serio como otras producciones similares (Our planet, por nombrar una), abre la puerta a un público más joven, o al que no está tan dispuesto a escuchar a un señor circunspecto relatar lo que se está viendo en pantalla. Está disponible en Netflix.

Aves de presa

Cuando en 2016 se estrenó la película Escuadrón suicida, las críticas fueron unánimes: aquello era espantoso. Sin embargo, de todo su elenco, hubo una actriz que cayó parada gracias a su icónica interpretación: la australiana Margot Robbie y su versión de la villana del universo de Batman, Harley Quinn. El personaje vivió toda su existencia a la sombra de su célebre pareja de la ficción, el Guasón, pero en los últimos años ha logrado despegarse de ese rol, y con esa temática de liberación y emancipación se juega en esta película, en la que Robbie vuelve al papel, pero esta vez acompañada por un equipo de antiheroínas que la ayudarán en la misión de proteger a una niña que robó y se tragó un valioso diamante, que ahora es buscado por un peligroso criminal de Ciudad Gótica. Disponible para alquilar en NS NOW.

El hombre invisible

Empiezan a llegar al streaming las películas que quedaron truncas cuando cerraron los cines en Uruguay, y la siguiente en la lista es El hombre invisible, protagonizada por Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) y dirigida por Leigh Whannell, un nombre que suena cada vez más fuerte en el cine de terror hollywoodense. Su última película es una nueva versión del clásico homónimo de H. G. Wells, tamizado con temáticas actuales, como la violencia de género y el acoso. Sin embargo, lejos está esta historia de ser un panfleto que se aprovecha de la situación y los temas candentes; El hombre invisible es, sobre todo, un espectáculo diseñado para entretener, asustar un par de veces y, sobre todo, recuperar el gusto de las historias de terror bien contadas. Estará disponible en HBO GO y NS NOW a partir del 11 de mayo.

Casi feliz

Sebastián conduce en la tarde un programa radial exitoso y brinda shows de stand up en algunos eventos. No es famoso, pero sí conocido. La gente lo para en la calle y lo saluda, un hombre le dice que “está quedado”. Se angustia un poco, se cuestiona. En realidad, todos los días tiene una nueva razón por la cual sentirse casi feliz.

Esta miniserie –bastante autorreferencial– escrita y protagonizada por Sebastián Wainraich gira en torno a la nostalgia de un hombre que marcha sobre un presente con varios cabos sueltos de un tiempo que ya fue. La chispa que todavía mantiene encendida con su reciente exesposa y madre de sus hijos mellizos (Natalie Pérez), enfrentarse a un viejo amor de la adolescencia al que le falló, el psicólogo que lo dejó solo, la casa de la infancia que se convirtió en un lavadero, las cosas que no se dijeron en el momento justo, el aferrarse a un cuadro de fútbol para sentir la sangre por las venas. Y más. Sebastián es un tipo como cualquier otro, lleno de complejidades y nudos internos aún sin resolver. Con un elenco de talentosos actores argentinos, reflexiones interesantes y un humor simple pero inteligente, esta comedia recientemente estrenada se puede ver en Netflix.

Cujo

La obra de Stephen King es una fuente inagotable de historias para la gran pantalla. El hombre de Maine ranquea alto entre los autores más adaptados de la historia del cine y no parece que eso vaya a cortarse, al menos en el futuro próximo. Pero mirando hacia atrás, entre las geniales Misery, El resplandor, Cuenta conmigo, Milagros inesperados y más, hay algunas obras menores y más “berretas” que vale la pena anotarse para cuando uno no está para grandilocuencias ni tramas trascendentales y quiere dejar ir la mente en una buena mala película. Una de ellas es Cujo, la historia del San Bernardo rabioso que mantiene encerrados en un auto a una madre y a su hijo, en medio de uno de los días de veranos más calurosos de todos. Un clásico del cine B y con un perro que a veces es tierno y a veces mete miedo y una de la madres más corajudas del cine. Está para ver en Netflix.

Gloria Bell

Esta película es un caso extraño, porque el mismo director se encargó de hacer su propio remake. Sebastián Lelio, cineasta chileno de la camada de la reconocida productora Fábula y ganador del Oscar por Una mujer fantástica en 2017, estrenó en 2013 Gloria, la historia de una mujer divorciada que bordea los 50 y que tiene una crisis existencial que combate con mucho baile y con algún que otro romance esporádico. La película tuvo mucho éxito, marcó la carrera de Lelio y lo situó en el panorama internacional.

Varios años después, y tras llevarse las miradas de todo el mundo cuando levantó el Oscar en la ceremonia de 2018, Lelio se embarcó en una misión extraña: volver a hacer Gloria, pero esta vez para el mercado internacional. Y así nació Gloria Bell, protagonizada por una estupenda Julianne Moore –que fue ignorada en la temporada de premios– y John Turturro, y estrenada el año pasado. Con una fotografía preciosa, varios picos de emoción y comedia y dos actores en su mejor momento, Gloria Bell logra sacarse la espina de ser un “reciclaje” y se planta como una historia propia hecha y derecha. Divertida y llena de baile, Gloria Bell se puede ver en HBO GO y NS Now.