Biden pidió al gobernador de Nueva York que renuncie por acusaciones de acoso sexual

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pidió la renuncia este martes al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, después de que una investigación independiente concluyó que el político demócrata acosó sexualmente a varias mujeres.

"Creo que debería renunciar", dijo Biden durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Cuomo acosó sexualmente a mujeres y generó un "clima de miedo" dentro de su administración, según una investigación revelada. "Besos y abrazos no deseados", "toqueteos e insinuaciones sexuales": una pesquisa independiente de cinco meses concluyó que Cuomo "acosó sexualmente a varias mujeres y, al hacerlo, violó la ley federal y estatal", señaló la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, y agregó que entre las víctimas había "actuales y ex" funcionarias.

El informe detalla las acusaciones de 11 mujeres que pintan un cuadro "profundamente perturbador pero claro" de un patrón de comportamiento abusivo por parte del gobernador y su personal de alto rango, indicó en rueda de prensa.

James dijo que el caso, que mostraba "un ambiente de trabajo hostil para las mujeres", era de "de naturaleza civil" y no estaba claro si Cuomo enfrentaría un proceso penal.

La investigación también descubrió que el hombre y su equipo cercano tomaron medidas de represalia contra al menos una exempleada por denunciar su supuesta experiencia.

El gobernador, un veterano político en el cargo desde 2010, negó rápidamente los señalamientos. "Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas", afirmó en un discurso televisado, en el que no dio indicios de que estuviera considerando dejar su puesto.

"Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido", señaló, y agregó que publicó una respuesta a las acusaciones en su sitio web: "Por favor, tómese el tiempo para leer los hechos y decidir por sí mismos".

Durante su alocución, filmada desde su oficina, buscó desmentir las acusaciones, señalando que solo trataba de "conectar" con la gente y mostrarles su aprecio. "Ahora entiendo que hay perspectivas generacionales o culturales que, francamente, no las había apreciado del todo. Y he aprendido de esto", sostuvo.

Cuomo, hijo del famoso gobernador Mario Cuomo, exsecretario de Vivienda en el gobierno de Bill Clinton y amigo del presidente Joe Biden, se volvió muy popular por su gestión al inicio de la pandemia, tanto que muchos lo alentaban a postularse a la Casa Blanca.

Pero este entusiasmo se vio debilitado en los últimos meses, luego de que varias mujeres denunciaron públicamente lo que describieron como palabras y gestos inapropiados.

En marzo, Biden dijo que si se probaban las acusaciones contra Cuomo, debería dejar el cargo.

