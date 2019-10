Blancos amplían denuncias por nuevos posteos difamatorios

El Partido Nacional ampliará este jueves las denuncias que ya presentó a fines de junio ante la Justicia por la difusión de contenidos falsos y difamatorios contra la colectividad y algunos de sus principales dirigentes, según dijeron a El Observador fuentes nacionalistas.

La decisión fue tomada por el Directorio del Partido Nacional, y esta tarde culminarán el escrito que presentarán luego ante la Fiscalía. Entre los mensajes que adjuntarán en la denuncia, se encuentran capturas de la cuenta de Instagram Progresismouy, asociada a la página web progresistasuy.com, uno de los sitios que produce mensajes políticos sin editores responsables y que dirigentes y militantes del partido de gobierno suelen expandir luego en redes sociales. Los blancos denunciarán además la viralización de un posteo que muestra 40 leyes sociales que presuntamente no votó el presidenciable Luis Lacalle Pou, en el entendido de que es información fraguada, porque en varios casos votó las normas o artículos incluidos en ellas, dijeron las fuentes.

La fiscalía investiga desde hace cuatro meses la circulación de fake news que durante la campaña por las internas de junio apuntaban, en su mayoría, contra el entonces precandidato Lacalle Pou.

Una de ellas fue el falso rumor de que en la biografía publicada por el escritor Esteban Leonís –Luis Lacalle Pou, un rebelde camino a la Presidencia– se narraba un accidente que habría tenido el líder blanco en su juventud, en el que habría muerto una mujer. "A ver, no me acusan de un error político. Me acusan de matar a alguien”, había denunciado el líder del sector Todos en diálogo con el informativo de VTV Noticias el 10 de abril. “No fue alguien de aburrido o un mala leche. No quiero hablar más porque no tengo elementos de prueba", agregó.

Pero también se denunciaron situaciones que involucraban a Jorge Larrañaga, Juan Sartori, y al colorado Ernesto Talvi. Algunas de esas denuncias están a cargo de la fiscal Brenda Puppo.

Ahora será la oficina de Depuración, Priorización, Asignación (DPA) del Ministerio Público la que resolverá si las nuevas denuncias las asume Puppo u otro fiscal, aunque fuentes del organismo aseguraron que lo habitual es que las investigaciones se centralicen.

Ahora, entre los archivos adjuntos que entregarán los blancos, se encuentra una publicación en la que aparece el rostro de Pablo Bartol –futuro ministro de Desarrollo Social si Lacalle Pou es electo presidente– junto a una cita que dice "Hay que pasarlos por arriba con una moto", acompañado con una nota que reza lo siguiente: "¿Es así que un gobierno blanco trataría a los más vulnerables?".

La cita de Bartol no es apócrifa. Dijo esa frase entrevistado en Radio Visión FM 96.5 el 20 de marzo de ese año, pero la declaración fue sacada de contexto.

Otra captura incluida en la denuncia es una publicación en la que aparecen el candidato blanco y su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle, junto con una cita cierta: "Yo soy igual a mi viejo. La fruta no cae lejos del árbol". Eso fue afirmado por el candidato nacionalista el 16 de octubre, cuando fue entrevistado por el programa Santo y Seña de Canal 4.

Sin embargo, la maniobra de enchastre para los blancos se completa con los tres titulares de diarios de la época que se muestran debajo: "Lo que ocultó Lacalle", del semanario Brecha, "Lacalle: un hombre rico", de La República, y "Lacalle y Julia Pou acusados de recibir la coima más grande en la historia del país", aunque en este caso no puede verse a qué publicación corresponde.