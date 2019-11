Blancos culminaron ronda con sus socios y apostaron a mostrar "armonía"

“¡Atención!”, gritó con voz burlona un hombre desde una camioneta queriendo imitar un tono militar cuando vio a Guido Manini Ríos dirigirse a la sede de Cabildo Abierto. El líder del nuevo partido y senador electo entró al local algunos minutos antes que la fórmula blanca. Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón llegaron hasta Constituyente y Juan D. Jackson para tener la última de la seguidilla de reuniones con los socios de la coalición.

Al igual que la que habían tenido dos horas antes con Edgardo Novick, Daniel Peña y otros dirigentes y técnicos del Partido de la Gente y las que tuvieron el miércoles con el Partido Colorado y el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, el encuentro con Manini Ríos se enfocó en cuestiones programáticas. El líder de Cabildo Abierto y Guillermo Domenech, quien fuera su candidato a vice, plantearon tres áreas temáticas que quieren que sean tenidas en cuenta: la productividad, la lucha “sin cuartel a la corrupción” y la seguridad. Así lo aseguró Manini Ríos en una conferencia de prensa posterior a la reunión, de unos 40 minutos, en la que dijo que Cabildo Abierto “viene para dialogar, para articular y para ser partes de las soluciones y no del problema”.

“Esta es su casa”, les dijo a Lacalle Pou y a Argimón el excomandante en jefe del Ejército al recibirlos en la sede de su partido, algo que también repitió públicamente ante cámaras y grabadores.

Lacalle Pou y Manini Ríos afirmaron que no se conversó sobre posibles cargos si el Partido Nacional llega a ser gobierno y que esas conversaciones quedarán para luego del balotaje. "Aquí no hay otro acuerdo que el de transitar estos días en aras de lograr que esta fórmula que está aquí presente obtenga el triunfo electoral el 24 de noviembre. No hay acuerdo ni de cargos y aún se está trabajando en un documento que va a ser la base programática que se va a completar, se está trabajando sobre un borrador, se va a completar en los próximos días", dijo Manini.

El candidato blanco, en tanto, sostuvo que lo que hicieron fue “armonizar” las propuestas rumbo al 27 de octubre. “Ustedes me vieron en toda la campaña hablar de las coincidencias en los distintos partidos de oposición. Obviamente que hay matices, votamos a partidos distintos, pero Uruguay necesita de alguna manera fortalecer su seguridad, su educación, su economía, apostar al país productivo, a aquellos que hacen andar al país todos los días. Y en eso tenemos una fuerte coincidencia con Cabildo Abierto”, dijo.

Más temprano, Novick había afirmado que no pretende “ocupar ningún cargo” sino “ayudar a que haya un cambio en el país”. "Yo lo he dicho personalmente, no quiero ocupar ningún cargo, no quiero ser ministro ni tener ningún cargo. No voy a aceptar ningún ministerio", señaló.

Leonardo Carreño

De la misma manera que lo había hecho el día anterior Ernesto Talvi con el aval del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, Novick y Manini reiteraron su apoyo a la fórmula blanca para las elecciones del 24 de noviembre y aseguraron que harán campaña por una victoria de lo que Lacalle Pou ha denominado “un gobierno multicolor”. La pata que falta es la del Partido Independiente, que votará en un plenario este domingo si manifiesta expresamente el apoyo a los nacionalistas. Lo que sí ha asegurado más de una vez Mieres es que no recomendará votar al Frente Amplio.

Antes, durante y después de la reunión, Manini Ríos se mostró en total consonancia con los nacionalistas y sus objetivos. Tanto es así, que hasta utilizó términos que los blancos hicieron suyos en la campaña. "Yo doy vuelta la página, cuando está el interés del país por delante no voy a buscar lo que nos divide sino lo que nos une"”, dijo en la conferencia de prensa. A Argimón y Lacalle Pou se les dibujaron sonrisas en sus rostros casi en forma inconsciente.

Por ahora, no está previsto que haya una reunión entre todos los socios de la coalición, pero el líder blanco no ve eso como un obstáculo. Por el contrario, está convencido de que se puede negociar de forma bilateral con todos y llegar a un consenso conjunto. "Nadie se excluyó del acuerdo. Somos todos grandes y nos conocemos, sabemos los perfiles de cada uno, las relaciones personales de cada uno. Ahora lo que ha quedado claro es que hay un orden de importancia que es fundamental: país, partido y personas. Sin ese orden es muy difícil en avanzar en un país más próspero", dijo.

Leonardo Carreño

Manini Ríos fue en una línea casi idéntica. "No lo veo imprescindible (dialogar con los otros partidos de la coalición) pero si es necesario yo estoy dispuesto a dialogar con todo el mundo como lo he dicho una y otra vez. Cabildo Abierto viene para dialogar, para articular, para ser parte de las soluciones y no del problema. Lo primero es el país"”, afirmó.

La fórmula blanca se reunió con el militar devenido en político un día antes de que declare ante la Justicia por el caso Gavazzo. Sentado al lado de su nuevo socio, Lacalle Pou reiteró que a su entender “si hay un incendio (por esa causa) está en la Torre Ejecutiva” y dijo que como abogado entiende que no existen los fueros parlamentarios hasta el día en el que se asume el cargo de legislador y no cuando se es electo o proclamado. Manini Ríos, en tanto, afirmó que su defensa dejará claro que si algo sucede, no se amparará en los fueros.

Lo que sigue

Ahora que las reuniones culminaron, para Lacalle Pou es tiempo de “salir a la cancha”. Eso significa jugar el partido con varias alineaciones. Por un lado, la formación que busca meter goles en el territorio. La fórmula comenzará la semana que viene una nueva gira por todas las capitales departamentales y, en paralelo, los dirigentes harán sus propias recorridas pidiéndole el voto a los uruguayos.

Pocos días antes de volver a las recorridas, empezó la formación a nivel publicitario. Al “Ahora Sí” que dejó atrás el “Es ahora” de la campaña hacia el 27 de octubre, le sumaron una nueva gráfica en la que se lee “Está bueno cambiar”, acompañado de una foto de Argimón y Lacalle Pou con banderas de Uruguay a sus costados.

Y la formación en la que juegan de titulares sus socios terminó de cerrarse este jueves y tendrá ahora como capitanes a Argimón en las conversaciones políticas y a Pablo Da Silveira en las técnicas, con los referentes que cada partido designe. Los blancos ya entregaron a los demás partidos el documento que elaboraron con coincidencias programáticas y ahora resta que todos den su opinión para poder firmarlo. En el caso de Mieres, por ejemplo, Lacalle Pou indicó que estaba de acuerdo en todos los puntos que el líder del Partido Independiente le entregó cuando se reunieron mano a mano este miércoles.