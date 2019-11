Boca y Racing quieren a Diego Alonso: ¿por qué buscan al Tornado?

El nombre del entrenador uruguayo Diego Alonso suena fuerte por estas horas en Argentina, desde donde trascendió que es pretendido por Boca Juniors y por Racing de Avellaneda, dos de los grandes de la vecina orilla.

El DT de 44 años está sin equipo desde el pasado lunes 30 de setiembre, cuando fue cesado por Monterrey de México, y ahora se abre la opción para que llegue al fútbol argentino.

Según medios de Buenos Aires, Nicolás Burdisso, director deportivo de Boca Juniors, se interesó en Alonso para que llegue a los xeneizes a fin de año, cuando acabe el contrato que hoy tiene el entrenador Gustavo Alfaro.

Pero antes, Diego Milito, el gerente deportivo de Racing, ya se había fijado en el uruguayo para llegar al vestuario de la academia ante la inminente salida de Eduardo “Chacho” Coudet.

Ante esa situación, podría abrirse una disputa entre ambos clubes para quedarse con Alonso, quien nunca dirigió en el fútbol argentino y que tiene como única experiencia en ese país haber jugador una temporada para Gimnasia y Esgrima de La Plata ya en los últimos años de su carrera como futbolista, antes de llegar a Peñarol y colgar los botines.

Las claves del “Tornado”

La carrera como entrenador de Alonso ha ido de menos a más, con sus principales títulos logrados en clubes mexicanos.

Tras retirarse como futbolista en Peñarol en 2011, inmediatamente inició su carrera como DT en Bella Vista, club en el que surgió como futbolista en aquel recordado equipo que era dirigido por Julio Ribas en la década de 1990.

AFP

Luego de una temporada en los papales pasó a Guaraní de Paraguay y al año siguiente retornó a los aurinegros para dirigir. No le fue bien en los carboneros y fue cesado tras ocho encuentros, seis por el Torneo Apertura 2013 y dos por la Copa Sudamericana, en la que quedó afuera en primera ronda ante Cobreloa. En ese ciclo ganó un solo partido, empató tres y perdió cuatro.

Al año siguiente volvió a Paraguay para dirigir a Olimpia y luego se fue al fútbol mexicano.

En 2014 comenzó su ciclo en Pachuca, club en el que logró su primer título como DT al conquistar el Clausura de 2016. Luego, en la temporada 2017, se coronó campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf y logró la clasificación al Mundial de Clubes de Japón, en el que finalizó tercero.

La carrera del Tornado tuvo un cambio de club en 2018, cuando dejó Pachuca y pasó a Monterrey.

AFP

Con los “rayados”, este año ganó la Copa de Campeones de Concacaf tras superar a Tigres en la final, y obtuvo nuevamente una clasificación al Mundial de Clubes, en el que no estará por haber sido cesado en setiembre.

Sus números en Monterrey indican que dirigió 52 partidos, con 27 triunfos, nueve empates y 16 derrotas.

"En poco más de un año, se alcanzó un título de la Liga de Campeones de Concacaf y, con ello, el acceso a participar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA; un subcampeonato de Copa y mantener una posición de privilegio en la tabla de cocientes", agradeció el club mexicano en su comunicado para anunciar la salida del uruguayo.

Ahora Alonso llamó la atención en Argentina, fútbol en el que el River Plate de Marcelo Gallardo marca época con sus triunfos continentales, algo a lo que apuntan Boca, principalmente, eclipsado por los últimos logros de su eterno rival, y también Racing, en caso de lograr la llegada del Tornado.

¿Cómo se define Alonso?

En una entrevista que le realizaron en 2014, cuando llegó al fútbol mexicano, se definió de la siguiente forma: "Desde el primer día que empecé a entrenar me fue natural hablar en el vestuario, ése es mi lugar y nunca tuve problemas para esto. Soy más entrenador que director técnico, me gusta más convivir con el futbolista. Asimilo bien ser el encargado de todo, lo esperaba todo el tiempo y nunca he visto que algo se me haga raro". Y definió que es "enérgico" a la hora de trabajar. "Cuando toco el silbato, se paraliza el mundo para mí y para todos mis futbolistas", subrayó.

Dijo que evita las modas y que tiene su propia identidad para plantar a su equipo en la cancha.

En el ranking de la web inglesa Football World Ranking de los mejores entrenadores del mundo, Alonso figuraba en el lugar 12 en junio de este año. El primero era Ernesto Valverde (Barcelona) y el segundo Marcelo Gallardo (River Plate).

El mejor uruguayo era Diego López, quien figura en el lugar 204.