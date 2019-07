Bolsonaro: decir que en Brasil hay hambre "es una gran mentira"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que decir que haya personas en su país que "pasan hambre" es "una gran mentira" propagada con intenciones "populistas".

Brasil "es un país rico para prácticamente cualquier tipo de cultivo. Decir que se pasa hambre es una gran mentira. No, no se pasa. Uno no ve gente pobre en las calles con un físico esquelético como en otros países", dijo Bolsonaro en un desayuno con corresponsales extranjeros en Brasilia.

"Decir que se pasa hambre en Brasil es un discurso populista para tratar de ganar simpatía popular, nada más que eso", agregó.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apuntó en septiembre pasado que los programas de lucha contra el hambre en Brasil se estancaron, ya que el número de personas que pasan hambre disminuyó sólo de 5,2 millones en 2014 a 5,1 millones en 2017.

Otro informe de la FAO, de octubre de 2018, precisa que el número de personas víctimas de este flagelo en Brasil había caído de 10,6% de la población (unas 19 millones de personas) a inicios de los años 2000, a menos de 2,5% en el periodo 2008-2010" y destaca en esos avances el papel de los programas "de transferencia de renta como Bolsa Familia", generalizado por el gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva.

Pero Bolsonaro, que llegó al poder en enero con un programa económicamente liberal y socialmente ultraconservador, entiende tomar otro camino, según indicó al ser interrogado sobre declaraciones del presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, que afirmó que el mandatario no le ha dedicado hasta ahora "una palabra a los pobres".

"Lo que tenemos que hacer, en el poder Ejecutivo y en el Legislativo (...), es facilitar la vida del emprendedor, de quien produce, y no tener ese discurso (...) que nos conduciría a una situación similar a la de Venezuela, donde (Hugo) Chávez implementó muy bien el socialismo" y llevó a su país "a una situación de miseria como la actual", declaró Bolsonaro.

"Es sólo que las autoridades políticas, nosotros en el Legislativo y Ejecutivo, no molesten al pueblo y esas franjas de miseria acaban por sí solas en Brasil, porque nuestro suelo es muy rico para todo lo que usted pueda imaginar", agregó el mandatario.

Brasil sufrió en 2015 y 2016 dos años de grave recesión, seguidos por otros dos años y medio de débil crecimiento, y tiene actualmente unos 13 millones de desempleados.

Fuente: AFP