Bomberos combate incendio en el predio de la Colonia Berro; menores internados fueron trasladados a Montevideo

Bomberos trabaja para apagar un incendio en las inmediaciones de la ex Colonia Berro, en Joaquín Suárez (Canelones), que todavía no pudo ser controlado. El objetivo de Bomberos es que el fuego no llegue a las viviendas cercanas, informó Subrayado y confirmó El Observador con el vocero, Pablo Benítez.

La directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por el Frente Amplio, Andrea Venosa, confirmó que 120 menores de edad que estaban internados en el centro fueron trasladados a otros de Montevideo, informó Subrayado y confirmó El Observador. Leé también Hubo 27 incendios forestales el domingo: Heber felicitó a los bomberos y sindicato denunció que trabajan "sin hidratarse, sin comer" Si bien el fuego no alcanzó las instalaciones, ya está rodeando los predios por lo que fue necesario trasladarlos. Hay aproximadamente ocho viviendas en riesgo de ser alcanzadas por el fuego, confirmó Benítez, quien agregó que se encuentran trabajando desde las 11:00 en el incendio. El fuego se inició en un predio lindero a la colonia, en la Ruta 84 y Camino de Las Piedritas y ya alcanzó sus inmediaciones. Bomberos y vecinos continúan trabajando para extinguirlo, pero todavía no han logrado controlarlo. Por su parte, la Dirección Nacional de Bomberos trabajó en 27 incendios forestales durante el pasado domingo 12 de febrero, desde medianoche hasta las 19:00. De esos 27, 12 "relevantes" fueron en el área metropolitana y 15 en el interior del país. Además, entre el horario indicado, llegaron 1.190 llamadas al 911 solo en el área metropolitana. Entre las 14:00 y las 18:00, la dirección realizó más de 40 intervenciones simultáneamente, informó el vocero Pablo Benítez. La tarea que llevaron a cabo, en un día donde se registraron temperaturas altísimas, fue felicitada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. "Quiero valorar y agradecer a todos los bomberos y personal policial que se mueve por todos lados para contener y reducir estos focos", señaló el jerarca.