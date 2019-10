Bordaberry cuestionó dichos de Manini sobre el Poder Judicial: “No nos hace bien”

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, cuestionó al candidato a la Presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por el discurso crítico que mantuvo el excomandante en jefe del Ejército con jueces y fiscales luego de que el fiscal Rodrigo Morosoli pidiera una audiencia para imputarlo por no denunciar la confesión de José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor.

"El día que vos cuestionás a los jueces, se acabó todo", dijo Bordaberry a El Observador. "No nos hace bien cuestionar a la justicia. No me parece que está bien decir que la justicia es corrupta o politizada", agregó.

Manini Ríos había dicho en un video difundido por su comando de campaña que "la justicia uruguaya no debe estar contaminada ni manipulada" y, en declaraciones a Subrayado, sostuvo que Morosoli fue "mandatado" por el Poder Ejecutivo a citarlo a la Justicia.

El candidato a la vicepresidencia por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, por su parte, también se mostró crítico con el accionar del fiscal Morosoli. “Cabildo Abierto está para decirle a ese fiscal (Rodrigo Morosoli) que el caudillo de Cabildo Abierto no es ningún delincuente. No vamos a permitir que nos roben esta elección”, prometió en un acto en San José y dijo que “le inventaron un delito para cercenarle la carrera política”. Aunque Domenech manifestó que cree en el Poder Judicial, aprovecha la mayoría de sus discursos de campaña para cuestionar la independencia de la Fiscalía.

Para el colorado, si embargo, ni jueces ni fiscales cumplen órdenes políticas. "Decir que la justicia está manipulada es algo en lo que no coincido bajo ningún concepto. Se podrá equivocar como nos equivocamos todos. Pero manipulada no, no creo. Y la Fiscalía tampoco. El fiscal pidió el procesamiento de Raúl Sendic siendo vicepresidente. Los fiscales pidieron el procesamiento del ministro de Economía y Finanzas (Fernando Lorenzo) del gobierno que tenía mayoría parlamentaria. Yo defiendo mucho el sistema", sostuvo Bordaberry.

Diego Battiste

En agosto, Bordaberry mantuvo una reunión con Manini Ríos a pedido del militar retirado. El rechazo de Ernesto Talvi a la propuesta de Bordaberry de liderar una lista al Senado generó un escenario que el excomandante en jefe del Ejército quiso aprovechar para sumarlo a sus filas. Pero no tuvo éxito.

“Me reuní como me he reunido tantas otras veces con el senador Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Pablo Mieres, Ernesto Talvi o Julio María Sanguinetti, sin ninguna otra finalidad más que dialogar acerca de la situación política y mi visión de la actualidad”, dijo en aquella oportunidad quien supo ser líder de Vamos Uruguay y descartó su regreso al panorama electoral.

El exlegislador declaró en reiteradas ocasiones que su apoyo al Partido Colorado sigue intacto a pesar de las discrepancias que mantuvo con Talvi. Este martes, en conversación con El Observador, reafirmó esa postura y señaló que no puede "apartar al candidato del partido ni de sus propuestas".

"Yo no me siento colorado por una cuestión de camiseta. Sino por los principios del Partido Colorado como la ética de la responsabilidad de Rivera, los principios de república y libertad que se defendieron en el sitio de Montevideo, la austeridad de Joaquín Suárez, los principios de justicia social de Batlle y Ordóñez. Cuando yo miro eso digo: 'estas son las cosas en las que yo creo'", dijo.

"Los que adhieren a esos principios son con quienes me siento identificado. Y Talvi es el que adhiere a esos principios así que yo me siento identificado con él", agregó.

En cuanto a la propuesta de reforma constitucional que impulsa el senador nacionalista, Jorge Larrañaga, Bordaberry dijo que votará la iniciativa. "Yo creo que se necesitan mensajes importantes en ese sentido", en una entrevista en radio Sarandí .