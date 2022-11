Boric anunció una comisión para resolver las demandas del pueblo mapuche

El presidente chileno Gabriel Boric, anunció este viernes la creación de una Comisión por la Paz y el Entendimiento para hallar una solución a la demanda de tierras, un eje histórico del conflicto con el pueblo mapuche en la zona de La Araucanía.

Al anunciar la formación de la comisión en una conferencia de prensa al cabo de una visita de dos días a la Araucanía, el presidente dijo que "invito a todos los actores de la región a que formemos una Comisión por la Paz y el Entendimiento. Pero ojo, esta no es una comisión para hacer un diagnóstico, ya se han hecho suficientes”.

Boric precisó que la comisión funcionará a partir de marzo de 2023 con una composición transversal que dé garantías a todos los sectores y para que se tomen todas las recomendaciones que organismos nacionales e internacionales han hecho para hallara una solución a los conflictos en la región.

"Será una comisión con una agenda abierta donde todos podrán plantear sus puntos de vista, pero con un mandato muy específico: determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuches y proponerle al país mecanismos concretos con plazos concretos para saldar y reparar esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche", afirmó el presidente.

Boric dijo también que era importante establecer plazos para las acciones de la comisión y advirtió que no será posible restituir todas las tierras, ya que muchas ciudades del sur chileno fueron construidas sobre tierras ancestrales mapuches y no es posible eliminarlas. También se refirió a los derechos de las personas no mapuches que se establecieron en la región hace generaciones.

Boric se reunió con dirigentes comunales, empresarios, autoridades de localidades rurales e incluso ofreció una entrevista a una radio de Lonquimay, comuna a 740 km al sureste de Santiago en la frontera con Argentina.

El presidente se manifestó reiteradamente a favor de aislar a quienes cree que la violencia es el medio de obtener resultados y calificó de “cobardes” y “terroristas” a los responsables de los cortes de ruta y ataques contra escuelas, iglesias y empresas en la región que ha dejado ochos muertos en lo que va del año.

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una de las principales organizaciones radicales mapuche, rechazó esta primera visita del presidente a la zona y apoyó acciones violentas.

Con respecto al abordaje inicial del conflicto en la Araucanía, Boric esbozó una visión autocritica en declaraciones a la radio Lonquimay: "tuvimos como Gobierno, y creo que es importante reconocerlo, un paso en falso en nuestra primera visita, en donde pecamos de voluntarismo y tuvimos unos incidentes muy complicados que afectaron a nuestra ministra del Interior de entonces, a mi querida compañera Izkia Siches".

Entonces "nos dimos cuenta de que la situación en La Araucanía hay que abordarla sin atajos y acá no se pueden hacer maniobras comunicacionales, sino que uno tiene que venir con una agenda sólida, robusta y por eso nos demoramos en prepararla", indicó.