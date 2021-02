Botana rescata que "el presidente esté de acuerdo con el tema" de quitar la "tolerancia cero"

El senador del Partido Nacional (PN), Sergio Botana, se refirió a los dichos del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que fue consultado sobre el debate que hay en torno a la eliminación de la "tolerancia cero" al alcohol en sangre en conductores. Botana dijo que le parece "importante que el presidente esté de acuerdo con el tema".

Lacalle había dicho que el ambiente actual no es propicio para avanzar en temas como la eliminación del 0 absoluto. "La posición personal mía es conocida, porque acá en Las Piedras la he dicho muchas veces, y aparte estaba en nuestro programa de gobierno, yo soy partidario del 0,3; ahora, se podrán imaginar que uno no va a avanzar en temas en los cuales no hay un ambiente previo entre otras cosas porque necesita una modificación legislativa", dijo hoy el presidente al inaugurar el CTI del hospital de Las Piedras, el primero público de Canelones.

Botana dijo que en el momento que se presente el proyecto de ley que está redactando para promover la actividad en el sector vitivinícola, se "dará la discusión acerca de los avances que se puedan dar" sobre la regulación del consumo de alcohol en conductores. "Puede ser la obtención del 0,3 o la obtención de algunos resultados parciales que son imprescindibles, especialmente para que las compañías de seguros no sigan beneficiándose con la posibilidad de no pagarle a los damnificados", dijo el senador nacionalista a El Observador.

Algunos dirigentes blancos proponen revisar la propuesta presentada en 2017 por el entonces diputado Amín Niffouri, que proponía que a aquellos conductores que fueran multados y tuvieran un índice de alcohol en sangre de entre 0 y 0,3, no se les quite la libreta de conducir. Consultado sobre si esta propuesta podría ser uno de esos "resultados intermedios", Botana afirmó que "con esa solución las compañías de seguros seguirían evitándose pagar, a no ser que expresamente la ley así lo indique"

Botana agregó que su proyecto de ley está en "una etapa de recolección de datos" y dijo que se planea presentarlo antes de que termine el primer semestre del año.

Semanas atrás, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) divulgó datos inéditos que indican que tras la ley que instauró en 2016 la tolerancia cero, no bajó el porcentaje de conductores que participaron de accidentes de tránsito y tuvieron registro de alcoholemias positivas menores a 0,3, que se mantuvo estable en los últimos años.