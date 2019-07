Botana sobre Sartori: “la comadreja resultó ser un pichón”

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, dijo a El Observador que Juan Sartori ya "no es ningún cuco" porque "votó apenas arriba de (Guido) Manini (Ríos)". El empresario logró 92.707 votos mientras que el excomandante en jefe del Ejército fue apoyado por 46.877 personas a pesar de no tener competencia interna.

El domingo anterior a las elecciones, Botana había dicho en el acto de cierre de su sector que el novel político era una "comadreja" que el expresidente José Mujica había tirado en el "gallinero" del Partido Nacional. Este martes, ya con las urnas abiertas y los votos contados, volvió con la metáfora: "Las gallinas ya no le tenemos miedo a la comadreja porque resultó ser un pichón".

Para el nacionalista la comadreja "es chiquita", "de esas que solo se ríen nomás" y no de las "coloradas venenosas". "No pasa nada con el hombre", resumió. A su vez, aclaró que la culpa no es de la comadreja en sí, sino "de quién la tiró en el gallinero".

En cuanto a sus dichos sobre el novel político, Botana aseguró que "no tiene relación con él" y que ahora tampoco tiene motivos para acercarse.

Pero además de calificar a Sartori como una "comadreja", el nacionalista había asegurado en oportunidades anteriores que Sartori "es más afín a (José) Mujica que a los blancos, por todos los favores que Mujica le hizo".

"Hacer una acusación de este tipo me hace suponer claramente que su misión es destruir el partido", sostuvo Botana tras una carta que presentó el comando de Sartori al directorio nacionalista denunciando que los otros precandidatos lo ignoraban. "A mí me preocupa que él esté preparando la destrucción de nuestro partido. Y no se lo vamos a permitir", apuntó aquella vez.

De aquí en más, Botana piensa en volver a ser electo senador en octubre. Renunciará a su cargo como intendente días antes del 27 de julio y encabezará la lista nacional del sector blanco Mejor País.