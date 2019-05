Botana, tras accidentes mortales en Cerro Largo: "Más controles no podemos hacer"

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, considera que algunas medidas de control de tránsito son imposiciones de la Intendencia de Montevideo. "Ustedes piensan que somos unos irresponsables pero, ¿por qué tenemos que copiar todo lo que se hace en Montevideo?", se preguntó, molesto, cuando El Observador le consultó si consideraba que la comuna debía extremar el control del tránsito e incrementar las medidas de seguridad vial, luego de que este lunes un hombre alcoholizado atropellara a una mujer y a sus hijos, que terminó con la muerte de uno de ellos.

En lo que va del año, en Cerro Largo hubo dos accidentes de tránsito fatales. El primero ocurrió el jueves pasado: un conductor de auto alcoholizado atropelló a un adolescente que se trasladaba en moto, sin casco. El segundo, este lunes, cuando un hombre con 1,8 gramos de alcohol por litro en sangre se subió con su auto a la vereda, por donde circulaba una mujer con sus dos hijos. En el camino se llevó por delante el cochecito donde transportaba al menor de ellos, de nueve meses. El bebé murió en el acto, pero el conductor huyó del lugar sin prestar asistencia y recién horas después se entregó a la Policía.

"En Cerro Largo más controles no podemos hacer", expresó Botana. De acuerdo al último Informe Anual de Siniestralidad Vial, este departamento es uno de los que tiene menor tasa de mortalidad en accidentes de tránsito. A pesar de ello, continúa siendo el departamento con el menor porcentaje de utilización de casco (18%) y el segundo, luego de Río Negro, en espirometrías positivas realizadas a conductores participantes de siniestros.

"En Río Branco exigimos casco porque se anda a velocidades mayores. Pero en Melo, no, porque la gente circula a velocidades bajas y si se anda despacito no hay accidentes", dijo Botana, que por otra parte aclaró que es "una gran mentira" que él hace campaña en contra del uso del casco, "como la gente dice". Según explicó, la Intendencia de Cerro Largo recomienda el uso del casco y tiene campañas para promoverlo, pero se opone a multar a quienes circulan sin él.

En el mismo sentido se expresó el director de Tránsito de Cerro Largo, Laudares Sánchez, tras la muerte del adolescente que viajaba en moto, sin casco. "Nosotros no andamos persiguiendo al que anda sin casco. Cuando comete una infracción, va la multa", dijo a Telenoche. Además sostuvo que la Intendencia no va a "andar atrás de 20 mil chiquilines de 16 años, atajándolos y viendo si tienen libreta o no".

Por otra parte, el jerarca defendió nuevamente la propuesta del precandidato Luis Lacalle Pou, que en noviembre de 2018 defendió la necesidad de subir la tolerancia de 0% a 0,3% de alcohol por litro de sangre.

Botana dijo que ambas posturas son "un tema de equilibrio y sensatez", ya que se opone a la recaudación que, según entiende, es impulsada por la Intendencia de Montevideo. "¿Por qué no va y le pregunta a (el exintendente Daniel) Martínez por el joven que atropellaron en la rambla? ¿No podemos tener normas diferentes a las de la capital?", insistió ante la consulta de El Observador.

La semana pasada, el intendente fue cuestionado por Julio Trostchansky, expresidente del Sindicato Médico del Uruguay. “Usar casco disminuye hasta en un 70% la probabilidad de tener lesiones, muchas de las cuales son secuelas graves con uruguayos que quedan discapacitados o en estado vegetativo para toda la vida. Botana es responsable de muchos uruguayos lesionados”, escribió Trostchansky en Twitter.

“Usted antes de referirse a mi persona explique los robos en ASSE durante su presidencia. Antes no se refiera a mí, porque le falta catadura moral para hacerlo. Si quiere lo conversamos personalmente”, le respondió Botana.