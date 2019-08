Brian Rodríguez está a una firma de irse a Estados Unidos

El pase de Brian Rodríguez a la MLS de Estados Unidos, donde defenderá al club Los Ángeles, quedó encaminado y Peñarol espera que le reenvíen la documentación firmada, según reveló a Referí el tesorero aurinegro Isaac Alfie.

El fin de semana se trabajó intensamente en reactivar una negociación que había quedado estancada por una serie de diferencias.

El 25 de julio Referí informó que Peñarol había vendido a Brian Rodríguez por US$ 11.500.000 a los Los Ángeles FC. A los carboneros les quedaría una cifra cercana a los US$ 6 millones porque es dueño del 55% de la ficha del futbolista.

Sin embargo, unas horas después el pase se trabó. El propio tesorero del club, Isaac Alfie, confirmó a Referí que habían surgido diferencias que prefirió no revelar.

“Ayer (el jueves) dije que hasta que no tuviéramos los papeles, no iba a estar cerrado el pase. Lo que pasa es que normalmente cuando vienen los contratos y más un contrato de esta magnitud, lo más común, siempre existen distintas bibliotecas. En la historia que tengo, nunca vi un contrato grande que no tuviera alguna diferencia. Se planteó alguna y hay que ver qué sucede y negociar”, explicó Alfie a Referí.

“Mandaron un borrador desde Estados Unidos y hay diferencias. No voy a comentar si la diferencia es grande o chica, son temas de valoraciones personales. No son solo cuestiones de dinero, son cuestiones de otras cosas”, dijo Alfie.

El fin de semana se volvió a redactar el contrato con los cambios que Peñarol consideraba necesarios dejar establecidos por escrito.

Alfie dijo que Peñarol respondió el documento donde agregó una serie de cuestiones para conservar su derecho futuro. "Peñarol no ha cedido un dólar en torno a esta negociación desde nuestro objetivo original. Peñarol va a tener intercambio de jóvenes con Los Ángeles en la formación de jóvenes, es un valor agregado”, reveló Alfie en nota con Sport 890.

El tesorero aurinegro confirmó a Referí que el domingo “se mandó toda la documentación. La negociación se encaminó pero aún no está firmado el acuerdo”, expresó.