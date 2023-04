Broli festeja: para el Mundial, confirmó la presencia de un gran jugador que no estuvo en el Sudamericano sub 20

El zaguero Alan Matturro, quien no pudo jugar el Campeonato Sudamericano sub 20 porque no fue cedido por Genoa de Italia debido a que se jugaba mucho en la Serie B italiana para intentar el ascenso, sí podrá jugar el Mundial de Argentina, según él propio lo confirmó.

El exjugador de Defensor Sporting estuvo este sábado en el banco de suplentes de su equipo que venció 1-0 a Cittadella por la fecha 34 del torneo de ascenso de ese país. En el rival, ingresó para disputar el segundo tiempo el uruguayo Ignacio Lores. A falta de cuatro fechas para terminar el campeonato, Genoa se encuentra segundo con 66 puntos, a 2 de Frosinone que es el líder, y le lleva nueve puntos al tercero, Bari, aunque con un partido de menos. Todo indica que el conjunto genovés volverá a la Serie A y que tiene todo encaminado para hacerlo. En ese contexto es que Genoa, que no está obligado a ceder a sus jugadores al Mundial sub 20, como sí ocurre en el Campeonato del Mundo mayor, podrá ceder a Matturro en esta ocasión. Genoa Alan Matturro, jugador de Genoa, estará en la celeste sub 20 El propio jugador lo confirmó este domingo en el programa Polideportivo de canal 12. "Está todo encaminado y voy a poder jugar con la selección uruguaya el Mundial", dijo. Y agregó: "En principio, estaría viajando el próximo 6 de mayo hacia Montevideo para unirme al grupo". @Uruguay Alan Matturro en un amistoso con la celeste ante Perú Esta es una muy buena noticia para el técnico celeste del combinado sub 20, Marcelo Broli, quien desde hace un tiempo que pelea para que puedan llegar algunos futbolistas del exterior. Álvaro "Toro" Rodríguez, es el más complicado, ya que Real Madrid por ahora no quiere cederlo, como sí lo hizo para el Sudamericano, al revés de lo que aconteció con Matturro. El hijo de Coquito Rodríguez se recupera de un desgarro y su equipo, Real Madrid Castilla, pelea por el ascenso, por eso su presencia en el Mundial está en duda.