Brote en Treinta y Tres: el afloje generalizado, una advertencia y las luces amarillas de Lacalle Pou

El monitor del Sistema Nacional de Emergencias venía mostrando un descenso sostenido en la cantidad de casos nuevos de coronavirus, y por varios días los uruguayos se acostumbraron a ver un 0 en el registro, que ilusionó tanto a ciudadanos como gobernantes con que la luz al final del túnel de la emergencia sanitaria estuviera cerca y que el partido en un imaginario Hernando Siles de La Paz estuviese ganado.

Pero un brote detectado el fin de semana en Treinta y Tres y la constatación de la realización de fiestas privadas masivas de forma clandestina en al menos tres departamentos encendieron las luces amarillas del Poder Ejecutivo e hicieron recordar esa máxima futbolera de que los partidos no están terminados hasta que el juez pita el final.

El Sinae informó este lunes que hay 24 casos positivos en el departamento de Treinta y Tres. En todos ya están identificados los contactos y se mantiene un “estricto seguimiento epidemiológico”.

El presidente Luis Lacalle Pou reconoció su sorpresa ante el nuevo brote, aunque los científicos que asesoran al gobierno le dijeron que era esperable. “Estuvimos festejando cero casos, estuvimos festejando un caso, pero resulta que de un día para otro, tenemos 18 casos. Esto nos da la clara señal de que esto no está ganado, que esto no está ni cerca. Y que va a ser más largo”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa posterior a una reunión ampliada con el Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed) de Treinta y Tres.

El aumento de los casos obliga a las autoridades a revisar el calendario trazado, justo en el momento en que la ilusión de poner fin a la emergencia sanitaria comenzaba a cobrar fuerza.

“Lo que uno venía pensando es: ¿hasta cuándo hay emergencia sanitaria? ¿hasta cuándo se sostiene? Uno podía prever que si estábamos en el entorno de 12 casos y si seguíamos esa línea que no siguió, en un mes y medio o dos, Uruguay podía levantar la emergencia sanitaria. Que no quiere decir la inexistencia de casos. Pero ya no era una emergencia. Obviamente, al día de hoy, esa idea queda naturalmente relegada por un tiempo. Esperemos poder retomarla. Pero depende de la conducta de los uruguayos", agregó el presidente.

Presidencia

Si bien las palabras fueron dichas en el departamento olimareño, en el gobierno advierten que todos los uruguayos aflojaron con las medidas de distanciamiento físico sostenido (utilización de tapabocas, higiene constante de manos, mantenerse a dos metros), las cuales se deben mantener porque aunque sea de forma mínima, el virus circulará por mucho tiempo, y si no se incorporan el retroceso estará a la vuelta de la esquina.

“Nos relajamos un poco. Lo vemos en las redes, en todos lados. Retrocedimos unos casilleros. Hoy nos obliga a poner pausa, a ir para atrás todo lo necesario. La verdad que lo hacemos con pesar, pero es nuestro deber”, expresó este lunes el presidente.

En el Poder Ejecutivo asumen que esta etapa precisa de una concientización y madurez en el comportamiento social. “Cada acción personal, colectiva, grupal, puede beneficiar o perjudicar al todo", resumió Lacalle Pou.

Tres horas en tres partes

El presidente llegó a Treinta y Tres con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, el comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, y el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani. En el departamento ya estaban desde el domingo Daniel Salinas y José Luis Satdjian, ministro y subsecretario de Salud Pública respectivamente.

Presidencia

La reunión con el Cecoed duró aproximadamente tres horas y estuvo dividida en tres partes: primero las autoridades dieron cuenta de las medidas tomadas para contener el brote, cuyo primer caso aún se investiga aunque en el gobierno creen que fue un paciente que estuvo internado; luego Lacalle Pou y los integrantes del Poder Ejecutivo se reunieron a solas para discutir medidas, las cuales fueron planteadas y aceptadas por todas en una instancia siguiente.

El gobierno resolvió la suspensión de las clases presenciales en la ciudad de Treinta y Tres hasta el 3 de julio, hacer controles sanitarios en el ingreso y egreso de la ciudad, y que se realizarán alrededor de 1.000 testeos focalizados en el personal de la salud y en otros trabajadores, como los del transporte público de esa localidad y también docentes.

A diferencia de otras ocasiones, en las que viaja en avión o helicóptero, el presidente se trasladó hasta Treinta y Tres en auto. A la ida se detuvo en una estación de servicio ubicada en la ciudad de Minas, y a la vuelta paró en la parrillada “Lo de Homero” en Mariscala para comer un asado jugoso.

Este martes terminarán de hisopar a todos los contactos cuarentenados -más de 200- así como los pacientes internados. El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo que 90 de ellos son personal de la salud. De ese grupo, 21 son enfermeros y tres dieron positivo al test por el nuevo coronavirus. Otras ocho son nurses, entre las que hubo tres casos confirmados. También hay ocho médicos, pero solo uno fue diagnosticado a la fecha. Cipriani explicó que parte de estos profesionales eran compartidos con el prestador privado, la mutualista Instituto Asistencial Colectivo (IAC).

Presidencia

"El sistema de salud es nacional. ASSE es uno para todo el país. Así que si eventualmente hay que trasladar personal de otra región, de otros lugares, se trasladarán aquí, a la ciudad de Treinta y Tres. Por ahora no es necesario, pero siempre tenemos abierta esa posibilidad", subrayó el mandatario. ASSE instalará en los próximos días 8 camas de CTI en el hospital público departamental, que se sumarán a cinco con las que cuenta el IAC.

Controles en Treinta y Tres

Los controles sanitarios en la entrada y salida de la ciudad serán cinco y estarán coordinados por el Ministerio de Defensa Nacional con la colaboración del Ministerio del Interior. Al igual que en Rivera, se llevará un registro de pasajeros, se instalarán rodiluvios y se tomará la temperatura.

Los puestos estarán ubicados de forma que la ciudad quedará rodeada: en la entrada desde Melo (ruta 8 al norte); en la entrada desde Montevideo (la ruta 8 al sur, en la intersección con la 19); en la intersección de las rutas 17 y 18, que conectan la ciudad con Vergara, Río Branco y Cebollatí; en la ruta 19 al este, que conecta con Villa Passano, en el límite con Rocha, y en la intersección de la ruta 8 y la 98, camino a Tupambaé.

Reclamos

Antes de comenzar la reunión con el Cecoed, el mandatario recibió dos reclamos de vecinos: por un lado, los trabajadores de la Cooperativa Médica de Treinta y Tres (Comett) le entregaron una carta en la que solicitaron la intervención de la empresa por parte del gobierno debido a que viven una situación que calificaron como “insostenible”. “Hace muchos años vienen aconteciendo muchos problemas e incumplimientos con los funcionarios y usuarios, sin respuesta de los directivos ni encargados (...) por lo que pedimos una intervención inmediata”, señala el texto.

En tanto, la Intersocial Feminista de Treinta y Tres le entregó un documento en que expresan su alerta por las consecuencias derivadas del confinamiento voluntario. “El aislamiento, producto de la situación sanitaria, debería ser tenido en cuenta para que el problema no nos coloque en cifras superiores a las de 2019, de intentos de suicidios, donde lamentablemente nuestro departamento tiene cifras alarmantes”, sentencia la carta entregada.