BSE pagará más de US$ 20 millones a firmas con seguros en sus montes incendiados

José Amorín Batlle, presidente de la entidad aseguradora, informó este martes en radio Carve que, en una visión primaria, ese monto estimado corresponde a que 13.500 hectáreas de las 37.000 hectáreas afectadas en Río Negro y Paysandú por los incendios forestales estaban aseguradas a través del BSE.

Estas son apreciaciones preliminares, se puntualizó, porque los estudios de daño continúan.

Los pagos correspondientes variarán dependiendo del tipo de afectación en cada plantación.

Raúl Onetto, gerente comercial del BSE, explicó a El Observador que el banco está trabajando junto a sus clientes para analizar los detalles del siniestro y que, debido a las dimensiones de los incendios, llegar a una cifra final del monto a indemnizar llevará unos meses.

“Va a ser un trabajo arduo, porque el daño se analizará parcela por parcela”, mencionó.

El BSE pagará una parte de los seguros, el resto lo pagará una aseguradora extranjera.

Amorín Batlle explicó que el BSE se encargará de pagar una cuarta parte de las indemnizaciones, ya que el resto estará a cargo de una aseguradora extranjera, porque en negocios de tal magnitud, donde los riesgos son altos, el BSE suele reasegurar las pólizas, ya que mide hasta cuánto riesgo puede cubrir.

Previo a realizar los pagos, el BSE estudiará en detalle los incendios que, según informó la Dirección Nacional de Bomberos, en algunos focos hay indicios de que se iniciaron de forma intencional. Si bien se prevé que los productores no fueron quienes los iniciaron, se debe descartar que haya existido dolo.

Cuánto cuesta un seguro forestal

Andrés Grunert, responsable del área comercial del Departamento Agronómico del BSE, comentó a El Observador que los seguros forestales son una parte “súper importante” de la gestión de los riesgos de una empresa, porque “protegen el capital, fomentan la inversión y estabilizan las rentas, porque es mucho capital expuesto en el campo por un período largo de tiempo”.

Aseguró que en Uruguay el BSE tiene una penetración de seguros muy importante en el sector forestal, y que actualmente, hay 600 mil hectáreas de montes asegurados por el BSE, por un valor que supera los US$ 2.000 millones.

En todos los casos hay un monto deducible, como pasa con los seguros de los autos; siempre hay una parte de la que el propietario se hace cargo y el resto el seguro.

Los seguros incluyen a las plantaciones y la madera cosechada.

Lo que se debe pagar por los seguros depende de la valorización del monte.

Generalmente las plantaciones se aseguran a partir de que tienen un valor de US$ 1.000 a US$ 2.000 por hectárea en el mercado. "Ese valor es el que se asegura, pase lo que pase el banco vuelve a generar el capital de cuánto valía el monte cuando se aseguró, es decir, se mantiene la inversión", detalló Grunert.

Las tasas "son muy bajas, son por mil", dijo y aclaró que el costo de cada seguro dependerá de la edad del monte, la topografía y el estado de la producción. En una plantación que recién comienza a producir, en el primer año los productores pagan aproximadamente US$ 12 por hectárea por año; luego los costos aumentan.

Por ejemplo, en un monte de siete años que se valorice en US$ 3.000 por hectárea, la póliza será de US$ 27,73 por hectárea por año, explicó.

Desde el plantín hasta la madera

El BSE tiene diferentes coberturas para este sector. Grunert comentó que la cobertura es “totalmente integral a la cadena forestal”, porque cubre desde el plantín hasta la madera apilada luego de la cosecha.

Se puede asegurar un monte en pie, desde su implantación hasta cuando es adulto.

Los seguros cubren los daños provocados por incendios, pero por un costo adicional también se pueden incluir daños físicos causados por vientos con velocidades que superen los 80 km/h y los gastos para remover de los montes asegurados los árboles dañados luego de un siniestro amparado por la póliza.

Un monte forestal se debe asegurar íntegramente, no se puede únicamente sólo parte de él, aclaró.

También se cubre la madera apeada, trozada o apilada en el monte y los viveros forestales (su estructura y los plantines); para plantines de eucaliptos y pinos se brinda cobertura hasta un tamaño máximo de 30 cms de altura.

La producción forestal se puede asegurar contra incendios, vientos y granizo.

Además, el BSE tiene seguros para los ganados que pastorean en campos forestales, aunque tras estos incendios, no han llegado consultas de ganaderos afectados por este tema, contó.

"Esto fue una catástrofe, pero puede generar una conciencia aseguradora que quizás en Uruguay no teníamos. La cobertura de los ganados existe, pero quizás la gente no la conoce o no percibe el riesgo", concluyó.

Los seguros del BSE para el sector forestal cubren desde el inicio de la producción.