Buscan una alternativa tras negativa de Sinergia de participar en el club deportivo en Peñarol

La negativa de la empresa Sinergia de participar en lo que Peñarol apuesta como club deportivo llevó a que la institución apostara esta semana por una nueva alternativa.

El jueves Peñarol emitió un comunicado llamando a interesados privados para lo que será el próximo club deportivo.

El plan inicial del que había hablado el presidente Ignacio Ruglio en aquella asamblea representativa quedó por el camino, según reveló a Referí una fuente de la institución.

El actual se trata de un llamado a interesados “privados, locales e internacionales”.

En este llamado se pide que se especifique “el plazo de concesión para la explotación de las instalaciones”, a la vez que se solicita “la forma de financiación de las obras”.

El anterior proyecto

Hace tres meses, en una asamblea representativa llevada a cabo en el Palacio Cr. Gastón Guelfi, el presidente aurinegro Ignacio Ruglio, presentó lo que sería el club deportivo.

Al hablar, dijo lo siguiente: “Avanzamos con un grupo que tiene expertise en manejar clubes sociales que nos presentó un proyecto para el Palacio Peñarol, esa inversión tendrá un costo de US$ 5.500.000. Este grupo nos dice que, por su experiencia, la propia masa de socios, terminaría pagándolo y amortizándolo. El costo total, si ese plan de negocios no fuera verdadero, si acá adentro con una piscina, tres canchas de básquetbol, con gimnasios y demás, tuviéramos 1.500 socios -que es lo que ellos hablan como piso para amortizar la inversión-, Peñarol tendría que hacerse cargo de las inversiones para levantar las garantías que el club haya hecho para que ese grupo viniera”.

Diego Battiste

Este fue un revés para Ruglio ya que apostaba al anterior proyecto

Y agregó: “Este grupo ya maneja varios clubes y toda la cadena de clubes Sinergia. Principalmente la cara más visible y quien tiene la expertise principal del manejo de clubes deportivos es Santiago Alfaro, que desarrolla el proyecto Aguada, desarrolla el del Club Nacional de Football -que están ya en el 50% de la obra, con piscina propia, con 2.000 socios anotados y con lista de espera-. Acaban de comprar la deuda de Bohemios y lo van a gerenciar. Al día de hoy tienen invertidos US$ 18.700.000 en distintos clubes”.

Explicó Ruglio entonces: “¿Cómo se pagan esos US$ 5.500.000? Nadie está dispuesto a rematar al Palacio Peñarol. Este dinero financiado a siete años no complica al club. ¿Por qué se cobra una tasa de interés del 10%? Porque ellos traen los capitales. Nosotros podemos conseguirla hoy, con el club ordenado al 6%, pero ellos nos dijeron ‘bueno, pongan ustedes el dinero, adminístrenlo ustedes, que nosotros nos dedicamos a administrar clubes, no a prestar al 2 o 3% más’”.

Durante el tiempo de estudio en los primeros pasos a la última asamblea, algunos asambleístas creían que quien le daba credibilidad, historial y background, era Sinergia por su reputación que tiene como tal. Pero según esa postura cambia la perspectiva de aprobación si es Sinergia la que le daba el respaldo o si es uno de sus socios a título personal. El respaldo de Sinergia por sus buenos antecedentes era muy bueno.

No obstante, con el paso de los días, Referí dialogó con fuentes de Sinergia al respecto, que fue tajante. “Sinergia no tiene nada que ver”, indicaron fuentes relacionadas con la empresa.

De esa manera, la perspectiva cambia porque no es lo mismo desde la solvencia monetaria, antecedentes, capacidad de captar inversiones, socios, su reputación, respaldo institucional, garantías, que sea Sinergia a que sea un socio.