Caja de Profesionales contrató curso de vocería por $ 60.000 para informar sobre decisiones que "van a doler a todo el mundo"

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) pagó un curso de vocería de $ 60 mil a los integrantes del Directorio para “salir con una buena comunicación” para informar sobre decisiones en la institución que “le van a doler a todo el mundo”.

La nueva directiva se encontró con una Cjppu en situación crítica ya que no puede hacer frente a sus obligaciones mensuales y, de no existir cambios, llegaría sin reservas al año 2024. Los servicios técnicos de la Cjppu estiman que habrá “déficits crecientes” para todos los años del período: de US$ 55 millones en 2022 hasta un rojo de entre US$ 112 millones y US$ 118 millones para 2026.

La nueva presidenta de la Cjppu, Virginia Romero, había adelantado en rueda de prensa el día de su asunción que para atender esa situación no quedará otra alternativa que elevar la edad de retiro así como ajustar la forma de cálculo de los básicos jubilatorios, pedir una contribución a los pasivos o a los que no ejercen o incrementar el valor de los timbres profesionales, entre otras opciones.

“Estamos analizando el aporte que tiene que hacer cada uno de los colectivos de la institución y tratar de compatibilizar los números. Lo que es cierto es que no van a ser medidas simpáticas, lo sabemos, pero nosotros vinimos acá a tomar las decisiones que hay que tomar porque la caja está primero y no hay dos posiciones en esto”, aseguró Romero a El País.

En la línea de poder comunicar estas decisiones que deberá ir tomando el Directorio de la Cjppu para disminuir su déficit y lograr la viabilidad de la institución, el semanario Búsqueda informó este jueves que se tomó la decisión de que los directores realicen un curso de vocería por $ 60 mil.

“Hay que suavizar el mensaje, pero dar a entender que le va a doler a todo el mundo, porque todos vamos a tener que pagar en esto, pero es lo que venimos a hacer: a tomar las decisiones que hay que tomar”, dijo Romero durante reunión del Directorio en diciembre según consigna Búsqueda. El “mensaje” a transmitir, según ella, es que este instituto paraestatal es “un excelente instrumento de seguridad social para los profesionales”. Les sugirió que había que ser “unánimes” en lo que se salía a comunicar “para dar la imagen a quien está afuera”.

Camilo dos Santos

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu)

Las medidas urgentes que debe tomar el Directorio

Búsqueda informó que el Directorio tiene sobre la mesa cuatro medidas que no requerirían aprobación parlamentaria. Primero, derogar las excepciones de los beneficios de salud, salvo a los beneficiarios que tengan una “sentencia judicial favorable” y aquellos que se encuentran vinculados con situaciones de discapacidad o disposiciones médicas.

Segundo, revocar los aumentos adicionales en las pasividades de 2,5% y 3%. Tercero, eliminar la bonificación de aportes para los profesionales que tienen causal jubilatoria común pero que continúan en actividad.

En cuarto lugar, el Directorio analiza la opción de que aquellas personas que declaren no ejercicio paguen una vez por año el equivalente al 10% del ficto de la categoría 1, que son unos $ 4.279. A su vez, proponen la obligación de renovar la declaración jurada de no ejercicio cada dos años pero eso requiere iniciativa parlamentaria.

Las medidas que debe aprobar el Parlamento

Una de las medidas que se propone y que va a requerir discusión parlamentaria es la de aumentar dos puntos porcentuales la tasa de aportación, pasando de 16,5% a 18,5%.

A su vez, se sugiere que exista una “contribución de los pasivos” que tenga características similares a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB), pero equivalentes al 70% de lo que se aporta allí. Además, se propone el “incremento” de lo que se recauda a través de “recursos indirectos” como son, por ejemplo, los timbres profesionales.

Según los estudios realizados por los servicios técnicos de la Cjppu a los que accedió Búsqueda, en el caso de aplicar las medidas que el Directorio de la caja propuso y se considera el flujo neto actual más lo producido de las inversiones de las medidas, el déficit bajaría, en 2026, a poco menos de US$ 13 millones, en un escenario medianamente optimista.

Camilo dos Santos Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu)

Reforma estructural y medidas de largo plazo

Romero dijo al diario El País que las medidas de largo plazo comenzarán a negociarse en la interna del Directorio luego de que las autoridades presenten las soluciones urgentes al Ejecutivo.



“La caja no tiene tiempo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) está esperando que le presentemos las medidas que proponemos y ahí nos empezamos a reunir, están esperando porque somos nosotros los que les tenemos que decir cómo estamos planificando la supervivencia”, señaló Romero.

Entre las principales medidas que analiza el Directorio a largo plazo -las cuales comenzarán a dar rédito entre el quinto o sexto año en adelante-, Romero señaló que se subirá la edad mínima de retiro, habrá cambios en la tasa de reemplazo, se evaluará modificar las escalas de sueldos fictos o inclusive cambiar el sistema de aportes, así como también indicó que podrá haber cambios en la forma de cálculo del sueldo básico jubilatorio.