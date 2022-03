Caja de Profesionales: las medidas para paliar el déficit que tienen el visto bueno del Poder Ejecutivo

Autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se reunieron este martes con directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) y les dieron una devolución sobre las medidas propuestas para paliar el déficit del organismo: concentrar las medidas en el aporte de los activos y jubilados, no cobrar a profesionales que no ejerzan, no aumentar el costo de los timbres profesionales y descartar la devolución del IASS.

Este martes, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, recibió a la presidenta de la Cjppu, Virginia Romero, y el director secretario de organismo, Blauco Rodríguez. Sobre la mesa estaban las medidas para atender la situación financiera del organismo para contribuir a equilibrar los números rojos y evitar la quiebra.

El déficit de la Caja de Profesionales para el período 2021-2026 estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio mientras que en un escenario pesimista, el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.

Mieres dijo a El Observador que la situación patrimonial de la caja “es muy delicada” y con “una perspectiva de que si no se incorporan nuevas medidas para revertir la tendencia al aumento del déficit estaría en una situación de imposibilidad patrimonial”.

En ese sentido, el jerarca indicó que estuvieron analizando las propuestas presentadas por las autoridades de la Cjppu el pasado 28 de febrero y que su principal sugerencia fue que “concentren las definiciones en torno al tema de los aportes de los activos y a algún aporte de los jubilados”.

Camilo dos Santos

Una de las medidas que se propone y que va a requerir discusión parlamentaria es la de aumentar la tasa de aportación, pasando de 16,5% a 18%. Para Mieres, esa es una medida “pertinente” y que desde el Poder Ejecutivo ven como “un camino a transitar” junto al de “un aporte especial de los jubilados”.

Por otra parte, Mieres sugirió descartar la idea de pedirle que aporten a los a los profesionales que no ejercen unos $ 4 mil al año, como ya había adelantado El Observador. A su vez, informó que no prosperó la propuesta de devolución del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) a la caja. “Eso genera un antecedente complicado porque después, si es así, cada colectivo va a pedir la transferencia del IASS correspondiente y no es ese el sentido del producido de la recaudación del IASS”, explicó.

El jerarca también dijo que se descartó la posibilidad de aumentar el valor de los timbres profesionales. “Es transferir la reducción del déficit de la caja al conjunto de la sociedad porque la sociedad es la que termina pagando eso”, apuntó.

Mieres informó que se mantienen en diálogo constante con las autoridades de la Cjppu y que volverán a reunirse luego de que la comisión directiva del organismo analice la devolución recibida.

Reunión con profesionales

Un grupo de profesionales universitarios prevén manifestarse mañana miércoles 30 de marzo en contra de las medidas propuestas por la Cjppu.

Varios profesionales crearon un grupo de Facebook llamado Marcha por los profesionales y sus derechos que ya tiene 6.800 miembros desde su creación hace un mes.

“Nos agrupamos para marchar y reclamar ante la Caja Profesional por las medidas a implementar a causa de la pésima gestión y su inoperancia, reclamamos rebaja de sueldos ya de los cargos gerenciales”, escriben en la información del grupo.

A través del grupo, los profesionales se organizaron para concentrarse este miércoles a las 15.30 horas frente al MTSS, donde se reunirán con Mieres a las 16 horas.

“Los voy a escuchar con mucha atención. No está resuelto todavía el tema, vamos a escuchar los planteos que se hagan como se han hecho con los distintos grupos”, dijo el ministro.

Por otro lado, un grupo de afiliados realizó una petición al Parlamento uruguayo para que se analicen “de forma racional y seria” las mismas. A su vez, solicitaron una auditoría externa de 10 años para atrás en el ente.

En una petición realizada a través del sitio web Change.org y que tiene hasta el momento unas 11.957 firmas, los profesionales manifestaron su “disgusto, malestar y desacuerdo” con las medidas propuestas por la nueva Directiva de la Cjppu. En ese sentido, solicitaron “a todos los parlamentarios uruguayos” que aborden el tema como “urgente” y analicen las medidas “de forma racional y seria”.

“Creemos que estas medidas no solo agravan el malestar de algunos profesionales y su labor, sino que contribuyen además a un desincentivo del autoempleo, dado que encarecen más los costos del servicio”, sostiene el documento.