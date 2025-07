Yamandú Orsi dijo qué es lo que más le "preocupa" de la relación con Argentina y afirmó que está "orgulloso" de la gestión del Mides

"En realidad, no tenemos mayores dificultades, al contrario. Se ha avanzado bastante. Venimos bien. Capaz que si me apurás lo que más me preocupa es no tener la comunicación fluida para resolver los problemas antes de que pasen", comentó. Aunque enseguida dijo que hasta ahora se pudieron resolver los asuntos.

Este miércoles el Mercosur firmó un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que está compuesta por Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, países que "tienen un poder adquisitivo enorme", destacó el canciller uruguayo, Mario Lubetkin.

Al respecto, Orsi declaró que es una forma de potenciar y fortalecer al Mercosur. Consideró, además, que la concreción de este acuerdo es un "aditivo" a la posibilidad de que se concrete la firma del acuerdo con la Unión Europea, cuyo texto se acordó en Montevideo el año pasado.

"Nos volvemos una región potente y creo que tiene que ver también lo que está pasando en el mundo, que es que Europa ve con mejores ojos (el acuerdo con el Mercosur)", agregó.

La gestión de Gonzalo Civila en el Mides

El mandatario también fue consultado sobre la muerte de una persona en situación de calle en Las Piedras. "La interpelación es una herramienta que está y que se tiene que usar las veces que se quiera usar", apuntó sobre la eventualidad de que la oposición convoque al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, al Parlamento para interpelarlo.

Orsi describió a la situación como "muy dolorosa" y detalló que hay "2.800" personas atendidas por el Mides. "Podría decir que tenemos muchas más soluciones que antes... Sí, sí, todo lo que quieras. Pero se muere gente. No porque uno suponga que pueda pasar, deja de conmovernos", afirmó.

El presidente dijo también que con la cantidad de personas que hay viviendo en la calle está el "riesgo permanente" de "una tragedia". Y consideró que el censo de 2023 –que arrojó un crecimiento de la población en situación de calle en Montevideo de 24% desde 2021– no debe haber "cambiado para bien". "Debe estar igual o peor", sostuvo.

Respecto a la posibilidad de cambiar al ministro de Desarrollo Social, Orsi aseguró que "para nada" estaba en sus planes. Y que, además de estar "conforme", estaba "orgulloso" de las tareas que se están llevando adelante.

La aprobación del proyecto para la Caja de Profesionales

Mientras Orsi daba la rueda de prensa en Buenos Aires, el Senado aprobaba el proyecto de salvataje para la Caja de Profesionales.

Con la aprobación pendiente en la Cámara de Diputados, Orsi dijo que "siempre" fue "optimista".

Consideró que los cambios que recibió el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo forman parte de la "dinámica sana" entre el gobierno y la oposición, aunque reconoció que le hubiese gustado que el texto se aprobara tal cual fue enviado.

"Siempre estoy seguro de que no va a salir el que yo quiero de buenas a primeras. Lo que va a salir será fruto de esos acuerdos", aptunó.