Caja de Profesionales otorgó beneficios adicionales por US$ 131 millones y perdió tres años de reservas

Los beneficios adicionales que brindó la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) a sus afiliados entre 2004 y 2021 alcanzaron los US$ 131 millones y le significaron al organismo tres años de reservas menos.

Esta es una de las conclusiones del informe que la Asesoría técnica de planificación y control de gestión de la caja elevó a la gerencia del organismo y que publicó el diario El País. Según este documento, los beneficios extra fueron: pagos adicionales a la tasa de reemplazo, compensaciones especiales de fin de año, dispositivos médicos y complementos, compensaciones y partidas de reintegro del seguro de salud.

El informe sostiene que los beneficios significaron cerca de $5.514 millones (US$ 131 millones) y que, sin estos, la caja hubiese alcanzado una rentabilidad adicionales de más de $ 9.538 millones (US$ 227 millones). “Por tanto, el impacto total en el portafolio hubiera ascendido a $ 15.053 millones (US$ 358 millones)”, se apunta en el documento.

“Si la caja desde 2004 no hubiese otorgado los beneficios extraordinarios antes citados, y hubiera colocado el correspondiente importe hasta el 31 de diciembre de 2021 a la tasa de interés promedio anual de rendimiento de las colocaciones, las reservas habrían aumentado” casi US$ 360 millones, “por lo cual las reservas financieras” a fines del 2021, “alcanzarían la suma de $ 24.100 millones aproximadamente, unos US$ 573 millones”, explica el informe. Y agrega: "Tendríamos más del doble de las reservas financieras”, lo que “cubriría 17,5 presupuestos de prestaciones (en lugar de los 6,6 presupuestos actuales)”.

La presidenta de la Cjppu, Virginia Romero, en entrevista con El Observador el pasado 23 de abril, había informado que “si no se hubieran pagado las prestaciones extraordinarias de 2010 a 2016, eso significaría a la Cjppu siete presupuestos de pasividades aproximadamente, que hoy tendría de reservas positivas”.

“Tener siete presupuestos es muy importante porque en este caso hay que considerar no solo lo que no se hubiera pagado de beneficios adicionales sino que además ese dinero se hubiera invertido y hubiera tenido rentabilidad, porque la Cjppu tiene muy buena rentabilidad de sus inversiones”, dijo Romero.

Diego Battiste

Virginia Romero, presidenta de la Cjppu

Y apuntó: “No es solamente hacer la cuenta de lo que se le pagó de más a los pasivos en ese momento, sino también el costo de oportunidad. Si la caja hubiera invertido ese dinero en vez de pagárselo a los pasivos, habría ganado. Hoy un presupuesto de pasividades es de US$ 30 millones”.

Romero asumió una Cjppu que cerró el 2021 con un déficit de $ 2.000 millones (US$ 49,9 millones). A la vez, el rojo de esta caja paraestatal para el período 2021-2026 estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio, mientras que en un escenario pesimista el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.

Las medidas hasta el momento

Tras un debate en el Directorio de la Cjppu, el pasado 8 de abril se aprobó una rebaja salarial para los gerentes y funcionarios de la institución.

Se acordó “aplicar el artículo 744 de la Ley 19.924 de fecha del 30 de diciembre de 2020, que topea los salarios que pueden percibir las personas que prestan servicios a organismos públicos no estatales, impidiendo que superen los “ingresos mensuales permanentes superiores” de un subsecretario de Estado.

Esto con las excepciones autorizadas por Presidencia contenidas en el anexo 1 de la resolución E/618 de fecha 1° de abril de 2020. Los organismos podrán solicitar, en casos excepcionales y por razones fundadas en la notoria competencia o experiencia fehacientemente comprobada de la persona física, exceder el tope dispuesto para lo cual deberán contar con previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Camilo dos Santos

El Directorio de la Cjppu ya tomó dos medidas sobre las que tenía total potestad. Por un lado, derogar las excepciones de los beneficios de salud, salvo a los beneficiarios que tengan una “sentencia judicial favorable” y aquellos que se encuentran vinculados con situaciones de discapacidad o disposiciones médicas. Por otro lado, revocar los aumentos adicionales en las pasividades de 2,5% y 3%.

Según Romero, estas son “cosas extras que fueron quedando”. En esa línea, expresó que “no son medidas simpáticas pero son cosas que no se pueden dar”.

“El 2,5% y el 3% no es que se lo vamos a descontar. Siempre se consideraron aumentos a cuenta de futuros aumentos. ¿Qué significa? Que en enero del 2023, si viene un 7% de aumento de pasividad, estos van a tener un 2,5% o un 3% cobrados y el aumento no va a ser el 7% sino que va a tener descontado esto. Significa que de aquí a diciembre del 2022 nadie del 2,5% y del 3% va a tener rebaja y lo que va a recibir es un aumento menor en enero del 2023”, explicó la presidenta de la Cjppu.

Respecto al seguro de salud, sostuvo que “era un complemento que no tenía nada que ver con los aumentos” por lo que “sí se le quita y son $ 1.100”.