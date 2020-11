Caja notarial cerrará el año con un déficit de $700 millones

Un balde de agua fría resultó esta pandemia para la caja notarial que logró que le aprobaran una reforma en septiembre de 2019 para ir saliendo de su déficit que superaba los $ 580 millones al cierre de ese año, pero no se está dando.

Por el contrario, el déficit se profundizó para alcanzar los $ 700 millones al cierre de 2020, según cálculos de su directiva.

A diferencia de otras cajas, esta institución depende directamente de la actividad notarial, la cual se ha venido a pique en estos meses, con un estimado de 15% de caída. Es decir, cuando cae el trabajo notarial, cae la aportación a la caja.

A diferencia de otras cajas, cuando cae el trabajo notarial, cae la aportación.

“Venimos atravesando años difíciles con el enlentecimiento del crecimiento del PBI por la caída de la participación de las inversiones, que están muy vinculadas a la tarea notarial. La retracción de los trabajos de los escribanos se refleja en la caja; con la pandemia la situación empeoró”, explicó a El Observador el contador Héctor Bastón, gerente general de la Caja notarial.

La institución tampoco cuenta con una tasa adicional del 15% a la tasa registral, solicitada en la reforma de 2019, la que habría apoyado 6% del presupuesto de pasividades; esto es unos US$ 4,5 millones. “La política del anterior gobierno no era crear nuevos impuestos, por eso no aprobaron la tasa adicional”, opinó Bastón.

De esta forma, a pesar de tener un sistema recientemente reformado, la caja notarial no ve los frutos y llegó a siete años de déficit acumulado. Esta caja se maneja con recursos propios y su fondo de patrimonio es de US$ 300 millones, dijo la directiva.

Su fondo de patrimonio es de US$ 300 millones.

La situación financiera de esta caja llamó la atención a algunos integrantes de la Comisión de Expertos de la reforma de seguridad social (CESS), cuando los números fueron presentados en una reunión a puertas cerradas la semana pasada, según manifestó a El Observador Ana Inés Zerbino, integrante del CESS por el Partido Colorado a El Observador.

En cuanto a los estudios de viabilidad actuarial, vienen de un anterior directorio del año 2016, el cual detectó cierto déficit desde 2014.

El peso de la féminas

La caja notarial tiene 7.500 escribanos afiliados activos (cotizantes), en su mayoría independientes; los empleados son menos de 47%.

Una de sus características es que 80% del total son mujeres; su alto grado de feminización representa una mayor presión al sistema, porque ellas viven más que los hombres y hay que servir por más tiempo las prestaciones.

El 30% de los afiliados tienen entre 50 y 59 años de edad, esto es, una etapa intermedia para el retiro, lo que permite cierto margen de maniobra.

En este momento, cerca de la cuarta parte de los escribanos ponen plata de sus bolsillos para complementar sus aportes mínimos a la caja, porque existe una sobre-oferta de escribanos para el trabajo que demanda la sociedad y financieramente les revierte en contra en lo individual. Históricamente esto ha sido así, y se ha acentuado últimamente por la crisis.

No obstante, el índice de mora es de 6%, es decir no es alto, al menos tomando en cuenta el número de deudores.

La defensa de lo logrado

La caja tuvo dos reformas de sus estatutos: en el año 1994 y la ya mencionada en septiembre de 2019 (con vigencia desde el pasado 1o. de enero).

Esta última es considerada “la más restrictiva que se ha aprobado hasta el momento", según Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de expertos de la reforma de la seguridad social (CESS).

Esto se debe a que los cambios que introdujeron fueron a fondo, al aumentar 20% los aportes, rebajar 20% la tasa de reemplazo, e incrementarse los requisitos para configurar la causal de jubilación. Asimismo, se estableció una contribución de las jubilaciones y pensiones de 2 puntos porcentuales, que antes no existía, entre otras nuevas condiciones.

“Esas medidas iban a dejar bastante en equilibrio el sistema para las nuevas generaciones, pero hay que esperar porque la reforma está concebida con una mirada a largo plazo, no para una coyuntura (...) Aún con las nuevas tasas, estamos recaudando menores aportes que en el año pre-pandemia”, explicó Bastón .

Como forma de amortiguar el impacto de la reforma, el plan de adecuación fue pensado para una transición de 20 años, sin que se afecten los derechos ya adquiridos y para que el costo de la misma no recaiga solo en una generación, al tiempo que intentar lograr el apoyo del gremio en esta materia.

“La reforma está bien delineada, en términos actuariales es una reforma bien planeada”, defendió Bastón.

Lo novedoso

Para Osvaldo Rocca, director secretario de la caja notarial, lo más novedoso de la reforma es la introducción de los conceptos de edad normal, edad mínima y ajuste dinámico de la tasa de aportación, que ya existen en varios países europeos, y podrían ser tomados en la reforma de la seguridad social en general. “Esos conceptos pueden resultar interesantes para otras cajas”, comentó Rocca.

Lo más novedoso son los conceptos de edad normal, edad mínima y ajuste dinámico de la tasa de aportación.

Esos conceptos llevaron a que, en lugar de subir la edad mínima jubilatoria de 60 años a 65 años, se fijó en 65 años la edad a la que se le asigna la tasa del 50% de reemplazo, cuando se cumple 35 años de servicio. Esto significa que el nuevo sistema permite que quien, por ejemplo, se quiera jubilar a los 60 años, lo pueda hacer si tiene 35 años de trabajo.

“Hay muchas posibilidades de jubilarse, teniendo en cuenta la relación entre la edad y los años de trabajo. Se van armando los factores para conformar la ecuación”, explicó Laura Guash, gerente previsional.

En el nuevo régimen aplica una penalización de la tasa de reemplazo si la persona quiere anticipar la jubilación, o un régimen de bonificación por postergarla (3% de bonificación si hay causal, 2% si no la tiene).

“En definitiva, la ecuación se corre 5 años. Para tener la misma tasa de reeemplazo que hoy se tiene con 60 años de edad y 30 de servicio -que es 50%-, se va a requerir 65 años de edad y 35 de servicio”, simplificó Guash.

Las mismas correlaciones del sistema de bonificaciones graduales aplican a las jubilaciones por incapacidad y por edad avanzada.

En cuanto al ajuste dinámico de la tasa de aportación, se refiere básicamente a que esta sube o baja según se de una situación de superávit o déficit de años anteriores. “Se van reajustando las condiciones de acceso o los montos que se pagan, o las dos cosas, de acuerdo a la expectativa de vida del sistema”, agregó.

Toma de posición

Ante el déficit actual, la directiva plantea que no ve como una opción rever el nuevo régimen, sobre todo pensando que la actividad notarial, si estuvo 75 años creciendo con el PBI, no dejará de hacerlo cuando el país reactive su economía.

No obstante, mientras esto sucede, la directiva solicita algún recurso amortiguador transitorio de ayuda a la tasa registral, o una versión parcial del impuesto a la asistencia a la seguridad social que pagan los pasivos de la caja, o un timbre adicional, entre otras alternativas que maneja.

“Esta caja tiene solo aportes, mientras que otras cajas tienen aportes y recursos de distinta naturaleza, más allá de los aportes de los trabajadores. Nosotros estamos en una situación muy compleja, sobre todo este año”, recalcó Bastón.

Según proyecciones, el número de beneficiarios en la caja notorial continuará incrementándose en los próximos 15 o 20 años, lo que agregará aún mayor presión financiera al sistema.