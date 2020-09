Cámara Frutícola propondrá incorporar a Intendencia de Canelones a directorio de UAM

La Cámara Frutícola del Uruguay (CFU) propondrá una redacción alternativa a los artículos del proyecto de Ley de Presupuesto que establecen modificaciones a la integración del directorio de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). La gremial promueve sumar a la Intendencia de Canelones al órgano de dirección, lo que será presentado el próximo viernes 2 de octubre ante la Comisión de Hacienda de Diputados, según afirmó a El Observador el secretario general de la CFU, Ariel López.

La propuesta pretende que la comuna canaria se "comprometa" a acompañar las zonas de exclusión impuestas en Montevideo, que centraliza la venta mayorista de frutas y hortalizas en la UAM, de modo de impedir que otros mercados mayoristas se establezcan en otras partes de la zona metropolitana.

El secretario general de la CFU expuso que el texto a ser presentado en el Parlamento añadirá la propuesta al artículo del proyecto de Presupuesto referido al directorio. Este último es el 274, uno de los que desató la polémica entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Intendencia de Montevideo (IMM). Ese artículo cambia la integración del directorio de la UAM: hasta ahora el presidente y el secretario general de la UAM eran designados por el intendente de Montevideo, pero de aprobarse el proyecto de ley de Presupuesto tal como está serán designados por el MGAP.

Actualmente el directorio provisorio de la UAM está conformado por el presidente José Saavedra, el secretario general Alfredo Pérez y el tesorero Jorge Martínez.

La CFU le pidió a inicios de setiembre la renuncia a Saavedra luego de que se difundiera un comunicado dirigido al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. La carta, que según la gremial fue difundida sin el consentimiento de los firmantes, expresaba que “ninguna” de las gremiales que forman parte del Consejo Asesor del Mercado Modelo-UAM habían sido consultadas por el ministro a propósito de los cambios introducidos en el proyecto de ley de Presupuesto a la UAM.

El texto que propondrá la Cámara Frutícola aún carece de un detalle: si dejar la redacción del resto del artículo tal cual está prevista en el proyecto de Ley de Presupuesto -con la modificación controvertida de que las designaciones estén a cargo del MGAP- o si mantener según está establecido por la norma vigente -en la que los miembros titulares son designados por la IMM-. La decisión está sujeta a lo que los socios de la Cámara decidan reunidos en asamblea, fijada para el próximo jueves.

"Si adentro del parque tenés que pagar más y afuera tenés que pagar menos, te vas a cualquier rincón de Montevideo con un galponcito e instalás un mayorista. De ahí distribuís a bares, almacenes, restaurantes, supermercados. La zona de restricción obliga a que todos esos emprendimientos tengan que ir adentro de la UAM", ilustró López.

No obstante, la medida de exclusión no rige en Canelones, con zonas densamente pobladas y próximas a la capital. Según Ariel López y Marcelo Moizo, presidente de la CFU, la ausencia de la zona de exclusión en el departamento canario "deja la ventana" abierta a que se establezcan mayoristas. "Es una competencia desleal porque vos trabajás a un nivel de costos con el que el otro no trabaja", sostuvo.

"La UAM afecta tanto a Montevideo como Canelones. El 26% de la producción que se comercializa en el Mercado es de Montevideo, el 33% de Canelones y el 32% de Salto. El resto es residual. Tiene que estar Montevideo y tiene que estar Canelones", argumentó el secretario general. Los directivos de la Cámara relataron que dos años atrás tuvieron una reunión con el intendente canario Yamandú Orsi, quien les trasmitió que "él defendía a sus productores y que no los iba a obligar a que fueran a instalarse a la UAM", dijo.

Al integrarla al directorio, López entiende que Canelones quedará "comprometida" a implementar las condiciones de la zona de exclusión.