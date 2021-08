Cambió una raqueta en plena final del dobles de bádminton y al final se colgaron la medalla de oro

El bádminton terminó de definir este lunes su cuadro de medallistas en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

En el cuadro masculino resultó campeón el danés Viktor Axelsen tras ganarle en la final a Long Chen de China por 2-0 (21-15, 21-12).

Pedro Pardo / AFP

Viktor Axelsen, campeón en singles

El bronce fue para Anthony Sinisuka Ginting de Indonesia quien superó 2-0 a Kevin Cordon de Guatemala, quien revolucionó a su país llevando a su gente a seguir los partidos de madrugada a pesar de que el bádminton es un deporte muy poco practicado en Latinoamérica.

Pedro Pardo / AFP

Kevin Cordon, la gran revelación del torneo

"Juego al bádminton porque me gusta ganar partidos. No porque quiera convertirme en un héroe. Por supuesto, los niños y otra gente querrá jugar al bádminton, pero no pienso en ello. Solo quiero jugar al bádminton, y si tengo un buen resultado, espero que los niños también aprendan a jugar", dijo Cordon antes de la semifinal masculina que fue seguida por miles de personas en Guatemala.

El triunfo de Axelsen quebró una hegemonía de cinco Juegos Olímpicos ganados por asiáticos. El último oro de un país no asiático también había sido para Dinamarca, cuando en Atlanta 1996 conquistó el oro Poul-Erik Hoyer Larsen. Axelsen había sido bronce en Río 2016.

En la rama femenina, el oro se lo llevó Chen Yufei de China, quien superó 2-1 en la final a Tzu-Ying Tai de China Taipei. El bronce quedó en manos de Sindhu Pusarla de India, quien venció 2-0 a Bing Jiao He de China.

Alexander Nemenov / AFP

El oro en damas se fue para China

En el cuadro de dobles femenino, Indonsesia derrotó 2 a 0 a China y las jugadoras de las ganadoras protagonizaron un punto memorable.

Alexander Nemenov / AFP

El primero oro de Indonesia en los Juegos

Greysia Polii y Apriyani Rahayi superaron a Qing Chen Chen y Yi Fan Jia con parciales de 21-19, 21-15.

En determinado momento del partido, a Polii se le rompió la raqueta y debió salir de la cancha para buscar otra sana. Su compañera Rahayi bancó los intercambios sola y cuando Polii volvió terminaron de ganar el punto. Al final conquistaron el oro, el primero de Indonesia en estos Juegos en los que además conquistó una plata (en levantamiento de pesas) y tres bronces (el de Ginting en el single de bádminton y otras dos en pesas).