Canario Álvarez: "Con el nombre del Tito en la copa, sabemos que sí o sí tenemos que ganar el Uruguayo"

Agustín Álvarez Martinez, el Canario para todos en Peñarol, ha venido de menos a más y hoy es uno de los goleadores del equipo de Mauricio Larriera con ocho goles, solo superado por los 13 de David Terans.

El delantero aurinegro dialogó con Referí y habló de cómo ve al equipo de cara al final del campeonato, del nivel de Facundo Torres, de sus charlas con Pellistri luego de haber contraído el covid-19 y lo que fue ser padre a los 16 años.

¿Cómo vive esta citación a la selección sub 20 con la que entrenó la semana pasada y esta?

Muy contento. Siempre es lindo estar en la selección y en esta sub 20 más todavía, porque hay una gran categoría de futbolistas. Estoy feliz porque es lo que uno siempre soñaba. Por un lado, jugar en el club del que es hincha, y por otro en la selección. Son los dos lugares en los que uno quiere jugar siempre.

¿Tuvo la posibilidad de hablar algo con el Maestro Tabárez o habló con ustedes?

No, por ahora, no. Por ahora, solo lo vi de lejos en un entrenamiento.

¿Es su mejor momento desde que debutó en Peñarol?

Sí, pero sé que incluso puedo rendir más. A medida que vayan pasando los partidos y tomando confianza, creo que voy a ir llegando a mi máximo nivel.

Leonardo Carreño

El Canario Álvarez se elevó con todo y le ganó en el salto al experimentado zaguero Gonzalo Viera de River

En los últimos partidos se le han dado los goles, eso que un delantero siempre busca.

Sí, siempre se dice que el delantero vive del gol y por suerte, ahora se me están dando los goles y eso es una gran alegría para mí, y sobre todo, para el equipo.

En la ofensiva con Matías Britos, Nahuelpán, David Terans, ¿con cuál se lleva mejor en la cancha?

Con todos tengo muy buena relación, pero si tuviera que elegir, un poco más con David porque es el más joven y tengo un poco más de relación, pero con Mati y Ariel, también. Nos conocemos bien con todos, sabemos bien los movimientos que hace y cómo juega cada uno, y eso te ayuda un montón. A medida que van pasando los partidos y vamos teniendo más minutos, nos vamos entendiendo cada vez más.

Facundo Torres es uno de los jugadores diferentes que tiene el plantel.

Sí, Facu está en su mejor momento. Ya se veía desde hacía tiempo que es un muy buen jugador y por suerte, agarró la confianza necesaria y nos está dando una mano bárbara.

¿Piensa que le queda poco en Peñarol con el nivel que está mostrando?

Si sigue jugando así, con este nivel, seguramente le quede poco en Peñarol y se vaya a jugar al fútbol del exterior. Con él también nos entendemos bien. Contra Rentistas, levanté la cabeza, lo vi entrar solo y por suerte el centro terminó ahí para el gol. Como él también me ha dado goles a mí, yo también se los doy a él cuando puedo.

¿Qué le dicen los más grandes del plantel? ¿Qué consejos le dan?

Charlamos mucho con los grandes, siempre dan consejos futbolísticos. He hablado con varios y cuando no te va muy bien, me dicen que trate de seguir entrenando para mejorar y que me olvide de ese partido, y que las cosas que hice mal, corregirlas para en el próximo, hacerlas bien.

@OficialCAP

Su primer festejo con la camiseta aurinegra: fue en el Prandi ante Plaza Colonia

¿Quién de los referentes es el que se le acerca más?

Yo tengo mucho diálogo con el Lolo (Estoyanoff) y con Kevin (Dawson), con este, porque me tocó compartir habitación en la burbuja. Con ellos es con los que más hablo. Con el Mota (Gargano) también, pero ya con el Mota es más en pleno partido. Tener diálogo con los referentes, sobre todo para un juvenil que viene de abajo de las formativas y sabiendo la trayectoria de ese referente, es muy bueno.

¿Nota un cambio con Larriera desde que llegó? ¿Le pide algo distinto que los otros entrenadores que tuvo?

Lo que veo es que en el tema del equipo hemos mejorado en algunos aspectos como la tenencia del balón. Nos estamos adaptando a su juego y cada vez que tratamos de hacer lo que nos pide, hacemos la diferencia y eso está muy bueno.

A usted lo ascendió Diego Forlán cuando comenzó el año pasado. ¿Qué sintió?

Sí, me ascendió Diego y fue algo maravilloso, algo muy lindo. Cuando me dieron la noticia, estaba entrenando con la Tercera en el CAR y tenía ganas de que el entrenamiento terminara cuanto antes, para contárselo a mi familia, porque no podía más de la alegría.

¿Cómo reaccionó su familia cuando se lo contó?

Al principio, pensaron que yo los estaba jodiendo porque soy de hacer muchas bromas. Pero después, cuando vieron que la mano venía en serio, se pusieron muy felices y tampoco lo podían creer.

Leonardo Carreño

El Canario Álvarez es uno de los sinónimos del gol en Peñarol

¿Cómo sobrellevó con su corta edad el haber errado el penal en el clásico del Intermedio en la hora, que después anotó Nahuelpán en el rebote?

En Peñarol vengo jugando desde formativas -por más que no sea lo mismo-, he pateado penales clásicos y sé lo que significa patear un penal en un partido de esas características. No fue un peso extra ni me sentí demasiado mal, porque por suerte apareció Ariel (Nahuelpán) para dar un poco de alivio y conseguir los tres puntos de ese clásico para quedar en la historia por haber ganado el primer clásico en el Campeón del Siglo, y fue algo muy lindo. Capaz que si no hubiera terminado en gol esa jugada, sí hubiera sentido un peso diferente.

¿Cómo ve este final de campeonato?

Va a estar muy lindo. Siento que estamos con muchas chances de ganar el Clausura y terminar definiendo el Campeonato Uruguayo. Si bien dependemos de otros resultados, por ejemplo, ahora Liverpool que va primero, se enfrenta a Nacional y más adelante contra Torque. Entonces, como que hay probabilidades de que pierda puntos, por más de que esté en un muy buen momento.

¿Cree que a Peñarol los arbitrajes en algunos partidos le jugaron un poco en contra?

No he mirado mucho, pero sé que se comentó bastante y que Peñarol hizo algunas gestiones por ese tema. Pero yo trato de no involucrarme mucho en eso, sino de seguir después de algún fallo en contra, seguir concentrado para tratar de cambiar eso y dar vuelta la página y no pensar más, si es una jugada puntual o no y continuar adelante con el partido.

Este Campeonato Uruguayo lleva el nombre de Néstor “Tito” Goncalves, una gloria que ganó todo con Peñarol. ¿Es un peso extra para ustedes tener que ganar esa copa que lleva su nombre?

Sí, nosotros desde el principio que hablamos de este torneo y del nombre que lleva. Por eso tenemos que ganarlo sí o sí. Igual, Peñarol siempre está obligado a ganar, lleve o no ese nombre, pero con el nombre del Tito en la copa, sabemos que sí o sí tenemos que ganar el Uruguayo.

¿Y lo hablan entre ustedes?

Sí, pero sobre todo, hablamos de las chances que tenemos de ganar y las posibilidades de que los otros clubes pierdan puntos para que seamos campeones. Pero como siempre decimos, si no ganamos nuestros partidos, no podemos esperar resultados de los demás, así que nuestra gran meta es ganar estos partidos que nos quedan para ahí sí poder mirar los resultados de los demás.

Con apenas 16 años fue papá de Julia; en la foto con sus amigos, Facundo Pellistri y Valentín Rodríguez

Con Facundo Pellistri llevaban toda la vida juntos, desde AUFI de River a la Primera de Peñarol. ¿Cómo mantienen la amistad a la distancia y qué sintió cuando le salió el pase a Manchester United?

Cuando me enteré de la noticia de que Facu se iba para Manchester United, fue una alegría inmensa, porque es muy cercano a mí, es más que un amigo, y las cosas lindas que le pasan, también me dan alegría a mí. Hemos hablado varias veces antes de que se fuera para Alavés, cuando estaba en Manchester. Hemos tenido contacto de cómo era ese club, y me pone contento que se haya ido a Alavés para sumar minutos, porque seguramente le va a ir bien. También hablamos del coronavirus ya que él lo tuvo un poco antes que yo. Entonces, comparamos cómo reaccionaba él a la enfermedad y cómo lo hacía yo.

Hace poco, Joaquín Piquerez y Giovanni González, quienes también se contagiaron de covid-19, hablaron acerca de la enfermedad y decían que luego de la misma, terminaban muy cansados algunos partidos. ¿A usted le pasó lo mismo?

Ellos dos son justo los que mejor están físicamente en el plantel de Peñarol. Creo que el covid-19 te deja algunas secuelas, te cansa. Tengo entendido que se hicieron estudios respecto a ese tema, y lo han comprobado. Yo comparto lo que ellos dijeron, porque a veces también termino más cansado de lo normal, antes de haber contraído el virus.

Recién hablaba de su amigo Pellistri que está en el exterior. ¿A usted lo desvela que salga cuanto antes un pase al exterior?

No, ahora estoy metido bien en Peñarol, tratar de conseguir lo mejor para salir campeón con Peñarol que es mi sueño. Dejo que mi representante se ocupe de esos temas.

¿Cómo te lleva el tema de haber sido padre de Julia con solo 16 años?

Me ayudó mucho en el tema de madurar, me tocó madurar rápido, no me quedó otra. Y ahora, siento que todo lo que hago o trato de lograr es para ella, se lo quiero dar a mi hija. Es una belleza y estoy muy feliz con ella y con mi novia. Ya tiene tres años.

Y cuando festeja sus goles haciendo el corazón con sus manos, ¿se lo dedica a ella en especial?

El corazón es para Julia, la nena ya me lo pide y sabe hacerlo. Cada vez que hago un gol, está prendida a la tele para ver si le hago el corazón. Me acuerdo que en un partido me olvidé y cuando llegué a casa me dijo que no le había hecho el corazón, y me lo reclamó (se ríe).

Leonardo Carreño

El saludo con el corazón que le dedica en cada gol a su hija Julia de tres años

Con la burbuja sanitaria que hubo en pleno torneo, no pudo verla durante semanas.

Sí, estuve más de un mes fuera de casa y el no poder estar con ella, influía emocionalmente porque la extrañaba, me jugaba en contra. Solo me manejaba a través de videollamadas. Pero al saber que estaba bien en casa, me dejaba tranquilo.

¿Se ve como campeón uruguayo?

Sí, sin dudas. Sé que vamos a luchar hasta el final y obviamente estoy convencido de que podemos salir campeones y pelear por el título.