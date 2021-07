Cappuccio se llenó de preocupaciones para el clásico en su peor versión de la temporada

Hay una máxima en el fútbol que dice que un equipo grande, después de obtener un gran logro, se relaja y se desploma. ¿Fue eso lo que le pasó a Nacional contra Montevideo City Torque el domingo? El tricolor perdió 3 a 0 por la 10ª fecha del Torneo Apertura y tras ganar el clásico ante Peñarol se bajó de la cima del certamen donde ahora manda en solitario Plaza Colonia.

El equipo de Alejandro Cappuccio mostró su peor versión en la temporada. Pero más que por un estado de relajación, perdió porque pensó más en el partido del próximo jueves ante Peñarol (hora 21:30, Gran Parque Central, ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana) que en seguir siendo el puntero del certamen.

El entrenador realizó dos cambios obligados (Nicolás Marichal y Gabriel Neves lesionados) y uno táctico, sacando a Facundo Píriz para colocar al argentino Leandro Fernández, recuperado ya del desgarro que lo sacó de los últimos partidos.

La salida de Píriz rompió el equilibrio defensivo que había encontrado e instalado Cappuccio en la mitad del campo. El ingreso de Christian Almeida en defensa le quitó firmeza a la zaga porque el ex Liverpool jugó su peor partido desde que está en Nacional. Y si bien Fernández tuvo algún chispazo en el primer tiempo (un remate al minuto de juego, un tiro libre peligroso) el partido no se prestó para que incidiera en el trámite del juego.

Diego Battiste

Leandro Fernández volvió para foguearse

¿Por qué? Porque la pelota la tuvo City Torque y porque el partido se jugó como quería el celeste. Con mucha circulación de pelota por el sector central y punzante profundidad por afuera, sobre todo por la banda derecha.

Román Cuello, un especialista en ganarle y golear a Nacional, sorprendió colocando a Franco Pizzichillo como extremo derecho y se la jugó con el argentino Juan Bautista Cejas como referencia neta de ataque. En esa zona tenía a Mathías Cóccaro suspendido y a Gustavo Del Prete ahora en Estudiantes de La Plata.

Las subidas de Agustín Peña y las conexiones que tuvo con Pizzichillo alimentadas por dos interiores que fueron una usina generadora de fútbol (Marcelo Allende-Franco Catarozzi) desbordaron a Nacional desde el minuto 5 en adelante.

Diego Battiste

Marcelo Allende, flor de jugador

Sergio Rochet mantuvo a Nacional 45 minutos en partido con dos atajadas sensacionales. Y Nacional tuvo una entrada de Camilo Cándido a perfil cambiado y un cabezazo de Gonzalo Bergessio en un córner donde pudo tomar ventaja, pero se encontró con un Gastón Guruceaga en una noche impecable.

Diego Battiste

Gastón Guruceaga, tapadas importantes

Fernández, presionado, a la salida de un córner, perdió la pelota en la que City Torque abrió el partido, por intermedio de Rodríguez Trezza, extremo que con sus diagonales fue una pesadilla para la defensa de Nacional.

Diego Battiste

Leandro Rodríguez Trezza, figura en el ataque celeste

El argentino se quedó en el complemento en vestuarios y no salió para jugar el segundo tiempo. Igual que Joaquín Trasante, cambios pensando en el clásico.

City Torque le dio la pelota a Nacional que pese al ingreso de Andrés D'Alessandro no generó más que dos remates desde el borde del área en todo el complemento. El primero, de Bergessio, lo desvió Guruceaga. El segundo, de Martínez, se fue pegado al palo derecho.

Diego Battiste

Felipe Carballo volvió a las canchas: de lo poco positivo

También le dio cuerda el DT a Felipe Carballo, recuperado de su fractura de cráneo. Pero al volante le falta forma todavía, aunque tal vez los minutos le servirán para estar a la orden en el clásico.

Con un gran contragolpe liderado por Allende y concluido por Cejas, City Torque se puso 2-0. La marca de Corujo fue muy endeble. El zaguero baja sus rendimientos cuando los espacios se agrandan. Además, metió una falta muy dura -está jugando muy al filo del reglamento- sobre Rodríguez Trezza y terminó sentido por un encontronazo con Rochet, en una jugada que graficó las cavilaciones del fondo tricolor.

Diego Battiste

Brian Ocampo bajó sus prestaciones

Con el 2-0 abajo, Cappuccio sacó de la cancha a Bergessio y Trezza. ¿Resultado? Tomó un nuevo gol, tras una notable secuencia de pases de los celestes por banda izquierda, un desvío en Laborda y un cabezazo de Pizzichillo, totalmente descuidado por Cándido.

El rendimiento llenó a Nacional de preocupaciones. En defensa no se salvó nadie, en el medio faltó consistencia y gestión de pelota (si Martínez juega salteado no va a recuperar la versión mostrada en 2020) y en ataque una vez más Bergessio se las tuvo que rebuscar por las suyas porque Ocampo no generó nada. Rochet y Bergessio fueron los mejores: el viejo Nacional que ahora deberá recuperar inmediatamente forma y memoria contra Peñarol.

Diego Battiste

El festejo de City Torque

La ficha

Nacional:

Sergio Rochet 6

Mathías Laborda 3

Guzmán Corujo 3

Christian Almeida 3

Camilo Cándido 3

Brian Ocampo 3

Joaquín Trasante 4

Emiliano Martínez 4

Alfonso Trezza 4

Gonzalo Bergessio 5

Leandro Fernández 4

DT: Alejandro Cappuccio

City Torque:

Gastón Guruceaga 7

Agustín Peña 7

Joaquín Pereyra 6

Diego Arismendi 6

Andrew Teuten 6

Marcelo Allende 7

Álvaro Brun 6

Franco Catarozzi 6

Franco Pizzichillo 8

Juan Bautista Cejas 7

Lucas Rodríguez Trezza 7

DT: Román Cuello

Cambios en City Torque: 71' Natanael Guzmán (5) x A. Peña -lesionado-, 78' Sebastián Guerrero x J. B. Cejas y Santiago Scotto x F. Catarozzi, 88' Axel Pérez x L. Rodríguez Trezza y Santiago Cartagena x M. Allende

Cambios en Nacional: 45' Felipe Carballo (4) x J. Trasante y Andrés D'Alessandro (4) x L. Fernández, 66' Guillermo May (4) x G. Bergessio y Gonzalo Vega (4) x A. Trezza y 89' Renzo Orihuela x G. Corujo -lesionado-

Estadio: Franzini

Jueces: Christian Ferreyra, Nicolás Tarán y Javier Irazoqui. Cuarto árbitro: Fernando Falce

Goles: 45' L. Rodríguez Trezza (MCT), 58' J. B. Cejas (MCT), 67' F. Pizzichillo (MCT)

Amarillas: 23' F. Catarozzi (MCT), 29' D. Arismendi (MCT), 40' G. Corujo (N), 80' S. Scotto (MCT)