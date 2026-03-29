Ante el mal estado del tiempo, la IM anunció la postergación de la ceremonia de inauguración de la Semana Criolla

La Intendencia de Montevideo ( IM ) anunció este domingo la postergación de la ceremonia de inauguración de la Semana Criolla producto de las lluvias y tormentas.

Por estas horas en Uruguay rige una doble alerta amarilla y naranja del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) que afecta parte de la zona sur del país.

Entre los departamentos que se encuentran bajo advertencia de nivel amarillo está Montevideo .

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En redes sociales, la comuna informó que la fecha del evento será el próximo lunes 30 de marzo, a las 13:00 horas, bajo las "mismas condiciones" previstas para el domingo.

En la celebración de este domingo estaba prevista la participación del intendente de Montevideo, Mario Bergara; la directora del Departamento de Cultura, Débora Quiring; el director de la Gerencia Festejos y Espectáculos, Eduardo Rabelino; junto a autoridades nacionales y departamentales.

Pese a la suspensión de la ceremonia de inauguración, las actividades de hoy en el Ruedo, "hasta el momento", se mantienen sin cambios.