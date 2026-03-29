Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
lluvia moderada
Lunes:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Ante el mal estado del tiempo, la IM anunció la postergación de la ceremonia de inauguración de la Semana Criolla

En la celebración de este domingo estaba prevista la participación del intendente de Montevideo, Mario Bergara

29 de marzo de 2026 12:44 hs
Semana Criolla.
Semana Criolla. Intendencia de Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció este domingo la postergación de la ceremonia de inauguración de la Semana Criolla producto de las lluvias y tormentas.

Por estas horas en Uruguay rige una doble alerta amarilla y naranja del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) que afecta parte de la zona sur del país.

Entre los departamentos que se encuentran bajo advertencia de nivel amarillo está Montevideo.

Más noticias

Sánchez aseguró que plan alternativo presentado por IM para reforma de transporte "no es mejor" que la propuesta original

Bergara dijo que Orsi "cedió la derecha" a la IM en reforma del transporte y que hay que terminar de validar técnicamente propuesta sin túnel en 18 de Julio

En redes sociales, la comuna informó que la fecha del evento será el próximo lunes 30 de marzo, a las 13:00 horas, bajo las "mismas condiciones" previstas para el domingo.

En la celebración de este domingo estaba prevista la participación del intendente de Montevideo, Mario Bergara; la directora del Departamento de Cultura, Débora Quiring; el director de la Gerencia Festejos y Espectáculos, Eduardo Rabelino; junto a autoridades nacionales y departamentales.

Pese a la suspensión de la ceremonia de inauguración, las actividades de hoy en el Ruedo, "hasta el momento", se mantienen sin cambios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/montevideoIM/status/2038259896425062740?s=20&partner=&hide_thread=false

Las más leídas

Familia de Josema Giménez está "consternada" por el accidente e intentó "ponerse a disposición" de allegados la víctima, dijo Balbi

Montevideo City Torque 2-3 Nacional: el tricolor ganó un partido importantísimo y sufrido por el Torneo Apertura, con Ignacio Suárez como gran figura

La "oportunidad única" de "reconversión profunda" de 18 de Julio que queda por el camino al descartar el túnel, según los arquitectos detrás del proyecto del gobierno

La sonrisa de Vázquez, las chancletas de Mujica y la "bandera" de Lacalle Pou: la mirada de quienes fotografiaron a los presidentes

Temas

Intendencia de Montevideo Semana Criolla tiempo Uruguay

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos