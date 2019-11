Carnaval 2020: clasificaron 17 conjuntos y la mejor murga es de San Carlos

Los favoritos clasificaron. No hubo sorpresas en la prueba de admisión para el carnaval de 2020. No se generaron grandes polémicas cuando no hace mucho títulos de la talla de las murgas Agarrate Catalina o Araca la Cana quedaron por el camino. El fallo del cuerpo de jurados fue adecuado. En diversos medios algunos de los eliminados exteriorizaron malestar y tristeza, algo lógico, pero no existen cuestionamientos relevantes a lo que decidió el jurado presidido por Ramiro Pallares.

El fallo se divulgó poco después de la medianoche de este miércoles, en el Teatro de Verano, por parte de Pallares luego de una reunión de evaluación del jurado que duró algo más de una hora, tras la actuación de la murga Metele que son Pasteles, el último de los conjuntos en presentar su propuesta en esta instancia clasificatoria donde el jurado actúa en forma deliberativa, no con base en el otorgamiento de puntajes como sucede en el concurso que se hace en cada verano.

En ese marco, las murgas Metele que son Pasteles, Queso Magro, Doña Bastarda, La Cayetana y Un Título Viejo; los parodistas Zíngaros; los humoristas Los Choby’s; las comparsas Valores e Integración; y la revista Madame Gótica integran el conjunto de 17 elencos de 35 aspirantes que consiguieron un cupo para participar en el concurso oficial de agrupaciones de carnaval que comenzará el lunes 27 de enero.

En murgas, la categoría más popular del carnaval, había 26 aspirantes, clasificaron las 10 mejores y para el jurado la de mejor performance fue La Cayetana, murga procedente de San Carlos, Maldonado, formación que expuso un adelanto del espectáculo titulado "Los reyes de la miseria".

Los otros elencos procedentes del interior no lograron clasificar. Le sucedió a los sanduceros Jardín del Pueblo (murga) y Sinvergüenzas (parodistas) y a la murga El Limón Fraterno (Canelones). En el caso de los dos elencos de Paysandú, que venían de participar en el concurso de 2019 tras pasar la prueba el año pasado, seguramente dado lo exhibido por muy poco deben haber quedado fuera de la lista de los clasificados.

Los 17 clasificados (en orden de calidad de espectáculo según el jurado):

Murgas: La Cayetana, Un Título Viejo, Queso Magro, Doña Bastarda, Metele que son Pasteles, Nos Obligan a Salir, La Guardia Vieja, Son Delirantes, La Margarita y La Martingala.

Comparsas: Valores e Integración.

Parodistas: Zíngaros.

Humoristas: Los Choby’s, Los Rolin y Fantoches.

Revistas: Madame Gótica.

Los 18 que no clasificaron (sin considerar en el orden el nivel de la performance):

Murgas: La Rola, La de Acridu, A Toda Costa, A Contraluz, El Limón Fraterno, Los Sospechosos de Siempre, Jardín del Pueblo, D'Bigote Pa Arriba, Paladines de Momo, La Revelación, Falsa Fábula, En Dos Panes, Regalada pa la Foto, Eternos Estrategas, Son Delirante, La Milanga.

Comparsas: Senegal.

Parodistas: Sinvergüenzas.

La prueba de admisión se realizó en el Teatro de Verano Ramón Collazo durante ocho noches, desde el lunes 4 de noviembre, organizada por la gremial Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu) en coordinación con la Intendencia de Montevideo.

Como es habitual, no se cobró entrada, se ingresó al escenario del Parque Rodó donando un alimento no perecedero y lo obtenido fue donado a diversas instituciones de acción social y la asistencia de público fue buena, con varios miles de asistentes en cada jornada y un pico de asistencia en la noche del lunes 11, cuando se presentó Zíngaros.

Un detalle para tener en cuenta es que el jurado no clasificó al máximo posible de elencos, podían pasar hasta 19, pero lo hicieron 17.

En esta instancia 35 elencos (26 murgas, tres sociedades de negros y lubolos, tres humoristas, dos parodistas y una revista) presentaron ante el jurado un avance de los espectáculos que aspiraban a exponer en el próximo concurso.

Los miembros del jurado que tomaron las decisiones fueron Jorge Caticha, Pablo Milich y Gabriela Barboza.

Primero evaluaron si cada grupo superaba la prueba (se la aprobaba con el voto de al menos dos de ellos) y luego decidieron el orden que ocupaba cada elenco. Dadas las inscripciones, en parodistas, humoristas, revistas y sociedades de negros y lubolos era suficiente con superar la prueba para pasar al concurso, pero en murgas había que estar entre las primeras 10 de las que salvaron la prueba.

Los que ya estaban clasificados desde el verano:

Para el concurso del año que viene ya estaban clasificados, como lo establece el reglamento, los 24 conjuntos que participaron en la liguilla del carnaval de 2019: 10 murgas (La Trasnochada, Agarrate Catalina, Cayó la Cabra, La Clave, La Venganza de los Utileros, La Gran Muñeca, Araca la Cana, Curtidores de Hongos, La Consecuente y La Mojigata); cuatro comparsas (Tronar de Tambores, Yambo Kenia, C 1080 y Sarabanda); cuatro parodistas (Nazarenos, Los Muchachos, Momosapiens y Aristophanes); tres humoristas (Cyranos, Sociedad Anónima y Los Jockers); y tres revistas (Tabú, La Compañía y House).

De esos 24 concursarán 22, dado que la comparsa C 1080 y los humoristas Los Jocker’s decidieron no participar.

Por lo tanto, en 2020 competirán 39 elencos en la rueda inicial (20 murgas, cinco comparsas, cinco parodistas, cinco humoristas y cuatro revistas); clasificarán 34 a la segunda rueda (16 murgas, cinco comparsas, cinco parodistas, cuatro humoristas y cuatro revistas); y a la liguilla definitoria los 24 mejores (10 murgas, cuatro comparsas, cuatro parodistas, tres humoristas y tres revistas).