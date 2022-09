Carolina Cosse defendió "tomar el control" de la limpieza en barrios del centro

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió este lunes a los cambios que implementará la administración en materia de limpieza, luego de que la comuna informara que no se renovará el contrato con la empresa Consorcio Ambiental del Plata (CAP).

Dicha compañía se encarga desde 2003 de la limpieza de los contenedores del Municipio B, conocidos por ser antivandálicos. Esto comprende las zonas más céntricas de Montevideo, como el barrio Centro, Cordón, Ciudad Vieja, Palermo, Parque Rodó, parte de Tres Cruces y la Comercial, y también Aguada.

"Creemos que Montevideo se merece que la estrategia de limpieza no se saltee ningún barrio", dijo la intendenta en una entrevista con VTV Noticias. "Nos pareció que la propuesta que tenemos que hacer es tomar el control con algunas premisas", agregó.

La intendencia aseguró que los 300 puestos de trabajo se mantendrán y que se hará "transición ordenada" con la empresa.

Cosse agregó que se formará un "fideicomiso de administración" que funcionará los primeros meses y que contará con mayoría de representantes de la intendencia.

Consultada sobre de qué forma serán absorbidos los trabajadores, la intendenta no dio detalles y aseguró que forma parte de la transición.

"Esto no tiene nada que ver con la performance de la empresa. El contrato se termina, no se puede renovar", señaló la intendenta en relación al vínculo que vencía el próximo 30 de setiembre. La alternativa era convocar a una nueva licitación o "tomar el control", algo que no sucedía desde 1989.

"La estrategia en el resto de Montevideo viene funcionando. Estamos seguros de que va a suceder lo mismo", expresó.