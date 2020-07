Carrasco llevó a Fénix a Julio Recoba, un hijo del Chino, para jugar en el Apertura

Julio César Recoba tiene 23 años y le dicen Chino, el mismo sobrenombre que su padre Álvaro Recoba. Juega en Fénix y Juan Ramón Carrasco lo tiene en los planes para hacerlo debutar este año en Primera división.

"Me considero una persona normal y así he vivido siempre. No tomo mucha consciencia de quien soy hijo. Nunca lo tomé como una presión, al contrario, trato de ser yo mismo, priorizando la humildad y el respeto. Al margen de que no tengo relación con él, lo admiro como jugador, más allá de la camiseta uno disfrutaba verlo jugar" expresó el futbolista en el programa 100% Deporte de Sport 890.

Nació en 1997 y dice que desde niño le dicen "Chino" o "Chinito" y prefiere que le digan así. Hizo el baby fútbol en Miramar, luego estuvo seis meses en la Séptima de Nacional, después jugó hasta Cuarta división en Liverpool. Por un tiempo dejó el fútbol y se dedicó a estudiar (ya cursó segundo de la carrera de abogacía), hasta que retomó en Basáñez.

Jugando partidos amistosos contra Fénix lo vio Carrasco y en enero de 2019 lo llamó por teléfono. "Atendí la llamada de un número desconocido y me dice 'te habla JR'; quedé helado", contó Recoba. Así empezó en el equipo de Capurro.

Sobre sus condiciones futbolísticas indicó: "Me gusta andar con la pelota, a veces Juan en ese aspecto me corrige, que no juegue a la pelota que juegue al fútbol, que pruebe desde afuera del área. Me considero más asistidor que goleador, y me gusta participar del juego" señaló.

Aunque nunca tuvo una relación con su padre y siempre el nexo entre ambos fue el abogado Alejandro Balbi, admitió que no se niega a una charla en el futuro: "Si se tiene que dar, que se dé naturalmente. Yo sé que no va a salir de mi o de él conocernos, pero estoy abierto a una charla si se da de casualidad. Me siento maduro, antes era más negado, pero hoy estoy abierto", indicó.