Carrasco Polo y Náutico son los finalistas del Uruguayo de hockey

Carrasco Polo y Náutico se clasificaron este domingo a la final del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped al ganar sus series semifinales en una nueva instancia de los playoffs del certamen.

Polo alcanzó su quinta final consecutiva desde que en 2015 se implementara el sistema de fase regular más playoffs.

El equipo del Caballito le ganó a Old Sampa, la gran revelación de la temporada. El sábado venció 3-2 en un partido cambiante en el que Old Sampa, local, arrancó arriba con gol de Pilar Oliveros. Empató Kaisuami Dall'Orso, Sofía Domínguez puso el 2-1 y Sofía Mora el 3-1. Parecía cosa juzgada cuando nuevamente Pilar Oliveros puso en partido a Sampa pero al final el triunfo fue para las polacas.

El domingo, de locales, el equipo de Matías Vásquez volvió a ganar en otro encuentro parejo que se definió 1-0 con gol de Teresa Viana.

La goleadora cerró el sábado su temporada en Italiano de Argentina -en su primera experiencia en el exterior- y volvió para anotar de barrida a la salida de un córner corto el tanto de Polo. Sin dudas que se trata de una jugadora tocada para los partidos decisivos.

"Este año en Argentina me complicaron algunas lesiones en el arranque del torneo, luego tuve los viajes con la selección, pero por suerte fue muy bien recibida por el entrenador y las jugadoras y pude ir ganando confianza. Hice algunos goles y el sábado terminé el torneo. Salimos séptimas y no clasificamos a playoffs. El domingo por suerte se dio de anotar y ya me quedo y voy a estar para las finales. El año que viene vuelvo a Argentina", contó Viana a Referí.

Con su gol, Viana alcanzó los 12 tantos en playoffs igualando a Milagrods Algorta de Old Girls como máxima goleadora histórica de los playoffs. Dall'Orso igualó la línea de Camila Piazza (a mitad de año se fue a jugar a Francia) en el tercer lugar con 10 goles.

Old Sampa buscará ahora el tercer puesto para confirmar su gran temporada, la mejor con la actual camada de jugadoras que dirige Bettina Bocca.

El rival de Polo será Náutico que le ganó a Yacht una serie que tal como se prevía fue súper pareja.

El sábado empataron 1 a 1 anotando Valentina Pezeschknejad para Yacht y Lupe Curutchague para Náutico que jugó mejor y generó más chances pero se encontró con una inspirada, cuando no, Rossana Paselle en el arco.

El domingo volvieron a empatar, 0 a 0 y fueron a penales australianos (shoot-out). Ahí ganó Náutico 2 a 1 con goles de Jimena García y Agustina Prattes. La golera Valentina Pérez tuvo una actuación consagratoria al atajar un penal y cerrar el arco a otras tres ejecuciones que terminaron afuera.

Náutico contó con el retorno clave de Camila De María quien cerró su temporada de césped en Uhlenhorst Mülheim de Alemania.

Las finales se jugarán el sábado 30 de noviembre en cancha de Náutico y el domingo 1º de diciembre en el escenario de Carrasco Polo.

Será la reedición de la final de 2016 que ganó Carrasco Polo 1-0 con gol de Kaisuami Dall'Orso quien jugó con un ataque de apendicitis por lo que fue operada esa misma noche.

También jugaron ambos equipos la final de 2009 que ganó Carrasco Polo 2-1 con goles de Camila De María -hoy en Náutico- y Mariana Boca contra uno de Victoria Barbero, hoy jugadora de Old Christians.

Goleadoras del Uruguayo

1- Sofía Mora (Carrasco Polo) 17

2- Manuela Vilar del Valle (Yacht) 133- Camila Piazza (Carrasco Polo), Cecilia Casarotti (Old Girls) 104- Kaisuami Dall’Orso (Carrasco Polo) 95- Belén Barreiro (Old Ivy), Magdalena Gómez (Old Sampa) 8