Carrera denunció ante la Justicia a una tuitera, pero se arrepintió después de una “profunda reflexión”

El senador Charles Carrera desistió de llevar adelante una denuncia penal contra una persona que, en Twitter, acusó al Frente Amplio de tener “chanchullos” y “acomodos” con la empresa portuaria Montecon.

El senador del MPP había denunciado por difamación e injurias a Angélica Lima por un intercambio ocurrido en esa red social el 13 de abril.

Ese día, Carrera escribió: “¡Malas noticias! Montecon irá al arbitraje internacional para impugnar el acuerdo del gobierno con Katoen Natie. El gobierno pretendía evitar un arbitraje internacional, pero con el referido acuerdo le abrió la puerta a la otra empresa para que nos demande”. Y adjuntó el enlace a un artículo del semanario Brecha sobre ese tema.

El tuit provocó una catarata de respuestas políticas. En una de ellas, Lima escribió: “Con todo el chanchullo entre ustedes y Montecon, va a estar bueno para limpiar de una vez. No creo que te convenga, gordo. Lo de ustedes fue a puro acomodo. Ya lo vamos a ver”.

Días después, el senador frenteamplista presentó una denuncia por difamación e injurias que se estaba tramitando en la Fiscalía de Flagrancia de 15 turno, según confirmó la fiscal Silvia Porteiro.

También denunció a otra persona, también por un tuit referido al puerto de Montevideo.

En ambos casos, Carrera decidió ahora dar marcha atrás y desistir de llevar adelante sus denuncias, según confirmó a El Observador.

En un escrito que firmó y entregó a sus abogados para que presenten ante las fiscalías respectivas, el senador argumenta que “luego de un intenso y profundo proceso de reflexión” concluyó que las demandas judiciales no son el mejor camino.

“Los hombres públicos estamos sometidos, en última instancia, al escrutinio público, y ello conlleva muchas veces, lamentablemente, ciertas campañas de difamación e injurias, que sin dudas son impulsadas, propiciadas, o lisa y llanamente incitadas, por ciertos dirigentes o líderes políticos”, sostiene el escrito.

Carrera afirma que estas campañas de “difamación” y de “odio” son generadas por “cierta dirigencia o liderazgo político” y luego son reproducidas por “los elementos de la ciudadanía más proclives a ser influidos por tales malas artes políticas”.

Sin embargo, tras reflexionarlo, el senador entendió que no aporta “amplificar tal clima de enfrentamiento, mediante la criminalización de integrantes de la ciudadanía influidos” por esas campañas.

Entiende que retirar sus denuncias es “la mayor contribución que puede realizar a desestimular tales lamentables campañas”. Y anuncia que contribuirá a establecer leyes que “propendan a evitar este tipo de campañas de desprestigio público, o promoción del odio, que tanto daño hacen a la sociedad y que tanto, lamentablemente, vienen proliferando en estos últimos años”.

En diálogo con El Observador, Carrera señaló que Lima no era la culpable, sino que lo son los dirigentes que crean el clima para que esos ataques se concreten. “Es una política promovida por dirigentes del oficialismo”, señaló.

Agregó que tampoco le parecía adecuado distraer a la fiscalía en estos asuntos, en medio de los problemas de seguridad existentes.

“Ahora estoy con la técnica del bloqueo”, señaló respecto a su actitud cuando alguien lo agrede o insulta. E invitó a Lima a tomar un café para explicarle por qué el Frente Amplio llevó a la Justicia el acuerdo del gobierno con Katoen Natie.

“Cada vez peor”

Carrera hizo llegar su escrito a Lima, pero sus razones no convencieron a esta mujer de 54 años, empleada de una empresa privada.

“Cada vez me parece peor”, sostuvo Lima. “Me apena la simplificación que hace de la opinión, de la persona, del criterio. Pero que las acciones que está desarrollando dan muestra de su talante. Vergüenza es lo que me provoca, y pena”.

Lima considera que su tuit no fue ofensivo, que no se refirió en persona a Carrera sino al Frente Amplio, que opinó sobre Montecon en función de lo que conoce sobre esa empresa y que “gordo” es una palabra que suele usar en un modo coloquial y no despectivo.

“Es cierto que las personas a veces nos pasamos en las redes y a veces hacemos comentarios que ofenden. Pero las personas públicas están sobre el escenario, expuestas a nuestros juicios”, manifestó.

Relató que, como consecuencia de la denuncia inicial, la policía de investigaciones llegó a su casa un domingo de noche y la notificó que estaba siendo investigada por una fiscalía de flagrancia.

“Lo único que me gustaría es que Carrera me devuelva el tiempo y el dinero que me hizo gastar con este contratiempo. No lo arregla con retirar una denuncia. Él es abogado y sabe que me ocasionó nervios, malestar, gastos, por exponer mi opinión”.

Mujica en contra

Días atrás, Carrera denunció al ministro del Interior Luis Alberto Heber ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora para Uruguay (CIDH) por la “situación de persecución y hostigamiento” que sufre “desde hace un mes”.

En su denuncia, el senador del MPP sostiene que los ataques hacia su persona comenzaron luego de que denunciara a Heber por su rol en el acuerdo firmado por el Estado uruguayo y la empresa belga Katoen Natie para extender la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo.

La denuncia internacional de Carrera contra Heber fue criticada por el expresidente José Mujica, también líder del MPP.

“No estoy de acuerdo. Hay líos que los tenemos que arreglar entre nosotros lo más que podamos”, dijo el expresidente en un fogón partidario, según informó Subrayado.

Mujica afirmó que “Uruguay ha formado un pequeño capital de su seriedad, de su estabilidad” y estas denuncias políticas lo perjudican.