Carrera pedirá licencia el día que Heber vaya al Senado a dar más información sobre caso que lo involucra

El senador Charles Carrera se pedirá de licencia el día que el ministro del Interior Luis Alberto Heber asista al Parlamento para dar información sobre el caso del hombre baleado en La Paloma en 2012, por el que se señala al entonces director general de Secretaría de la cartera.

Heber irá a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado y presentará la misma información que dio este miércoles a los legisladores del Partido Nacional; la diferencia está en que, ahora, será de manera oficial y lo dicho quedará registrado en la versión taquigráfica.

Según el senador Jorge Gandini, Heber transmitió "más cosas" relacionadas al caso que, por el momento, optó por mantener en reserva. "Dan para preocuparnos", dijo.

Así, los blancos entienden que pueden haber constituido un desvío de fondos públicos sin respaldo legal que, más allá de cualquier "intención humanitaria" que haya tenido Carrera, representa una acción contraria a derecha. "Hay un montón de elementos que Heber se reservó y que va a presentar y documentar ante el Parlamento" dijo Gandini, que le pidió a Carrera que, si tiene pruebas de lo contrario, "las ponga arriba de la mesa".

No obstante, el senador frenteamplista ya tomó la decisión de no ir ese día. "No piensa exponerse más", le dijo a El Observador un allegado al inculpado.

Carrera dio su versión de los hechos el martes pasado en Radio Sarandí. Allí sostuvo que a Víctor Hernández, la víctima que recibió un disparo proveniente de la casa del entonces subcomisario policial de La Paloma y quedó paralítico, nunca se le dio ningún "grado policial" para que pudiera recibir atención médica. Según Carrera, fue ante la solicitud de la familia —algo que contradice la versión de los damnificados— que se buscaron opciones y lo que se definió en su momento fue asistirlo en el Hospital Policial. "No es ilegal porque se puede autorizar a que un civil, de forma excepcional, reciba allí atención", afirmó.

Al ser consultadas sobre este punto, fuentes del Frente Amplio allegadas al legislador explicaron que se trató de una "definición política". Más allá de detalles legales, los dirigentes de la coalición de izquierda consultados señalaron que se trata de una prerrogativa de las autoridades ministeriales y que además registra antecedentes en otras administraciones, aunque no aportaron pruebas de ello.

En la entrevista con Informativo Sarandí, Carrera insistió en que Hernández nunca recibió ningún salario ni otro tipo de prestaciones por estar ingresado en el hospital con ese código y subrayó que lo que se le entregó fueron tickets de alimentación para sostener la situación familiar.

Descartó además que con su accionar buscara “encubrir” a los policías: “Estoy absolutamente tranquilo por lo que se hizo en aquel momento; se actuó con responsabilidad y con humanidad”. Sobre el episodio puntual recordó que “en aquel momento todo indicaba, y en mi opinión sigue indicando hoy, que existió responsabilidad del comisario Martínez, que era el comisario de La Paloma. Desde esa casa, que es en la que vive el oficial que tiene que dar seguridad al pueblo, sale un disparo que impacta a esta persona, y la responsabilidad indicaba que era de los funcionarios policiales”.

Además de la denuncia en Fiscalía, sobre el caso hay otra denuncia que la familia presentó en un Juzgado de Rocha el año pasado, en reclamo de que se investigue qué pasó en la sede policial de La Paloma.