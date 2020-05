Casales: “En la AUF estamos en los mismos tiempos que en Europa”

Jorge Casales, neutral y responsable de competiciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), reveló a Referí todas las fechas sobre las que están trabajando, valoró el camino que recorrió Uruguay, los pasos que están dando para concretar el regreso del fútbol y manifestó que no se toman tiempos innecesarios, sino que todo lo que hacen es procurando una vuelta segura a la competencia. Además, destacó la reacción que tuvo el gobierno y el fútbol para tomar decisiones rápidas.

¿Se puede interpretar como lenta la vuelta del fútbol uruguayo a la actividad, cuando en Europa comienzan a competir este fin de semana en Alemania y en otras ligas en junio? ¿La AUF se toma otros tiempos? ¿El fútbol uruguayo quiere volver?

Puede haber alguna excepción, pero todos los actores del fútbol queremos que regrese la actividad lo antes posible. El asunto es que esa vuelta debe darse con el máximo de seguridad desde el punto de vista sanitario para todos.

Aunque no podemos comparar con lo que sucede en Europa, te puedo decir que en la AUF estamos en los mismos tiempos que en Europa. ¿Por qué? Porque ellos empezaron con los primeros positivos entre 30 y 45 días antes que en Uruguay, donde se confirmó el primer caso el 13 de marzo, por tanto, si nosotros estamos planificando la vuelta para dentro de 30 o 45 días, que es lo que tenemos en la mesa, no estamos tan lejos de lo que sucede en Europa, ¿verdad? Los tiempos de la AUF son similares a los de Europa, aunque no parezca así. Es importante entender esto: Uruguay paró ante el primer positivo, Europa siguió jugando. Esa es la diferencia. También, las medidas que adoptó Uruguay fueron las que le permitieron tener buenos ratios de evolución de la pandemia en comparación con la forma que lo hizo Europa. Por esa razón, desde ese punto de vista no solo el fútbol se manejó adecuadamente, sino que el proceso sanitario que estableció el gobierno estaba dentro de lo adecuado.

Entonces, ¿no es lento el regreso del fútbol?

No. Esperemos seguir avanzando como los hicimos hasta ahora. Queremos volver lo antes posible.

¿Cuándo es lo antes posible?

Fines de junio o principios de julio con entrenamientos, y en agosto comenzamos con las competencias. Ese es el objetivo que tenemos. Luego veremos la devolución que obtenemos de los clubes sobre el protocolo que quedó elaborado y a fines de mayo se enviará el borrador al Ministerio de Salud Pública para su homologación. Pero antes de enviarlo a las autoridades en la AUF queremos que los clubes nos digan si pueden aplicarlo. Porque si hacemos un protocolo que aprueba el gobierno y que luego es imposible implementar estaríamos retrocediendo 10 casilleros, y eso no puede suceder. Lo que buscamos con los pasos que damos es que una vez que se reanude la competencia tengamos todas las medidas adecuadas para recorrer un camino seguro y que todo transcurra dentro de lo más normal posible.

Diego Battiste

¿Qué sucede si un club no puede cumplir con el protocolo?

Se tratará de ayudar en la medida que se pueda y se escuchará por qué razón no puede.

Como encargado de competencias de la AUF, ¿ya elaboró plan para el regreso?

Hay un borrador que estará en la mesa de trabajo, pero el plan definitivo deberá elaborarlo cada consejo de liga de cada divisional. A fines de mayo o principios de junio queremos dar una fecha exacta para el regreso del torneo de Primera, que es lo que comenzará primero. Eso implicaría que una vez que demos esa fecha ajustaremos el calendario al tiempo que nos queda para jugar. Según la semana de agosto que comencemos, podemos tener hasta 22 fines de semanas hasta fin de año.

¿Ese tiempo permite jugar Apertura e Intermedio en el último semestre?

Si comenzamos a principios de agosto, jugando todos los fines de semana menos el de las elecciones municipales y los dos últimos de diciembre, podemos jugar Apertura e Intermedio en el segundo semestre.

¿Tendrán que jugar algún partido entre semana?

No. Con los fines de semana es suficiente. Después si se corre el comienzo y el fútbol no vuelve el primer fin de semana de agosto, habrá que ver y ajustar el calendario, jugar alguna fecha entre semana o postergar el Intermedio para 2021.

Camilo dos Santos

¿La temporada 2020 se completará en el primer semestre 2021?

Esa es la idea. De todas formas, este formato lo terminarán aprobando los clubes.

¿En el segundo semestre de 2021 habrá un Uruguayo Especial?

En un principio sí. Si en 2015 hicimos el cambio de temporada porque creímos que era más adecuado para el fútbol uruguayo jugar de enero a diciembre, no me parece conveniente volver a lo que cambiamos hace cuatro años, de julio a junio. Por tanto, creo que por las mismas consideraciones que se cambió en 2015 habría que jugar un Uruguayo Especial y en 2022 arrancar la temporada regularmente.

Con el regreso del fútbol sin público, ¿analizaron la posibilidad de jugar todos los partidos en un estadio (Charrúa), o elegir cuatro estadios (Centenario, Viera, Gran Parque Central, Campeón del Siglo) y concentrar toda la actividad allí para abaratar costos porque las medidas sanitarias exigirán otra inversión a los clubes’

Si volvemos sin público, público acotado o con público lo determinará el gobierno. Parece ineludible que al menos durante el primer mes las competencias serán sin público, luego recorreremos una etapa intermedia donde el público sería acotado y se habilitaría a un número reducido con un máximo por club. Pero eso aún no fue informado. Supongo que lo sabremos cuando quede homologado el protocolo.

En cuanto a la posibilidad de jugar en una cancha, en varias, hasta ahora no manejamos ninguna alternativa porque esas opciones, si bien las hicieron públicas, nunca presentaron una propuesta oficial a la AUF. Cuando llegue, si llega, la estudiaremos y si está dentro de lo que consideramos que es válido la presentaremos a los clubes y serán ellos quienes la tomarán o no. Esta posible opción altera la deportividad en el torneo por el no manejo de la localía por parte de los clubes, que es un derecho inherente de cada institución.

Camilo Dos Santos

¿Sugeriría a los clubes la opción de jugar en cuatro estadios toda la competencia para el comienzo?

Son los clubes los que deciden. No habrá sugerencia de nuestra parte sobre este tema, porque es una alteración de la competencia y debe ser aprobado por los clubes.

A nivel internacional, la situación es diferente. ¿Cómo visualiza el regreso de la competencia en Conmebol?

La heterogeneidad de las realidades sanitarias de cada país hace muy difícil prever lo que va a suceder. Hasta la semana pasada Conmebol mantenía las fechas de agosto para las copas internacionales y setiembre para las Eliminatorias. Es factible que en la medida que se conozcan nuevas realidades en los países, manejen otras posibilidades.

¿Uruguay puede ser sede única de lo que resta de la Libertadores si los demás países no consiguen controlar la situación sanitaria?

Oficialmente no tenemos nada. Nos llegaron comentarios de gente de Conmebol sobre esa posibilidad, pero no hay nada oficial. También plantearon la opciones de empezar en octubre y extenderse hasta el primer trimestre de 2021 la actividad internacional de 2020.