Caso Astesiano: Leal declarará ante la fiscal Fossati el próximo martes

El exjerarca del Ministerio del Interior Gustavo Leal fue citado a declarar frente a la fiscal Gabriela Fossati el próximo martes, dijeron fuentes al tanto de la investigación a El Observador. El jueves pasado, la fiscal cambió la calidad de Leal de testigo a indagado.

El abogado de Leal, Diego Camaño, presentó este miércoles un escrito en Fiscalía en el que pedía saber "qué hechos de apariencia delictiva" cometió su cliente. El representante explicó que si la investigación se redujera a la visita que realizó a los padres de Alejandro Astesiano, esta tuvo lugar en Barra do Chuí (lado brasileño) y la Fiscalía no tiene jurisdicción.

"Solicitamos que la fiscal diga cuáles son los hechos con apariencia delictiva que se le imputan. También pedimos que explique por qué actuó la dirección de Asuntos Internos, una dependencia que depende del ministro (del Interior) directamente y que tiene como cometido investigar al personal (policial)", señaló.

Como informó El Observador, Fossati convocó a declarar a Leal después de que el excustodio presidencial Alejandro Astesiano –condenado la semana pasada–denunciara ante las autoridades carcelarias que el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana visitó a sus padres y les ofreció dinero y ayuda para su hijo.

Leal, por su parte, negó que la historia sea cierta y pidió que se esperara hasta que fuera a declarar. “Esperen hasta el jueves y sabrán toda la verdad. Se van a sorprender”, manifestó. “Divulgar información falsa tiene consecuencias legales”.

Pero el jueves pasó y Leal no aclaró públicamente el episodio. El dirigente frenteamplista llegó a la fiscalía poco después de las 14 horas, reiteró en la puerta que haría declaraciones a la salida pero, en una audiencia que duró siete minutos, pasó de testigo a indagado en la causa y salió por una puerta lateral, esquivando a los periodistas que lo esperaban.

El padre de Astesiano, Raúl Astesiano, afirmó en Subrayado que Leal fue a visitarlo, pero que no le ofreció dinero, sino que se interesó sobre el estado de su hijo. "Vino y no me ofreció nada. Me saludó y se fue", aseguró. "No medí el tiempo, pero fue muy poquito, y el tema fue ese, saber la situación de él, cómo estaba, cómo la estaba pasando, cómo se sentía, y eso fue todo", agregó.